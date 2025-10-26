दिल्ली: 9 साल की बच्ची की संदिग्ध मौत से हड़कंप, ताऊ के घर लटका मिला शव

दिल्ली के उत्तर-पश्चिमी जिले में शनिवार को एक 9 साल की मासूम की संदिग्ध हालात में मौत ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी. रहस्यमयी परिस्थितियों में बच्ची का शव उसके ताऊ के घर में फांसी के फंदे से लटका मिला. परिवार का दावा है कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या का मामला है, जबकि पुलिस दोनों एंगल से जांच में जुटी है.

दरअसल, ये पूरा मामला भारत नगर के शक्ति नगर एक्सटेंशन इलाके का है, जहां एक बच्ची घर के ऊपर वाले फ्लोर, यानी ताऊ के घर में फंदे से लटकी हुई मिली. परिजनों ने तुरंत उसे नीचे उतारा और आनन-फानन में दीपचंद बंधु अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया. घटना की जानकरी मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया.

परिजनों ने जताई हत्या की आशंका

परिवार का दावा है कि बच्ची आत्महत्या नहीं कर सकती. उनका आरोप है कि किसी ने बच्ची की हत्या कर उसे फांसी पर लटका दिया ताकि मामला आत्महत्या जैसा लगे. परिवार के मुताबिक, बच्ची की मौत एक सोची-समझी साजिश का नतीजा है.

पोस्टमार्टम से खुलेगा राज

सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए बाबू जगजीवन राम अस्पताल भेजा गया. फिलहाल पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों ही पहलुओं से जांच शुरू कर दी है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि 9 साल की इस मासूम की मौत का सच क्या है? क्या यह वाकई में आत्महत्या या किसी की खौफनाक साजिश या फिर इसके पीछे कोई और राज छूपा है.