हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelhi: जहरीले कफ सिरप पर दिल्ली सरकार सख्त, स्वास्थ्य मंत्री बोले- 'अस्पतालों को माननी होगी एडवाइजरी'

Delhi: जहरीले कफ सिरप पर दिल्ली सरकार सख्त, स्वास्थ्य मंत्री बोले- 'अस्पतालों को माननी होगी एडवाइजरी'

Cough Syrup Guidelines: बच्चों में खांसी की दवाओं के अनियंत्रित उपयोग को रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने सख्त कदम उठाया है. दो साल से कम उम्र के बच्चों को खांसी-सर्दी की दवा न देने की सलाह दी गई है.

By : पीटीआई- भाषा | Updated at : 07 Oct 2025 07:22 AM (IST)
Preferred Sources

खांसी और सर्दी की दवाओं के अनियंत्रित इस्तेमाल को रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. सरकार ने राजधानी के सभी सरकारी और निजी अस्पतालों को आदेश दिया है कि वे केंद्र सरकार की एडवाइजरी का पूरी तरह पालन करें.

बच्चों की मौत के मामलों के बाद आई सख्ती

हाल ही में देश के कुछ हिस्सों से बच्चों की मौत और बीमार होने के मामले सामने आए थे, जिनका कथित तौर पर संबंध गलत खांसी के सिरप को बताया गया. इसी को लेकर दिल्ली सरकार ने यह कदम उठाया है.

स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने बताया कि सभी अस्पतालों के चिकित्सा अधीक्षकों, निदेशकों और विभागाध्यक्षों को इस परामर्श को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं.

सिंह ने कहा कि इस परामर्श का मकसद बच्चों में खांसी के सिरप का अनावश्यक उपयोग रोकना है. चाहे अस्पताल सरकारी हो या निजी सभी को इन दिशानिर्देशों का पालन करना होगा.

जाने क्या है केंद्र सरकार की एडवाइजरी

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 3 अक्टूबर को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एडवाइजरी जारी की थी. इसमें कहा गया था कि बच्चों के लिए खांसी और सर्दी की दवाओं के उपयोग में सावधानी बरती जाए. मंत्रालय ने साफ कहा है कि बाल आयु वर्ग में अधिकांश बीमारियां खासकर सामान्य सर्दी और खांसी बिना दवा के भी ठीक हो जाती हैं.

एडवाइजरी के मुताबिक, दो साल से कम उम्र के बच्चों को खांसी और सर्दी की कोई दवा नहीं दी जानी चाहिए. आमतौर पर 5 साल से कम उम्र के बच्चों में भी इन दवाओं की सिफारिश नहीं की जाती. माता-पिता को बच्चों को सिरप देने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए.

सरकार ने अस्पतालों को किया अलर्ट

दिल्ली स्वास्थ्य विभाग ने सभी अस्पतालों को आदेश भेजते हुए कहा है कि वे सुनिश्चित करें कि डॉक्टर और फार्मासिस्ट बच्चों के इलाज में इन दिशानिर्देशों का पालन करें. दवाओं का अनावश्यक प्रिस्क्रिप्शन और वितरण रोका जाए.

इसके साथ ही अस्पतालों को यह भी कहा गया है कि वे मरीजों के परिजनों को जागरूक करें कि छोटे बच्चों को बिना डॉक्टर की सलाह के खांसी की दवा देना खतरनाक हो सकता है.

और पढ़ें
Published at : 07 Oct 2025 07:22 AM (IST)
Tags :
Cough Syrup Delhi Government DELHI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
वीजा रद्द होने पर पाकिस्तान वापस भेजी गई महिला ने अब लगाई दिल्ली HC में गुहार, कहा- 'मुझे भारत वापस...'
वीजा रद्द होने पर पाकिस्तान वापस भेजी गई महिला ने अब लगाई दिल्ली HC में गुहार, कहा- 'मुझे भारत वापस...'
क्रिकेट
वनडे क्रिकेट के पांच बड़े सूरमा, टेस्ट में डेब्यू ही नहीं कर पाए, लिस्ट में भारत का सुपरस्टार प्लेयर भी शामिल
वनडे क्रिकेट के पांच बड़े सूरमा, टेस्ट में डेब्यू ही नहीं कर पाए, लिस्ट में भारत का सुपरस्टार प्लेयर भी शामिल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में बारिश से मौसम हुआ सुहाना, आज भी 60 जिलों में बारिश, तेज हवाएं और वज्रपात की चेतावनी
यूपी में बारिश से मौसम हुआ सुहाना, आज भी 60 जिलों में बारिश, तेज हवाएं और वज्रपात की चेतावनी
बॉलीवुड
क्या एनिमल में बॉबी देओल ने रणबीर को किया ओवरशैडो? एक्टर बोले- मेरे 15 मिनट की कोई वैल्यू नहीं होती अगर...
क्या एनिमल में बॉबी देओल ने रणबीर को किया ओवरशैडो? एक्टर बोले- मेरे 15 मिनट की कोई वैल्यू नहीं होती...
Advertisement

