दिल्ली के संगम विहार इलाके में भीषण आग, 3 लोगों की मौत, कई झुलसे

दिल्ली के संगम विहार इलाके शनिवार (29 नवंबर) को भीषण आग लगने से तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि दो लोग घायल हो गए. हादसा तिगड़ी एक्सटेंशन इलाके में शनिवार शाम को एक 4 मंजिला रिहायशी मकान में भीषण आग लगने से कम से कम तीन लोगों की दुखद मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग गंभीर रूप से झुलस गए.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, आग शाम करीब 6:15 बजे मकान के ग्राउंड फ्लोर पर स्थित एक जूता की दुकान (शू शॉप) में लगी. आग इतनी भयानक थी कि देखते ही देखते वह ऊपरी मंजिलों तक तेजी से फैल गई और पूरे मकान को अपनी चपेट में ले लिया.

कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू

घटना की सूचना मिलते ही दिल्ली फायर ब्रिगेड की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची. फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. पुलिस ने बताया कि आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है और घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया है. इस घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

पुलिस कर रही है आग लगने के कारणों की जांच

कड़ी मशक्कत के बाद रात 7:55 बजे तक आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया. अधिकारियों ने बताया कि इस दर्दनाक घटना में तीन लोगों की मौत हो गई है, जबकि दो घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. फिलहाल, आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है. पुलिस और दमकल विभाग की टीमें यह पता लगा रही हैं कि आग किस वजह से लगी और इतनी तेजी से क्यों फैली.