हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटमहिला क्रिकेटर ने रची साजिश, ब्लैकमेल कर वसूले 63 लाख, पर्सनल चैट वायरल करने की दी धमकी

महिला क्रिकेटर ने रची साजिश, ब्लैकमेल कर वसूले 63 लाख, पर्सनल चैट वायरल करने की दी धमकी

Women Cricketer Sextortion Case: मुंबई पुलिस ने जम्मू-कश्मीर की महिला क्रिकेटर और उसके साथियों को सेक्सटॉर्शन केस में गिरफ्तार किया है. यह मामला लाखों रुपये की ठगी से जुड़ा है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 23 Apr 2026 06:44 PM (IST)
Preferred Sources

मुंबई क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता हाथ लगी है. जम्मू-कश्मीर टी20 लीग में खेलने वाली एक महिला क्रिकेटर पर सेक्सटॉर्शन के संगीन आरोप लगे हैं. गुरुवार को मुंबई पुलिस ने इस महिला क्रिकेटर और  उसके भाई को दिल्ली स्थित एक होटल से गिरफ्तार किया है, जबकि एक अन्य साथी की गिरफ्तारी श्रीनगर से हुई है. ऑनलाइन चैटिंग, ब्लैकमेल और पैसों की उगाही से जुड़े इस मामले में 60 लाख से अधिक रकम ठगी गई.

दिल्ली से गिरफ्तार की गई महिला का नाम फरखंदा खान बताया जा रहा है, जिसकी उम्र 30 साल है. उसके 27 वर्षीय भाई का नाम बाजिल अजीज खान है. उनके एक अन्य साथी का नाम उद्दीन इम्तियाज वानी है, जिसकी उम्र 22 साल है. ठगी की शिकायत मुंबई के एक 28 वर्षीय बिजनेसमैन ने दर्ज करवाई है.

साल 2024 में फरखंदा खान इस बिजनेसमैन के संपर्क में आती है, धीरे-धीरे दोनों काफी ज्यादा बातचीत करने लगते हैं. इसी बीच फरखंदा ने अश्लील बातचीत शुरू की. बताते चलें कि पुलिस बहुत लंबे समय से जांच में जुटी थी और शक है कि इस मामले में एक बहुत बड़ा उगाही रैकेट सम्मिलित हो सकता है. महिला ने बाद में इस बिजनेसमैन से अपने भाई और एक अन्य साथी की मुलाकात करवाई. कुछ समय बाद ही फरखंदा ने वित्तीय जरूरतों का हवाला देकर पैसे की मांग की.

जब बिजनेसमैन ने पैसे देने से मना किया तो महिला ने प्राइवेट चैट को पब्लिक में वायरल करने की धमकी दी. डर के मारे शिकायतकर्ता ने 23.61 लाख रुपये भेजे और यह रकम 30 अप्रैल, 2024 से लेकर 13 जनवरी, 2026 तक कुल मिलाकर 32 अलग-अलग ट्रांजेक्शन में की गई. जांच में पता चल कि रकम का एक बड़ा हिस्सा उद्दीन वानी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया गया. वहीं कुछ पैसा फरखंदा के पिता अब्दुल अजीज खान के अकाउंट में गया.

शिकायतकर्ता को यह कहकर भी धमकाया गया कि उसने पैसे नहीं भेजे तो उसे जेल भेज दिया जाएगा. इन धमकियों के बाद उसने जनवरी 2026 में 40 लाख रुपये अलग से भेजे. इस मामले में बीएनएस की धारा 308(2), 308(6), 351(2) और 351(3) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है.

यह भी पढ़ें:

IPL के खिलाफ बोल रहा था दिग्गज, केविन पीटरसन ने जमकर लगाई क्लास, कहा- तुम्हें IPL के बारे में...

