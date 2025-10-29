हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRछठ के बाद दिल्ली में स्वच्छता अभियान, CM रेखा गुप्ता ने खुद थामी झाड़ू, कहा- पर्यावरण सबकी जिम्मेदारी

छठ के बाद दिल्ली में स्वच्छता अभियान, CM रेखा गुप्ता ने खुद थामी झाड़ू, कहा- पर्यावरण सबकी जिम्मेदारी

Delhi News: मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार हर बड़े पर्व के बाद राजधानी में सफाई अभियान चलाती है ताकि उत्सव के बाद शहर की सुंदरता और स्वच्छता बनी रहे.सरकार और जनता दोनों की बराबर भागीदारी जरूरी है.

By : बलराम पांडेय | Updated at : 29 Oct 2025 11:08 AM (IST)
Preferred Sources

छठ महापर्व की भव्यता के बाद अब दिल्ली सरकार ने सफाई और स्वच्छता का संकल्प दोहराया है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को कश्मीरी गेट के पास यमुना तट स्थित वासुदेव घाट पर स्वच्छता अभियान की शुरुआत की. मुख्यमंत्री खुद हाथ में झाड़ू लेकर घाट परिसर की सफाई में जुटीं और सफाईकर्मियों व स्थानीय टीमों के साथ मिलकर अभियान में हिस्सा लिया.

मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार हर बड़े पर्व के बाद राजधानी में सफाई अभियान चलाती है ताकि उत्सव के बाद शहर की सुंदरता और स्वच्छता बनी रहे. उन्होंने कहा, “हर उत्सव तभी पूर्ण होता है जब उसके बाद हमारा परिवेश भी उतना ही स्वच्छ और सुंदर दिखे. स्वच्छता एक दिन का काम नहीं, बल्कि यह सालभर चलने वाली आदत है, जिसमें सरकार और जनता दोनों की बराबर भागीदारी जरूरी है.

पर्यावरण सबकी जिम्मेदारी

इस अवसर पर विकास मंत्री कपिल मिश्रा और संबंधित विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे. मुख्यमंत्री ने बताया कि छठ पूजा जैसे महापर्व के बाद घाटों को फिर से साफ और पर्यावरण के अनुकूल बनाना हम सबकी साझा जिम्मेदारी है. उन्होंने कहा कि सरकार ने दिवाली, वाल्मीकि जयंती और अब छठ पूजा के बाद विशेष सफाई अभियान चलाए हैं ताकि दिल्ली के हर कोने में स्वच्छता बनी रहे.

अधिकारियों-स्वयं सेवकों से सफाई की अपील

रेखा गुप्ता ने बताया कि छठ महापर्व दिल्ली के सैकड़ों कॉलोनियों, नहरों और यमुना घाटों पर बड़े पैमाने पर मनाया गया था. पूजा के बाद सभी स्थानों पर तुरंत सफाई कराई जा रही है ताकि कोई भी गंदगी या कचरा जमा न रह जाए. साथ ही उन्होंने अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और स्वयंसेवकों से अपील की कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में सफाई पर विशेष ध्यान दें और लोगों को भी इस मुहिम से जोड़ने की कोशिश करे.

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छता सिर्फ सरकार की नहीं, हर नागरिक की जिम्मेदारी है. जब समाज और प्रशासन मिलकर काम करते हैं, तभी शहर में सच्चा बदलाव आता है.

दिल्ली सरकार पहले भी “स्वच्छ दिल्ली, सुंदर दिल्ली” के नारे के साथ कई अभियान चला चुकी है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का यह कदम राजधानी को स्वच्छ और प्रदूषणमुक्त बनाने की दिशा में एक और सकारात्मक पहल माना जा रहा है.

