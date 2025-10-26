दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा पर एसिड अटैक, पीड़िता बोली- 'वो मेरा पीछा करता था'

दिल्ली यूनिवर्सिटी की सेकंड ईयर की छात्रा पर एसिड अटैक का मामला सामने आया है. कॉलेज से कुछ दूरी पर ही छात्रा पर एसिड अटैक किया गया. हालांकि इस हमले में छात्रा अपना चेहरा बचाने में सफल रही, लेकिन उसका हाथ इसमें झुलस गया.

पीड़ित छात्रा नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के लक्ष्मीबाई कॉलेज में पढ़ती है. रविवार को वह एक्सट्रा क्लास के लिए गई थी. तब ही तीन युवक बाइक पर आए और कॉलेज के पास छात्रा पर एसिड फेंक दिया.

एकस्ट्रा क्लास के लिए गई थी छात्रा

पुलिस के मुताबिक रविवार (26 अक्टूबर) को दीप चंद बंधु अस्पताल से एक छात्रा (20 वर्ष) को एसिड से जलने के कारण भर्ती होने के बारे में सूचना मिली. पूछताछ करने पर, पीड़िता ने बताया कि वह सेकेंड ईयर (नॉन-कॉलेज) की छात्रा है और लक्ष्मी बाई कॉलेज, अशोक विहार में एक एक्स्ट्रा क्लास के लिए गई थी.

बाइक पर आए थे आरोपी

छात्रा के मुताबिक जब वह कॉलेज की ओर जा रही थी, तभी उसका परिचित मुकुंदपुर निवासी जितेंद्र अपने साथियों ईशान और अरमान के साथ मोटरसाइकिल पर आया. ईशान ने कथित तौर पर अरमान को एक बोतल दी, जिसने उस पर एसिड फेंक दिया. पीड़िता ने अपना चेहरा बचाने की कोशिश की, लेकिन उसके दोनों हाथ झुलस गए. वहीं आरोपी मौके से फरार हो गए.

'पीछा करता था जितेंद्र'

पीड़िता ने आगे बताया कि जितेंद्र उसका पीछा करता था और लगभग एक महीने पहले उनके बीच तीखी बहस हुई थी. क्राइम टीम और एफएसएल टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया. छात्रा के बयान और चोट के मुताबिक भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है.