हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelhi Rain: आ गई ठंड! दिल्ली में रात भर से हो रही बारिश, कैसा रहेगा आने वाले दिनों में मौसम का हाल?

Delhi Rain: आ गई ठंड! दिल्ली में रात भर से हो रही बारिश, कैसा रहेगा आने वाले दिनों में मौसम का हाल?

Delhi Rain: दिल्ली-एनसीआर में लगातार बारिश से तापमान 7 डिग्री तक गिर गया है. मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक बादल और हल्की बारिश की संभावना जताई है, जबकि हवा की गुणवत्ता में सुधार देखा गया है.

By : नीतु कुमारी | Updated at : 07 Oct 2025 06:31 AM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली-एनसीआर में बीते 24 घंटे से जारी बारिश ने राजधानी की फिजा पूरी तरह बदल दी है. 6 अक्टूबर को हुई झमाझम बारिश के बाद तापमान में करीब 7 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है.

ठंडी हवाओं के साथ हुई बारिश से लोगों को इस सीजन में पहली बार हल्की-हल्की सर्दी का एहसास हुआ. मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, 7 अक्टूबर को भी कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है, जिससे मौसम का यह सुहावना दौर जारी रहेगा.

दिल्ली में कैसा है पारा?

6 अक्टूबर सुबह दिल्लीवासी जब नींद से जागे, तो आसमान में बादल छाए थे और हल्की बारिश का दौर जारी था. दिनभर सूरज के दर्शन बहुत कम हुए और बीच-बीच में फुहारें पड़ती रहीं. तापमान सामान्य से 7.7 डिग्री कम यानी 26.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिससे सुबह-शाम ठंडक महसूस होने लगी है. वहीं हवा में नमी बढ़ने से हल्की सर्दी की दस्तक साफ महसूस की जा सकती है.

आने वाले दिनों में क्या रहेगा हाल?

मौसम विभाग के अनुसार, 7 अक्टूबर को दिल्ली-एनसीआर में तेज से हल्की बारिश होगी. जबकि 8 से 12 अक्टूबर के बीच बादल छाए रहेंगे और धूप लुकाछिपी खेलेगी. पश्चिमी विक्षोभ के असर से उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश और बर्फबारी हो रही है. इसका असर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और विदर्भ तक देखने को मिल रहा है. आने वाले दिनों में जब हवाओं की दिशा बदलेगी, तो उत्तर भारत में मौसम साफ होगा, जबकि दक्षिण भारत में बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी.

दिल्ली की हवा में सुधार

बारिश ने दिल्ली की हवा को भी राहत दी है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के मुताबिक, सोमवार को राजधानी का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 105 दर्ज हुआ, जो ‘मध्यम’ श्रेणी में आता है. 5 अक्टूबर को यह 159 पर था, यानी 24 घंटे में ही 54 अंकों की गिरावट दर्ज की गई. मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल वर्षा, तेज हवाओं और बादल छाए रहने के कारण आने वाले कुछ दिनों तक हवा साफ-सुथरी बनी रह सकती है. दिल्लीवासियों के लिए यह मौसम न सिर्फ राहत लेकर आया है, बल्कि प्रदूषण से भी थोड़ी राहत देने वाला साबित हो रहा है.

About the author नीतु कुमारी

एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. झारखंड राइटर्स एसोसिएशन की पूर्व कवयित्री हैं. विषयों को सरलता में पिरोने का हुनर रखती हैं. खाली समय में आध्यात्म, समाजिक और संवेदनाओं की गहराइयों में डूबने का शौक है.
Published at : 07 Oct 2025 06:31 AM (IST)
Delhi Weather' DELHI NEWS
