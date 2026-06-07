झुलस रहा दिल्ली-NCR..., राजधानी के इस इलाके में पारा सबसे ज्यादा हाई, बारिश पर भी आया अपडेट

दिल्ली-एनसीआर में गर्मी के तेवर और भी तल्ख होते नजर आ रहे हैं. भीषण गर्मी का असर रविवार को भी बरकरार रहा. तपिश का आलम ये है कि सड़कों और बाजारों में बहुत कम लोग दिखाई दे रहे हैं.

दिल्ली में शाम 5:30 बजे तक जारी मौसम आंकड़ों के अनुसार सफदरजंग में अधिकतम तापमान 41.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.6 डिग्री अधिक रहा, जबकि रिज सबसे गर्म क्षेत्र रहा जहां पारा 41.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा. लोधी रोड में अधिकतम तापमान 41.4 डिग्री, पालम में 40.6 डिग्री और आयानगर में 40.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया.

कई जगह हल्की बारिश

वहीं न्यूनतम तापमान सफदरजंग में 27.7 डिग्री, पालम व लोधी रोड में 25.8 डिग्री, रिज में 25.7 डिग्री और आयानगर में 25.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ. बारिश की बात करें तो पालम में सुबह 8:30 बजे से शाम 5:30 बजे के बीच 2.6 मिमी और आयानगर में 0.3 मिमी बारिश दर्ज की गई, जबकि बाकी प्रमुख केंद्रों पर बारिश नहीं हुई.