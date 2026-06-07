दिल्ली: न्यू अशोक नगर में महिला प्रोफेसर हत्याकांड का खुलासा, आरोपी पति-पत्नी गिरफ्तार

नई दिल्ली के न्यू अशोक नगर में महिला प्रोफेसर की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. पुलिस ने हत्याकांड में मुख्य आरोपी पति-पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है. दोनों आरोपी पश्चिम बंगाल के वर्धमान के रहने वाले हैं.

प्रॉपर्टी विवाद था हत्या का कारण

पुलिस के अनुसार, हत्या की मुख्य वजह प्रॉपर्टी विवाद था. मृतका प्रोफेसर की पश्चिम बंगाल में अपने नाना की प्रॉपर्टी थी, जिसमें आरोपी पति-पत्नी किराएदार थे. प्रोफेसर उस प्रॉपर्टी को वापस लेने के लिए दबाव बना रही थीं. इसी विवाद को लेकर आरोपी पति-पत्नी ने उनको मारने की साजिश रची.

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बच्चे के साथ किया फ्रेंडली एंट्री का नाटक

ईस्ट जिला पुलिस की जांच में पता चला कि हत्याकांड वाले दिन आरोपी पति-पत्नी अपने छोटे बच्चे को साथ लेकर बंगाल से दिल्ली आए. उन्होंने मिलने के बहाने सोसाइटी में फ्रेंडली एंट्री की ताकि किसी को शक न हो. इसके बाद उन्होंने अपने साथ लाए हथियार से प्रोफेसर की निर्मम हत्या कर दी.

4 राज्यों में छापेमारी, 13 संदिग्धों से पूछताछ

दिल्ली पुलिस की 7 टीमें 4 राज्यों में छापेमारी कर रही थी. हत्याकांड वाले दिन सोसाइटी में आए 200 लोगों को रडार पर लिया गया, जिनमें से 13 संदिग्धों से विस्तृत पूछताछ की गई. पूछताछ के बाद पति-पत्नी की भूमिका सामने आई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया.

दिल्ली पुलिस की बड़ी सफलता

दिल्ली पुलिस आयुक्त ने टीम की सराहना करते हुए कहा कि जटिल मामले को मात्र कुछ दिनों में सुलझा लिया गया. दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर 7 दिन की पुलिस रिमांड मांगी गई है. पुलिस आगे की जांच कर रही है कि इस हत्याकांड में कोई और सहयोगी तो नहीं था. इस घटना ने पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना दिया था. स्थानीय लोगों ने पुलिस की तेज कार्रवाई की सराहना की है.

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