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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRगुरुग्राम ब्लैकमेलिंग मामले में बड़ा खुलासा, दिल्ली क्राइम ब्रांच ने फरार आरोपी को दबोचा

गुरुग्राम ब्लैकमेलिंग मामले में बड़ा खुलासा, दिल्ली क्राइम ब्रांच ने फरार आरोपी को दबोचा

Delhi Crime Branch: दिल्ली पुलिस के मुताबिक गुरुग्राम के पालम विहार की रहने वाली महिला ने शिकायत की थी कि कोरोना काल के दौरान वह आरोपी राकेश शर्मा के योगा क्लास में गई थी.

By : सुशील कुमार पांडेय | Edited By: Mahima Pandey | Updated at : 25 Apr 2026 09:36 AM (IST)
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  • पत्नी गिरफ्तार, अब मुख्य आरोपी को दिल्ली पुलिस ने पकड़ा.
दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक सनसनीखेज ब्लैकमेलिंग और वसूली के मामले को सुलझा लिया है.  गुरुग्राम के इस हाई-प्रोफाइल केस के मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जो काफी समय से फरार चल रहा था. पुलिस के मुताबिक आरोपी ने महिला से करीब 18 लाख रुपये की वसूली करने की कोशिश की थी, जिसमें से 3 लाख रुपये वह पहले ही ऐंठ चुका था और 15 लाख रुपये की और मांग कर रहा था. 
 
दिल्ली पुलिस के मुताबिक गुरुग्राम के पालम विहार की रहने वाली महिला ने शिकायत की थी कि कोरोना काल के दौरान वह आरोपी राकेश शर्मा के योगा क्लास में गई थी. इस दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और आरोपी ने चुपके से उनके निजी पलों के वीडियो बना लिया. इसके बाद आरोपी ने इन्हीं वीडियो के जरिए महिला को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था. डर के चलते महिला ने 3 लाख रुपये दे दिए. आरोपी ने वादा किया कि वीडियो डिलीट कर देगा लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और पैसे की मांग बढ़ा दी. 
 

आरोपी की पत्नी पहले ही हो चुकी है गिरफ्तार 

 
मार्च 2026 में आरोपी ने फिर महिला से संपर्क किया और उसके पति को आपत्तिजनक फोटो-वीडियो भेजकर 15 लाख रुपये की मांग की. इस मामले में 21 मार्च को गुरुग्राम पुलिस ने आरोपी की पत्नी नीतू शर्मा को रंगे हाथों वसूली की रकम लेते हुए गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन मुख्य आरोपी राकेश शर्मा फरार हो गया था.  दिल्ली क्राइम ब्रांच को गुप्त सूचना मिली कि आरोपी पटियाला हाउस कोर्ट के पास आने वाला है. टीम ने तुरंत जाल बिछाया और 23 (गुरूवार) अप्रैल को तिलक मार्ग पर उसे पकड़ लिया. 
 

आरोपी पहले भी कर चुका है गंभीर अपराध

 
दिल्ली पुलिस की पूछताछ में पता चला कि आरोपी पहले उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद में एक हत्या के मामले में भी शामिल रहा है.  वह करीब 8-9 साल जेल में रहा और 2018 में जमानत पर बाहर आया था. इसके बाद उसने योगा क्लास शुरू की. दिल्ली पुलिस के मुताबिक आरोपी पहले महिलाओं से नजदीकी बढ़ाता था, फिर उनके निजी वीडियो बना लेता था और बाद में उन्हीं के जरिए ब्लैकमेल कर पैसे वसूलता था. फिलहाल आरोपी को कोर्ट में पेश कर दिया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है. पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है.
 
 
 
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Published at : 25 Apr 2026 09:36 AM (IST)
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