महिला क्रिकेटर ने रची साजिश, ब्लैकमेल कर वसूले 63 लाख, पर्सनल चैट वायरल करने की दी धमकी

मुंबई क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता हाथ लगी है. जम्मू-कश्मीर टी20 लीग में खेलने वाली एक महिला क्रिकेटर पर सेक्सटॉर्शन के संगीन आरोप लगे हैं. गुरुवार को मुंबई पुलिस ने इस महिला क्रिकेटर और उसके भाई को दिल्ली स्थित एक होटल से गिरफ्तार किया है, जबकि एक अन्य साथी की गिरफ्तारी श्रीनगर से हुई है. ऑनलाइन चैटिंग, ब्लैकमेल और पैसों की उगाही से जुड़े इस मामले में 60 लाख से अधिक रकम ठगी गई.

दिल्ली से गिरफ्तार की गई महिला का नाम फरखंदा खान बताया जा रहा है, जिसकी उम्र 30 साल है. उसके 27 वर्षीय भाई का नाम बाजिल अजीज खान है. उनके एक अन्य साथी का नाम उद्दीन इम्तियाज वानी है, जिसकी उम्र 22 साल है. ठगी की शिकायत मुंबई के एक 28 वर्षीय बिजनेसमैन ने दर्ज करवाई है.

साल 2024 में फरखंदा खान इस बिजनेसमैन के संपर्क में आती है, धीरे-धीरे दोनों काफी ज्यादा बातचीत करने लगते हैं. इसी बीच फरखंदा ने अश्लील बातचीत शुरू की. बताते चलें कि पुलिस बहुत लंबे समय से जांच में जुटी थी और शक है कि इस मामले में एक बहुत बड़ा उगाही रैकेट सम्मिलित हो सकता है. महिला ने बाद में इस बिजनेसमैन से अपने भाई और एक अन्य साथी की मुलाकात करवाई. कुछ समय बाद ही फरखंदा ने वित्तीय जरूरतों का हवाला देकर पैसे की मांग की.

जब बिजनेसमैन ने पैसे देने से मना किया तो महिला ने प्राइवेट चैट को पब्लिक में वायरल करने की धमकी दी. डर के मारे शिकायतकर्ता ने 23.61 लाख रुपये भेजे और यह रकम 30 अप्रैल, 2024 से लेकर 13 जनवरी, 2026 तक कुल मिलाकर 32 अलग-अलग ट्रांजेक्शन में की गई. जांच में पता चल कि रकम का एक बड़ा हिस्सा उद्दीन वानी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया गया. वहीं कुछ पैसा फरखंदा के पिता अब्दुल अजीज खान के अकाउंट में गया.

शिकायतकर्ता को यह कहकर भी धमकाया गया कि उसने पैसे नहीं भेजे तो उसे जेल भेज दिया जाएगा. इन धमकियों के बाद उसने जनवरी 2026 में 40 लाख रुपये अलग से भेजे. इस मामले में बीएनएस की धारा 308(2), 308(6), 351(2) और 351(3) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है.

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