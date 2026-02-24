'बाथरूम से बाहर खींच बनाई न्यूड वीडियो, फिर किया ब्लैकमेल', महिला ने पति पर लगाए आरोप

पत्नी को लगातार ब्लैकमेल करता रहा पति

महिला का आरोप है कि उसके पति के कई अन्य महिलाओं के साथ संबंध थे और वह अक्सर उसे मारपीट कर प्रताड़ित करता था. उसने बताया कि एक दिन पति ने उसे जबरन बाथरूम से बाहर निकाला और उसकी न्यूड वीडियो बना ली. इसके बाद उसी वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर उसे ब्लैकमेल करता रहा और संपत्ति अपने नाम कराने का दबाव बनाने लगा.

पति, सास और ससुर के खिलाफ FIR दर्ज

पीड़िता ने यह भी बताया कि हाल ही में उसका पति मनाली गया था, जहां उसके भाई ने उसे किसी अन्य महिला के साथ देखा. जब पति वापस लौटा और महिला ने इस बारे में सवाल किया तो उसने उस पर हमला किया और घर से बाहर निकाल दिया. मजबूर होकर महिला अपने मायके लौट गई और अपने पति, सास और ससुर के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.

महिला ने 18 फरवरी को पुलिस अधिकारियों को लिखित शिकायत सौंपी थी. मामले की जांच के बाद पुलिस ने पति, सास और ससुर के खिलाफ विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली है. जांच अधिकारी इंस्पेक्टर गुलजिंदर पाल सिंह ने बताया कि महिला के आरोपों के आधार पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है और पीड़िता के बयान दर्ज किए जा रहे हैं.