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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelhi Weather Today: दिल्ली में झमाझम बारिश का ऑरेंज ALERT, आज रखनी होगी सावधानी

Delhi Weather Today: दिल्ली में झमाझम बारिश का ऑरेंज ALERT, आज रखनी होगी सावधानी

Delhi Weather News In Hindi: दिल्ली में शुक्रवार सुबह साढ़े आठ बजे तक पिछले 24 घंटों के दौरान साल की सबसे अधिक वर्षा वाला दिन दर्ज किया गया. आईएमडी ने भारी वर्षा का ‘ऑरेंज अलर्ट’ भी जारी किया है.

Written By : गौरव अग्निहोत्री |  Updated at : 07 Aug 2026 03:09 PM (IST)
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राजधानी दिल्ली में शुक्रवार (7 अगस्त) सुबह से भारी बारिश हो रही है और भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने ‘ऑरेंज अलर्ट’ जारी करते हुए दिन भर और अधिक बारिश होने का पूर्वानुमान जताया है. एक दिन पहले हुई वर्षा के कारण शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए थे. दिल्ली के प्रमुख मौसम केंद्र सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 25.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.3 डिग्री कम है. 

पिछले 24 घंटों में इस साल की सबसे ज्यादा वर्षा की गई दर्ज

मौसम केंद्रों के अनुसार, पालम में न्यूनतम तापमान 23.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 3.6 डिग्री कम है. लोधी रोड में 25.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.8 डिग्री कम है. रिज केंद्र में न्यूनतम तापमान 22.1 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 4.1 डिग्री कम है, जबकि आयानगर में 24.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.6 डिग्री कम है.

आईएमडी ने बताया कि शुक्रवार सुबह साढ़े आठ बजे तक पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में इस साल अगस्त महीने का अब तक का सबसे अधिक वर्षा वाला दिन दर्ज किया गया. विभिन्न केंद्रों पर दर्ज वर्षा के अनुसार, सफदरजंग में 59.2 मिलीमीटर, लोधी रोड में 60.4 मिमी, रिज में 57.0 मिमी, आयानगर में 26.2 मिमी और पालम में 16.9 मिमी बारिश हुई. 

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51 से 100 के बीच का एक्यूआई ‘संतोषजनक’ श्रेणी में हुआ दर्ज

मौसम विभाग ने दिनभर बादल छाए रहने और भारी बारिश होने की संभावना जताई है. पूर्वाह्न और दोपहर के दौरान मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है, जबकि शाम और रात में बहुत हल्की से हल्की बारिश होने की संभावना है. अधिकतम तापमान करीब 31 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. सुबह साढ़े आठ बजे आर्द्रता 98 प्रतिशत दर्ज की गई. इस बीच, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, दिल्ली की वायु गुणवत्ता ‘संतोषजनक’ श्रेणी में बनी रही. सुबह वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 62 दर्ज किया गया. सीपीसीबी के अनुसार, 51 से 100 के बीच का एक्यूआई ‘संतोषजनक’ श्रेणी में माना जाता है.

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About the author गौरव अग्निहोत्री

गौरव अग्निहोत्री बीते एक साल से एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रहे हैं. गौरव को राजनीति, खेल, मनोरंजन और धर्म विज्ञान में विशेष रुचि रही है. गौरव का जन्म दिल्ली में हुआ है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में डिग्री प्राप्त की है. गौरव का सपना है कि वह आगे जाकर एंटरटेनमेंट फील्ड में अपनी एक अलग पहचान बनाएं. गौरव को क्रिकेट खेलने के साथ-साथ किताबें पढ़ने और मूवी देखने का शौक है. इसी के साथ गौरव किस्से-कहानियां भी लिखते हैं. 
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Published at : 07 Aug 2026 02:52 PM (IST)
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