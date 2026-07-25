'अब हम पूरे देश में...', आंदोलन खत्म होने के बाद क्या करेगी CJP? आशुतोष रांका ने बताया प्लान

नीट पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री के इस्तीफे समेत सभी तीनों मांगे मानने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने जंतर मंतर पर चल रहे आंदोलन को खत्म करने का ऐलान कर दिया है. वहीं अब सवाल ये है कि अब पार्टी का आगे का क्या प्लान है. इसको लेकर पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने बताया कि अब हम पूरे देश में जाकर दूसरे मुद्दे भी उठाएंगे.

सीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा, "इस देश के युवा जाग गए हैं. उन्होंने अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी है. उन्होंने सही चीज के लिए लड़ाई लड़ी है और आज, आखिरकार, हमारी मांगें मान ली गई हैं. हम उन सभी परिवारों के बारे में सोच रहे हैं जिन्होंने पेपर लीक के बाद अपने करीबी लोगों को खो दिया.

'अगला शिक्षा मंत्री ईमानदारी से काम करे'

रांका ने आगे कहा, "हम उन लाखों-करोड़ों छात्रों के बारे में सोच रहे हैं जिनका भविष्य इन पेपर लीक की वजह से बर्बाद हो गया है. और हमें सच में उम्मीद है कि आज कुछ न्याय हुआ है. जो भी अगला शिक्षा मंत्री बने, हमें उम्मीद है कि वे ईमानदारी और जवाबदेही के साथ अपना काम करेंगे."

'पूरे देश में जाकर दूसरे मुद्दे उठाएंगे'

आगे के प्लान के बारे में बात करते हुए आशुतोष ने कहा,"हम पूरे देश में जाकर दूसरे मुद्दे भी उठाएंगे, जैसे हमने शिक्षा का मुद्दा उठाया था. इस देश के युवाओं के लिए, हम जो कुछ भी करना पड़े, करेंगे."