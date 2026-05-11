दिल्ली में एक CCTV फुटेज ने लोगों की नींद उड़ा दी है. कैमरे में कैद यह शख्स बेहद शातिर अंदाज में कॉलोनियों में घूमता दिखाई देता है. शातिर चोर की यह कहानी सभी के होश उड़ा देगी. हाथ में बैग, चेहरे पर सामान्य मुस्कान और अंदर खतरनाक इरादा छिपा हुआ है. यह शख्स दिनदहाड़े घरों की डोर बेल बजाता है और जैसे ही कोई दरवाजा खुलता है खूनी वारदात को अंजाम देता है.

सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि CCTV में साफ कैद होने के बावजूद यह आरोपी पिछले 20 दिनों से पुलिस की पकड़ से बाहर है. उत्तर-पश्चिमी दिल्ली के पीतमपुरा और केशवपुरम में इसकी वारदातों के बाद पूरे इलाके में डर का माहौल है. CCTV कैमरे में कैद तस्वीरें किसी क्राइम वेब सीरीज का सीन नहीं बल्कि दिल्ली की सड़कों पर घूम रहे एक ऐसे शातिर लुटेरे की कहानी हैं, जिसने पुलिस और लोगों दोनों की चिंता बढ़ा दी है.

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धारदार हथियार लेकर घूमता है शख्स

कैमरे में दिखाई दे रहा यह शख्स अपने हाथ में बैग लिए आराम से कॉलोनी में घूमता है. लेकिन उस बैग के अंदर बड़ा धारदार हथियार चापड़ छिपा होता है. आरोपी घर-घर जाकर डोर बेल बजाता है. कहीं खुद को RO मैकेनिक बताता है तो कहीं AC या फ्रिज ठीक करने वाला. दोपहर का समय यह इसलिए चुनता है क्योंकि उस वक्त ज्यादातर घरों में महिलाएं अकेली होती हैं.

8 मई 2026 को केशवपुरम की यह सनसनीखेज CCTV फुटेज अब इलाके में चर्चा का सबसे बड़ा विषय बनी हुई है. फुटेज में साफ दिखाई देता है कि आरोपी कई घरों की घंटियां बजाता है. जब कहीं एंट्री नहीं मिलती तो वह दूसरी मंजिल पर स्थित एक व्यापारी के घर पहुंचता है. जैसे ही महिला दरवाजा खोलती है, आरोपी अंदर घुस जाता है.

पहले खुद को मैकेनिक बताता है और फिर अचानक बैग से बड़ा धारदार चापड़ निकाल लेता है. घर के अंदर कुछ ही सेकंड में अफरा-तफरी मच जाती है. महिला जब शोर मचाती है और विरोध करती है तो आरोपी घबरा जाता है. CCTV में साफ दिखता है कि आरोपी महिला को धक्का देकर बाहर निकलता है. भागते वक्त भी उसके हाथ में धारदार हथियार मौजूद है.

आरोपी पर खड़े हुए सवाल

पकड़े जाने के डर से वह पास के खाली प्लॉट में हथियार फेंका और फिर तेज कदमों से सोसाइटी से बाहर निकल गया. लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है जब आरोपी का चेहरा CCTV में इतना साफ दिखाई दे रहा है तो आखिर पुलिस अब तक इसे पकड़ क्यों नहीं पाई? दिल्ली पुलिस 21 अप्रैल से इसी चेहरे की तलाश कर रही है.

पीतमपुर में दिया था वारदात को अंजाम

इससे पहले पीतमपुरा के मौर्या एन्क्लेव इलाके में भी इसी आरोपी ने बेहद खौफनाक तरीके से लूट को अंजाम दिया था. आरोप है कि आरोपी एक परिचित के घर में दाखिल हुआ. उस वक्त घर में सिर्फ एक किशोर मौजूद था. आरोपी ने किशोर की गर्दन ओर कंधे , हाथ पर धारदार हथियार रख दिया और फिर घर से करीब 4 लाख रुपये नकद और लगभग 25 लाख रुपये का सोना लूटकर फरार हो गया.

पीड़ित परिवार का दावा है कि आरोपी का नाम अजय बग्गा है और उसकी उम्र करीब 55 साल है. लेकिन पहचान सामने आने और लगातार CCTV फुटेज वायरल होने के बावजूद आरोपी अब भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है. दिल्ली में अब हर डोर बेल लोगों को डराने लगी है. हर अनजान चेहरा शक के घेरे में है. लोग दरवाजा खोलने से पहले कई बार CCTV कैमरा चेक कर रहे हैं.

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