वीडियोज

Sansani: महामंडलेश्वर की खूनी साजिश, पुलिस की तलाश जारी | Pooja Shakun Pandey Murder
Dalit Lynching: रायबरेली में Dalit युवक की पीट-पीटकर हत्या, Rahul Gandhi का नाम लेने पर और पीटा!
Dalit Lynching: UP में Hariom की हत्या, Rahul Gandhi का नाम लेने पर पीटा!
Dalit Lynching: Raebareli में Dalit युवक की पीट-पीटकर हत्या, सियासत तेज | ABP NEWS
Bihar Assembly Election: तारीखों का ऐलान, EC का 'सबसे अच्छे चुनाव' का वादा!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
दिल्ली NCR
वीजा रद्द होने पर पाकिस्तान वापस भेजी गई महिला ने अब लगाई दिल्ली HC में गुहार, कहा- 'मुझे भारत वापस...'
वीजा रद्द होने पर पाकिस्तान वापस भेजी गई महिला ने अब लगाई दिल्ली HC में गुहार, कहा- 'मुझे भारत वापस...'
क्रिकेट
वनडे क्रिकेट के पांच बड़े सूरमा, टेस्ट में डेब्यू ही नहीं कर पाए, लिस्ट में भारत का सुपरस्टार प्लेयर भी शामिल
वनडे क्रिकेट के पांच बड़े सूरमा, टेस्ट में डेब्यू ही नहीं कर पाए, लिस्ट में भारत का सुपरस्टार प्लेयर भी शामिल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में बारिश से मौसम हुआ सुहाना, आज भी 60 जिलों में बारिश, तेज हवाएं और वज्रपात की चेतावनी
यूपी में बारिश से मौसम हुआ सुहाना, आज भी 60 जिलों में बारिश, तेज हवाएं और वज्रपात की चेतावनी
बॉलीवुड
क्या एनिमल में बॉबी देओल ने रणबीर को किया ओवरशैडो? एक्टर बोले- मेरे 15 मिनट की कोई वैल्यू नहीं होती अगर...
क्या एनिमल में बॉबी देओल ने रणबीर को किया ओवरशैडो? एक्टर बोले- मेरे 15 मिनट की कोई वैल्यू नहीं होती...
बिजनेस
ट्रंप के टैरिफ को अमेरिकी कंपनी ने ही दिखाया ठेंगा, भारत में करेगी एक अरब डॉलर का निवेश
ट्रंप के टैरिफ को अमेरिकी कंपनी ने ही दिखाया ठेंगा, भारत में करेगी एक अरब डॉलर का निवेश
ट्रेंडिंग
बत्तख ने की दुकान से चोरी! सामान उठाकर झटपट भागी, भावुक कर देगी आगे की कहानी- वीडियो वायरल
बत्तख ने की दुकान से चोरी! सामान उठाकर झटपट भागी, भावुक कर देगी आगे की कहानी- वीडियो वायरल
यूटिलिटी
Bihar Election 2025: वोटर कार्ड भूल गए तो कैसे बता सकते हैं अपनी वोटर आइडेंटिटी? ये 12 डॉक्यूमेंट्स आएंगे काम
वोटर कार्ड भूल गए तो कैसे बता सकते हैं अपनी वोटर आइडेंटिटी? ये 12 डॉक्यूमेंट्स आएंगे काम
ट्रैवल
दिल्ली में कहां मिलती हैं सबसे सस्ती चूड़ियां? यहां से करें करवाचौथ की शॉपिंग
दिल्ली में कहां मिलती हैं सबसे सस्ती चूड़ियां? यहां से करें करवाचौथ की शॉपिंग
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर हरस्मेंट का दावा किया, घर पर पुलिस से हुई झड़प
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर हरस्मेंट का दावा किया, घर पर पुलिस से हुई झड़प
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर हरस्मेंट का आरोप लगाया और पवन सिंह के घर पर पुलिस कार्रवाई का सामना किया
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर हरस्मेंट का आरोप लगाया और पवन सिंह के घर पर पुलिस कार्रवाई का सामना किया
Embed widget