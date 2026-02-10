ब्लैकमेल कर नाबालिग बहन से किया रेप, फिर रचाई फर्जी शादी, मौत तक जेल में रहेगा दोषी

Andhra Pradesh Rape News: आंध्र प्रदेश के कृष्णा ज़िले में समाज को झकझोर देने वाली घटना हुई है, यहां एक युवक ने अपनी ही नाबालिग बहन को धोखे और ब्लैकमेल के जरिए कई बार उसका रेप किया, जिससे वह गर्भवती हो गई. विजयवाड़ा की POCSO कोर्ट ने इस मामले में आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाते हुए कड़ा और ऐतिहासिक फैसला दिया है.

अदालत ने आरोपी को मौत तक जेल में रहने की सजा सुनाई है और उस पर 6000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है. साथ ही कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि पीड़िता को राज्य सरकार की ओर से 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाए.

तस्वीरों से ब्लैकमेल कर किया रेप

पुलिस के मुताबिक, प्रकाशम जिले के एक परिवार में पति-पत्नी के बीच विवाद चल रहा था, जिसके चलते दोनों अलग-अलग रह रहे थे. पिता अपने बेटे के साथ कोंडापी मंडल के पेंटलूर गांव में रहता था, जबकि मां अपनी दो बेटियों के साथ कृष्णा जिले के मंताडा इलाके में रह रही थी.

साल 2023 में 21 साल का आरोपी युवक यह कहकर मंताडा पहुंचा कि वह अपनी मां से मिलने आया है. वहां उसने अपनी 17 साल की बहन के साथ नजदीकियां बढ़ाईं और उसकी तस्वीरें खींच लीं. बाद में उन्हीं तस्वीरों के जरिए उसे ब्लैकमेल कर कई बार उसके साथ रेप किया. पीड़िता को धमकी दी गई कि अगर उसने किसी को कुछ बताया तो उसके फोटो वायरल कर दिए जाएंगे. डर के कारण लड़की ने लंबे समय तक किसी को कुछ नहीं बताया.

ताबीज पहनाकर रचाई फर्जी शादी

2024 के क्रिसमस सेलिब्रेशन के दौरान आरोपी मंटाडा गया और अपनी बड़ी बहन को उसके पिता के पास ले जाने के बहाने विजयवाड़ा ले गया. वहां उसने एक चर्च में उसके गले में ताबीज बांधा और उससे शादी कर ली. बाद में वह उसे हैदराबाद ले गया और कई बार उसका रेप किया. कुछ दिनों बाद मां ने अपने बेटे को फोन करके अपनी बहन को उसके पास भेजने के लिए कहा. पिछले साल फरवरी में आरोपी ने नाबालिग लड़की को ओंगोल बस स्टैंड पर छोड़ दिया और उसके पिता के साथ हैदराबाद चला गया.

अस्पताल में पता चली सच्चाई

घर पहुंचने के कुछ दिनों बाद लड़की बीमार पड़ गई और जब उसकी मां उसे अस्पताल ले गई तो सच्चाई सामने आई. जब बेटी से पूछताछ की गई तो उसने अपने भाई के किए गए अत्याचारों के बारे में अपनी मां को बताया. गुडीवाड़ा DSP धीरज विनील ने पहले आरोपी को उसकी मां की शिकायत पर पेंटलूर से गिरफ्तार किया था. इस मामले की सुनवाई हाल ही में स्पीड ट्रायल कोर्ट में पूरी हुई थी. विजयवाड़ा POCSO कोर्ट के जज जस्टिस वी. भवानी ने एक सनसनीखेज फैसला सुनाते हुए आरोपी को उम्रकैद की सज़ा सुनाई.