60 गोली मारकर बदमाशों ने शख्स को उतारा था मौत के घाट, 20 दिन बाद भी दिल्ली पुलिस के हाथ खाली

देश की राजधानी दिल्ली में बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद हैं, इस बात का अंदाजा बीते 30 नवंबर को दक्षिणी दिल्ली के आया नगर इलाके में हुई रतन नाम के शख्स की हत्या से लगाया जा सकता है.

दरअसल आया नगर में 57 साल के रतन की बदमाशों ने 60 गोलियां मार कर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए. इतना ही नहीं घटना के 20 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं. रतन के परिवार वालों के मुताबिक रतन सुबह छह बजे के करीब दूध लेने के लिए घर से निकले थे और जैसे ही वह मेन रोड पर पहुंचे तो बाइक सवार तीन बदमाशों ने रतन पर ताबड़तोड़ 60 गोलियां चला दीं जिसके कारण रतन की मौत हो गई.

बेटा जेल में है बंद

पुलिस के मुताबिक रतन का बेटा दीपक इसी साल हुए अरुण हत्याकांड में आरोपी है और जेल में बंद है. रतन के परिवार वालों का आरोप है कि रतन की हत्या अरुण के मामा और परिवार के दूसरे सदस्यों ने मिलकर करवाई है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.

कॉन्ट्रैक्ट किलिंग से जुड़ा लग रहा मामला

दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक यह मामला कॉन्ट्रैक्ट किलिंग से जुड़ा लग रहा है. जांच में यह भी संकेत मिले हैं कि हत्या के पीछे विदेश में बैठे गैंगस्टर्स का हाथ हो सकता है. दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच, स्पेशल सेल और स्थानीय थाना पुलिस की टीमें इस हत्याकांड में शामिल शूटरों की तलाश में जुटी हुई हैं.

हर पहलू से जांच कर रही पुलिस

इस हत्याकांड के संबंध में थाना मेहरौली में केस दर्ज किया गया है. पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है जिसमें पारिवारिक रंजिश, गैंगवार और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग को लेकर जांच की जा रही है. दिल्ली पुलिस का दावा है कि इस हत्याकांड में शामिल सभी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा.