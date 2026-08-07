Delhi Weather Today: दिल्ली में झमाझम बारिश का ऑरेंज ALERT, आज रखनी होगी सावधानी

राजधानी दिल्ली में शुक्रवार (7 अगस्त) सुबह से भारी बारिश हो रही है और भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने ‘ऑरेंज अलर्ट’ जारी करते हुए दिन भर और अधिक बारिश होने का पूर्वानुमान जताया है. एक दिन पहले हुई वर्षा के कारण शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए थे. दिल्ली के प्रमुख मौसम केंद्र सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 25.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.3 डिग्री कम है.

पिछले 24 घंटों में इस साल की सबसे ज्यादा वर्षा की गई दर्ज

मौसम केंद्रों के अनुसार, पालम में न्यूनतम तापमान 23.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 3.6 डिग्री कम है. लोधी रोड में 25.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.8 डिग्री कम है. रिज केंद्र में न्यूनतम तापमान 22.1 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 4.1 डिग्री कम है, जबकि आयानगर में 24.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.6 डिग्री कम है.

आईएमडी ने बताया कि शुक्रवार सुबह साढ़े आठ बजे तक पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में इस साल अगस्त महीने का अब तक का सबसे अधिक वर्षा वाला दिन दर्ज किया गया. विभिन्न केंद्रों पर दर्ज वर्षा के अनुसार, सफदरजंग में 59.2 मिलीमीटर, लोधी रोड में 60.4 मिमी, रिज में 57.0 मिमी, आयानगर में 26.2 मिमी और पालम में 16.9 मिमी बारिश हुई.

दिल्ली विधानसभा के मॉनसून सत्र के पहले ही दिन हंगामा, BJP बोली- नेता विपक्ष गोवा घूम रहीं...

51 से 100 के बीच का एक्यूआई ‘संतोषजनक’ श्रेणी में हुआ दर्ज

मौसम विभाग ने दिनभर बादल छाए रहने और भारी बारिश होने की संभावना जताई है. पूर्वाह्न और दोपहर के दौरान मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है, जबकि शाम और रात में बहुत हल्की से हल्की बारिश होने की संभावना है. अधिकतम तापमान करीब 31 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. सुबह साढ़े आठ बजे आर्द्रता 98 प्रतिशत दर्ज की गई. इस बीच, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, दिल्ली की वायु गुणवत्ता ‘संतोषजनक’ श्रेणी में बनी रही. सुबह वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 62 दर्ज किया गया. सीपीसीबी के अनुसार, 51 से 100 के बीच का एक्यूआई ‘संतोषजनक’ श्रेणी में माना जाता है.

दिल्ली लक्ष्मी योजना: शालीमार बाग कैंप में महिलाओं के बीच पहुंचीं CM रेखा गुप्ता, आवेदन पर किए हस्ताक्षर