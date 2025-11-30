राजधानी दिल्ली में रविवार को एक बार जहरीली हवा की चपेट में है. बीते दो महीने से अधिक समय से AQI नीचे उतरने के नाम नहीं ले रहा. जबकि ग्रैप-3 और ग्रैप-4 जैसे फार्मूले भी सरकार की तरफ से लागू किए गए. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक दिल्ली का औसत AQI 325 दर्ज किया गया है. जोकि सामान्य से कहन अधिक खतरनाक है. यानि अभी भी यह हैजडर्स श्रेणी में बना हुआ है. इसका बड़ा कारण PM2.5 और PM10 के स्तर में सुधार न होना है.

प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए दिल्ली वालों को सलाह दी गयी है कि बाहर कम से कम निकलें. साथ ही एन95 मास्क अक प्रयोग करें. इसके अलावा जहां तक AQI सुधरने की स्थिति की बात है दिसम्बर मध्य तक कोई संभावना नहीं दिख रही. जबकि आज राजधानी का मौसम साफ़ रहेगा, न्यूनतम तापमान 11 और अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है.

AQI की गंभीरता और खतरा

AQI को उसके पैरामीटर के हिसाब से गंभीर या अतिगंभीर श्रेणी में डाला जाता है. जहाँ 300 से ऊपर है वहां सीवियर या हैजडर्स, जबकि 300 से नीचे और 200 के बीच खराब, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक,200 से 100 के बीच मध्यम सावधानी जरुरी,51 से 100 के बीच संतोषजनक और 0 से 50 कोई खतरा नहीं. वहीं जब 400 से ऊपर जाए तो स्थिति बहुत ही खतरनाक लोगों को बाहर निकलने की भी सलाह नहीं दी जाती.

एक्सपर्ट्स के मुताबिक दिल्ली का AQI इस समय बेहद खराब है खास्कार बच्चों और बुजुर्गों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है. लम्बे समय तक बहार रहने से फेफड़ों की गंभीर बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं.

AQI से राहत अभी नहीं

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और IMD के मुताबिक अगले एक सप्ताह से अधिक समय तक AQI से राहत नहीं है. हवा में PM2.5 और PM10 के कणों की अधिकता की वजह से प्रदूषण का स्तर कम होने का नाम नहीं ले रहा. हवा अकी गति अभी 10किमी प्रति घंटा से भी कम है. और हबा की गति दिसम्बर मध्य के बाद बढ़ने का अनुमान है. अगले कुछ दिन AQI 300 के आसपास ही रहने का अनुमान है.