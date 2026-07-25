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'अब उम्मीद है कि...', धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर विजेता दहिया ने क्या कहा?
Dharmendra Pradhan Resign: धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कॉकरोच जनता पार्टी के पूर्व प्रवक्ता विजेता दहिया ने पूरे देशवासियों को बधाई दी.
शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कॉकरोच जनता पार्टी के पूर्व प्रवक्ता विजेता दहिया का भी बयान सामने आया है. उन्होंने इस इस्तीफे के बाद पूरे देश को बधाई. उन्होंने ये भी कहा कि हम उम्मीद करते हैं अब कोई बेहतर इंसान शिक्षा मंत्री बने.
(अपडेट जारी है.)
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