हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली कांग्रेस का बड़ा दावा, 'वोट चोर-गद्दी छोड़' को मिला भारी समर्थन, अभियान पर हुए 4.37 लाख साइन

Delhi Politics: दिल्ली कांग्रेस ने राहुल गांधी के 'वोट चोर-गद्दी छोड़' अभियान में 4.37 लाख हस्ताक्षर जुटाए हैं, जो मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं के खिलाफ हैं.

By : उज्ज्वल कुमार | Updated at : 08 Nov 2025 10:56 PM (IST)
दिल्ली कांग्रेस ने राहुल गांधी के 'वोट चोर-गद्दी छोड़' हस्ताक्षर अभियान के तहत 4.37 लाख हस्ताक्षर एकत्र करने की घोषणा की है. प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी कि कथित मतदाता सूची अनियमितताओं के विरोध में जुटाए गए इन सभी हस्ताक्षरों को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) को भेज दिया गया है.

कांग्रेस नेता देवेंद्र यादव ने बताया कि कांग्रेस कार्यकर्ता दिल्ली की 258 ब्लॉक कमेटियों में घर-घर जाकर लोगों से मिले. उन्होंने आरोप लगाया कि अभियान के दौरान नजफगढ़ में बीजेपी सरकार ने पुलिस बल का प्रयोग किया और उनके समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया. यादव ने दावा किया कि इस घटना के बाद जनता का समर्थन और बढ़ गया. उन्होंने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाते हुए हरियाणा में "बीजेपी का साथ देने" का आरोप लगाया.

जेश लिलौठिया ने बीजेपी पर लगाया आरोप 

प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद अन्य कांग्रेस नेताओं ने भी बीजेपी और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा. काजी निजामुद्दीन ने दिल्ली में प्रदूषण के मुद्दे पर दोनों दलों की "11 साल की चुप्पी" पर सवाल उठाया. वहीं, राजेश लिलौठिया ने आरोप लगाया कि "बीजेपी ने वोट चोरी कर SC-ST, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया है," और इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बताया.

अभी समाप्त नहीं हुआ यह अभियान

अनिल भारद्वाज ने कहा कि राहुल गांधी ने "25 लाख वोटों की चोरी के पुख्ता सबूत दिए" हैं. डॉ. नरेंद्र नाथ ने कहा कि "फर्जी वोटर लिस्ट का खेल" अब जनता के सामने आ गया है. प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने यह भी स्पष्ट किया कि यह अभियान अभी समाप्त नहीं हुआ है और इसे आगे भी जारी रखा जाएगा.

About the author उज्ज्वल कुमार

उज्ज्वल कुमार, पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट, एक दशक से खबरों की दुनिया में सक्रिय. राजनीति और सामाजिक मुद्दों को गहराई से समझकर देश तक सटीकता से पहुँचाने में माहिर. ABP न्यूज और डिजिटल के लिए निष्पक्ष, प्रभावशाली पत्रकारिता मेरा मकसद. खाली समय में अनछुई जगहों की सैर, संगीत का आनंद और परिवार के साथ यादगार पल बिताना पसंद.
Published at : 08 Nov 2025 10:56 PM (IST)
Devender Yadav RAHUL GANDHI DELHI NEWS DELHI POLITICS
Embed widget