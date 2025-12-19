कार से एक करोड़ के गहने चोरी का सनसनीखेज मामला सुलझा, 'ठक-ठक' गैंग का शातिर बदमाश गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए करोल बाग इलाके में कार से करीब एक करोड़ रुपये की ज्वेलरी चोरी के सनसनीखेज मामले को सुलझा लिया है. इस मामले में तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली से सक्रिय कुख्यात ठक-ठक गैंग के एक सदस्य टी. सारथ कुमार उर्फ सरत कुमार को गिरफ्तार किया गया है. आरोपी के पास से करीब 35 लाख रुपये की चोरी की ज्वेलरी भी बरामद हुई है.

दिल्ली पुलिस के मुताबिक घटना 14 नवंबर 2025 की है. ज्वेलरी कारोबारी शुभम कोटावाला करोल बाग स्थित आईजीआई लैब से 62 ज्वेलरी आइटम और उनके सर्टिफिकेट लेकर आए थे. उन्होंने ज्वेलरी से भरा बैग अपनी कार में रखा और कुछ देर के लिए पास की दुकान चले गए. लौटने पर उन्होंने देखा कि कार का शीशा टूटा हुआ है और ज्वेलरी से भरा बैग गायब है. इसके बाद करोल बाग थाने में मामला दर्ज किया गया.

दिल्ली पुलिस को सीसीटीवी से मिला अहम सबूत

दिल्ली पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते जांच शुरू की. पुलिस टीम ने इलाके और आसपास के 90 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली. कई पुराने अपराधियों से पूछताछ की गई. जांच के दौरान सुराग मिला कि वारदात में त्रिची आधारित ठक-ठक गैंग का हाथ है. टेक्निकल सर्विलांस के जरिए आरोपी की लोकेशन निजामुद्दीन इलाके में मिली. पुलिस टीम ने जाल बिछाकर 15 दिसंबर 2025 को निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के पास से आरोपी को दबोच लिया. पूछताछ में उसने वारदात को कबूल कर लिया.

ज्वेलरी मार्केट में खड़ी गाड़ी को बनाता था निशाना

दिल्ली पुलिस के मुताबिक आरोपी पेशेवर चोर है. वह अपने साथियों के साथ ट्रेन से दिल्ली और अन्य बड़े शहरों में आता था और खास तौर पर ज्वेलरी मार्केट में खड़ी कारों को निशाना बनाता था. आरोपी पहले भी दिल्ली के कई थानों में दर्ज 8 मामलों में शामिल रह चुका है और चार मामलों में भगोड़ा घोषित है. फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर उसके अन्य साथियों और चोरी की बाकी ज्वेलरी के बारे में जानकारी जुटा रही है.