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read More
Published at : 23 Apr 2026 06:44 PM (IST)
Tags :
MUMBAI POLICE Sextortion JAMMU KASHMIR
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
महिला क्रिकेटर ने रची साजिश, ब्लैकमेल कर वसूले 63 लाख, पर्सनल चैट वायरल करने की दी धमकी
महिला क्रिकेटर ने रची साजिश, ब्लैकमेल कर वसूले 63 लाख, पर्सनल चैट वायरल करने की दी धमकी
क्रिकेट
MI vs CSK Live Score: आज मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच भिड़ंत, कौन मारेगा बाजी? पढ़ें पल-पल का अपडेट
LIVE: आज मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स की भिड़ंत, कौन मारेगा बाजी? पढ़ें पल-पल का अपडेट
क्रिकेट
'लखनऊ के इकाना की पिच पर्थ के वाका जैसी', LSG के हेड कोच जस्टिन लैंगर का बयान वायरल
'लखनऊ के इकाना की पिच पर्थ के वाका जैसी', LSG के हेड कोच जस्टिन लैंगर का बयान वायरल
क्रिकेट
IPL के खिलाफ बोल रहा था दिग्गज, केविन पीटरसन ने जमकर लगाई क्लास, कहा- तुम्हें IPL के बारे में...
IPL के खिलाफ बोल रहा था दिग्गज, केविन पीटरसन ने जमकर लगाई क्लास, कहा- तुम्हें IPL के बारे में
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: नन्या पांडे का कमबैक या एक और फ्लॉप? लक्ष्य के साथ जमी जोड़ी! | Khabar Filmy Hain
Saas Bahu Aur Saazish: Aarambhi का स्वाभिमान! पति के बैंक बैलेंस को ठुकरा करेगी काम, माँ ने भी छोड़ा साथ!
Lucknow: लखनऊ में धर्मयुद्ध का भव्य आयोजन लोगों में दिखा जबरदस्त उत्साह! | Grand cultural event Lucknow 2026
West Bengal Phase 1 Voting: Rahul Gandhi की जनता से अपील | Mamata Banerjee | Murshidabad | TMC
West Bengal Phase 1 Voting: Rahul Gandhi की जनता से अपील | Mamata Banerjee | Murshidabad | TMC
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भीखमंगे पाकिस्तान के और खराब हुए हालात, रेलवे चलाने के भी नहीं पैसे, भगवान भरोसे पैसेंजर्स की सुरक्षा
भीखमंगे पाकिस्तान के और खराब हुए हालात, रेलवे चलाने के भी नहीं पैसे, भगवान भरोसे पैसेंजर्स की सुरक्षा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Elections 2027: 'यूपी चुनाव में कांग्रेस को मिले 200 सीट नहीं तो...' अखिलेश यादव के पुराने दोस्त की पार्टी से उठी मांग
'यूपी चुनाव में कांग्रेस को मिले 200 सीट नहीं तो...' अखिलेश यादव के पुराने दोस्त की पार्टी से उठी मांग
आईपीएल 2026
IPL के खिलाफ बोल रहा था दिग्गज, केविन पीटरसन ने जमकर लगाई क्लास, कहा- तुम्हें IPL के बारे में...
IPL के खिलाफ बोल रहा था दिग्गज, केविन पीटरसन ने जमकर लगाई क्लास, कहा- तुम्हें IPL के बारे में
टेलीविजन
तेजस्वी प्रकाश से अंकिता लोखंडे की मां ने 'लाफ्टर शेफ 3' में मचाया धमाल, लाइमलाइट लूट ले गईं जन्नत की मॉम
तेजस्वी से अंकिता की मां ने 'लाफ्टर शेफ 3' में मचाया धमाल, लाइमलाइट लूट ले गईं जन्नत की मॉम
विश्व
Explained: ईरान को कैसे मिली ड्रोन-मिसाइल टेक्नोलॉजी? 4 दशक पहले इराक से शिकस्त से लिया सबक, अमेरिका का बड़ा हाथ
ईरान को कैसे मिली ड्रोन-मिसाइल टेक्नोलॉजी? 4 दशक पहले इराक से शिकस्त से लिया सबक
चुनाव 2026
West Bengal Election 2026 Voting LIVE: बंगाल में शाम 5 बजे ही टूटा पिछले कई सालों का रिकॉर्ड, करीब 90% लोगों ने किया मतदान, तमिलनाडु में भी बंपर वोटिंग
LIVE: बंगाल में शाम 5 बजे ही टूटा पिछले कई सालों का रिकॉर्ड, करीब 90% लोगों ने किया मतदान
Results
UPMSP UP Board 10th Result 2026 (OUT) LIVE: यूपी बोर्ड 10वीं का रिजल्ट जारी; upmsp.edu.in पर करें चेक
UP Board 10th Result 2026 Live: यूपी बोर्ड 10वीं का रिजल्ट जारी; upmsp.edu.in पर करें चेक
यूटिलिटी
मोदी सरकार का बड़ा तोहफा! इस योजना में अब ₹5000 की जगह हर महीने मिल सकते हैं ₹10000
मोदी सरकार का बड़ा तोहफा! इस योजना में अब ₹5000 की जगह हर महीने मिल सकते हैं ₹10000
ENT LIVE
राजा हरिश्चंद्र’ (1913): क्यों भारत की पहली फिल्म में पुरुष बने महिलाएं?
राजा हरिश्चंद्र’ (1913): क्यों भारत की पहली फिल्म में पुरुष बने महिलाएं?
ENT LIVE
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
ENT LIVE
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
ENT LIVE
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
ENT LIVE
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Embed widget