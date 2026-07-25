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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली: धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर CM रेखा गुप्ता का बड़ा दावा, बोलीं- 'राष्ट्रहित में...'

दिल्ली: धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर CM रेखा गुप्ता का बड़ा दावा, बोलीं- 'राष्ट्रहित में...'

Dharmendra Pradhan Resignation: दिल्ली CM रेखा गुप्ता ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर एक्स पोस्ट कर उनकी निष्ठा और योगदान की सराहना की.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 25 Jul 2026 10:07 PM (IST)
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केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद राजनीतिक गलियारों में प्रतिक्रियाओं का सिलसिला जारी है. इसी बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रहित में अपना इस्तीफा दिया है. साथ ही उन्होंने एक्स पर एक लंबा पोस्ट लिखकर पूर्व शिक्षा मंत्री के कार्यकाल की सराहना भी की है.

सीएम रेखा गुप्ता ने लिखा, “धर्मेंद्र प्रधान ने अपने सार्वजनिक जीवन में हर दायित्व को निष्ठा, ईमानदारी और पूर्ण समर्पण के साथ निभाया है.” उन्होंने प्रधान के शिक्षा मंत्री के रूप में किए गए कार्यों की तारीफ की.

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शिक्षा क्षेत्र में योगदान की सराहना  

रेखा गुप्ता ने कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री के रूप में धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को प्रभावी रूप से लागू करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया. भारतीय भाषाओं में शिक्षा को बढ़ावा, तकनीकी और उच्च शिक्षा का विस्तार तथा विद्यार्थियों के लिए नए अवसर पैदा करने जैसे कई सार्थक सुधार उनके कार्यकाल में हुए.

'राष्ट्रहित में दिया इस्तीफा' 

मुख्यमंत्री ने लिखा, “राष्ट्रहित को सर्वोपरि मानते हुए उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दिया है. यह निर्णय सार्वजनिक जीवन में नैतिक मूल्यों, मर्यादा और सिद्धांतों के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है.” उन्होंने प्रधान जी के उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं.

छात्रों के जश्न के बीच सियासी बयानबाजी  

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद दिल्ली समेत देश भर में छात्र जश्न मना रहे हैं. वहीं, भाजपा नेताओं की ओर से इस्तीफे को नैतिक निर्णय बताते हुए उनके कार्यकाल की प्रशंसा की जा रही है. रेखा गुप्ता का यह पोस्ट भी इसी कड़ी में देखा जा रहा है.

विपक्षी दलों के नेता इस्तीफे को छात्र आंदोलन की जीत बता रहे हैं, जबकि सत्ताधारी दल इसे व्यक्तिगत फैसला और नैतिकता का उदाहरण मान रहा है. दिल्ली CM का पोस्ट इस बहस को और तेज कर गया है.

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Published at : 25 Jul 2026 10:07 PM (IST)
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