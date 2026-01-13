हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCR5 डिग्री से भी नीचे पहुंचा दिल्ली का पारा, गलन में ठिठुरने को मजबूर लोग, आगे कैसा रहेगा मौसम?

5 डिग्री से भी नीचे पहुंचा दिल्ली का पारा, गलन में ठिठुरने को मजबूर लोग, आगे कैसा रहेगा मौसम?

Delhii News: मंगलवार को सुबह घना कोहरा और सर्द हवाओं का सितम जारी रहेगा. न्यूनतम तापमान 5 से 7 डिग्री व अधिकतम तापमान 18 से 19 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है. दिन में धूप खिलेगी.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 13 Jan 2026 07:35 AM (IST)
उत्तर भारत में इस समय कड़ाके की ठंड जारी है. राजधानी दिल्ली भी इससे अछूती नहीं है. सर्द हवाओं के साथ घने कोहरे ने जनजीवन पूरी तरह प्रभावित कर दिया है. न्यूनतम और अधिकतम तापमान में लगातार गिरावट जारी है, जिससे ठिठुरन बिल्कुल कम होने का नाम नहीं ले रही है. राजधानी का न्यूनतम तापमान 5 से 7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ, जबकि कई इलाकों में तापमान 5 से नीचे भी गया.

मंगलवार को भी सुबह घना कोहरा और सर्द हवाओं का सितम जारी रहेगा. न्यूनतम तापमान 5 से 7 डिग्री व अधिकतम तापमान 18 से 19 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है. हालांकि दिन में धूप खिलने से राहत मिलेगी, लेकिन शाम शीतर लहर और गलन का सर बढ़ेगा.

अगले 24 घंटे का हाल

मौसम विभाग के मुताबिक 13 जनवरी को तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी. कुछ इलाकों में यह 5 से नीचे जा सकता है. अधिकतम तापमान भी 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहने का अनुमान है. इसके साथ ही आज भी शीट लहर और ठिठुरन जारी रहेगी. जबकि सुबह को कोहरा परेशानी का सबब बनेगा. दिन में धूप खिलेगी जिससे कुछ देर लोगों को सर्दी से राहत मिलेगी. मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिन मौसम इसी तरह का रहेगा.

नहीं कम हो रहा प्रदूषण

दिल्ली में वायु की गुणवत्ता लगातार खराब बनी हुई है. राजधानी का AQI सुबह सात बजे 685 पहुंच गया जोकि बेहद खतरनाक है. इसका बड़ा कारण हवा में PM2.5 कणों का प्रदूषित होना है. यह स्थिति पिछले कई महीनों से बनी हुई है.दिल्ली सरकार की लाख कोशिशों के बाद भी वायु प्रदूषण पर लगाम नहीं लग पा रही.

एक्सपर्ट की मानें तो बारिश के बाद ही कुछ हद तक इस पर रोकथाम लग सकेगी, जबकि IMD के मुताबिक अगले कुछ दिन बारिश के आसार नहीं है. ठंड को देखते हुए सरकार ने लोगों से खुले में सोने की अपील की है. MCD ने कई इलाकों में इसके लिए शेल्टर बनाए हैं 

Published at : 13 Jan 2026 07:35 AM (IST)
और पढ़ें
