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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRझुलस रहा दिल्ली-NCR..., राजधानी के इस इलाके में पारा सबसे ज्यादा हाई, बारिश पर भी आया अपडेट

झुलस रहा दिल्ली-NCR..., राजधानी के इस इलाके में पारा सबसे ज्यादा हाई, बारिश पर भी आया अपडेट

Delhi NCR Weather: दिल्ली के कई इलाकों में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया है. हालांकि रविवार को कई इलाकों में हल्की बारिश ने गर्मी से थोड़ी राहत दिलाई.

By : उज्ज्वल कुमार | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 07 Jun 2026 06:55 PM (IST)
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दिल्ली-एनसीआर में गर्मी के तेवर और भी तल्ख होते नजर आ रहे हैं. भीषण गर्मी का असर रविवार को भी बरकरार रहा. तपिश का आलम ये है कि सड़कों और बाजारों में बहुत कम लोग दिखाई दे रहे हैं.

दिल्ली में शाम 5:30 बजे तक जारी मौसम आंकड़ों के अनुसार सफदरजंग में अधिकतम तापमान 41.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.6 डिग्री अधिक रहा, जबकि रिज सबसे गर्म क्षेत्र रहा जहां पारा 41.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा. लोधी रोड में अधिकतम तापमान 41.4 डिग्री, पालम में 40.6 डिग्री और आयानगर में 40.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया.

कई जगह हल्की बारिश

वहीं न्यूनतम तापमान सफदरजंग में 27.7 डिग्री, पालम व लोधी रोड में 25.8 डिग्री, रिज में 25.7 डिग्री और आयानगर में 25.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ. बारिश की बात करें तो पालम में सुबह 8:30 बजे से शाम 5:30 बजे के बीच 2.6 मिमी और आयानगर में 0.3 मिमी बारिश दर्ज की गई, जबकि बाकी प्रमुख केंद्रों पर बारिश नहीं हुई.

About the author उज्ज्वल कुमार

उज्ज्वल कुमार, पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट, एक दशक से खबरों की दुनिया में सक्रिय. राजनीति और सामाजिक मुद्दों को गहराई से समझकर देश तक सटीकता से पहुँचाने में माहिर. ABP न्यूज और डिजिटल के लिए निष्पक्ष, प्रभावशाली पत्रकारिता मेरा मकसद. खाली समय में अनछुई जगहों की सैर, संगीत का आनंद और परिवार के साथ यादगार पल बिताना पसंद.
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Published at : 07 Jun 2026 06:53 PM (IST)
Tags :
Rain DELHI NEWS DELHI WEATHER
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