और पढ़ें

About the author बलराम पांडेय

मैं बलराम पांडेय ABP नेटवर्क में वरिष्ठ संवाददाता हूं. मीडिया उद्योग में 19 वर्षों से अधिक अनुभव के साथ, मैं रिपोर्टिंग और विश्लेषण में अपने अनुभव का लाभ उठाकर दर्शकों को आकर्षित और जागरूक करने वाली उच्च-प्रभाव वाली कहानियाँ पेश करता हूं. वर्तमान में, मैं दिल्ली सरकार और राजनीतिक घटनाओं, प्रवर्तन निदेशालय (ED), CBI को कवर करने, के साथ बड़े इंटरव्यू और समसामयिक मामलों पर व्यावहारिक विश्लेषण प्रदान करने के लिए ज़िम्मेदारी निभा रहा हूं 
Read
Published at : 29 Oct 2025 11:08 AM (IST)
Tags :
Cleanliness Drive DELHI NEWS REKHA GUPTA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
इजरायल ने गाजा पर फिर कर दी एयरस्ट्राइक, 30 से ज्यादा लोगों की मौत, ट्रंप के शांति समझौते की उड़ी धज्जियां
इजरायल ने गाजा पर फिर कर दी एयरस्ट्राइक, 30 से ज्यादा लोगों की मौत, ट्रंप के शांति समझौते की उड़ी धज्जियां
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP SIR: 'भ्रम फैलाना चाहता है विपक्ष', भूपेंद्र चौधरी ने SIR को लेकर विरोधी दलों पर साधा निशाना
'भ्रम फैलाना चाहता है विपक्ष', भूपेंद्र चौधरी ने SIR को लेकर विरोधी दलों पर साधा निशाना
विश्व
इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने भारत के खिलाफ उगला जहर! कश्मीर को लेकर ऐसा क्या कहा कि खुश हो गए शहबाज
इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने भारत के खिलाफ उगला जहर! कश्मीर को लेकर ऐसा क्या कहा कि खुश हो गए शहबाज
क्रिकेट
श्रेयस अय्यर की नहीं हुई कोई सर्जरी, BCCI सेक्रेटरी ने बताया कि आखिर सिडनी में कैसे हुआ इलाज?
श्रेयस अय्यर की नहीं हुई कोई सर्जरी, BCCI सेक्रेटरी ने बताया कि आखिर सिडनी में कैसे हुआ इलाज?
Advertisement

वीडियोज

Cyclone Montha: तूफान मोंथा के चलते रिहायशी इलाकों में घुसा अजगर..स्थानीय लोगों में दहशत | ABP News
Cyclone Montha: चेतावनी जारी! भीषण रफ्तार से आ रहा है तूफान मोंथा! इन 5 राज्यों पर पड़ेगी मार
आशिकी के अड्डे पर बीवी का अटैक
'43 बागी' बिगाड़ेंगे खेल? JDU-RJD को अपनों से ही खतरा!
Bihar Election: विपक्ष का 'महा मेनिफेस्टो'
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
इजरायल ने गाजा पर फिर कर दी एयरस्ट्राइक, 30 से ज्यादा लोगों की मौत, ट्रंप के शांति समझौते की उड़ी धज्जियां
इजरायल ने गाजा पर फिर कर दी एयरस्ट्राइक, 30 से ज्यादा लोगों की मौत, ट्रंप के शांति समझौते की उड़ी धज्जियां
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP SIR: 'भ्रम फैलाना चाहता है विपक्ष', भूपेंद्र चौधरी ने SIR को लेकर विरोधी दलों पर साधा निशाना
'भ्रम फैलाना चाहता है विपक्ष', भूपेंद्र चौधरी ने SIR को लेकर विरोधी दलों पर साधा निशाना
विश्व
इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने भारत के खिलाफ उगला जहर! कश्मीर को लेकर ऐसा क्या कहा कि खुश हो गए शहबाज
इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने भारत के खिलाफ उगला जहर! कश्मीर को लेकर ऐसा क्या कहा कि खुश हो गए शहबाज
क्रिकेट
श्रेयस अय्यर की नहीं हुई कोई सर्जरी, BCCI सेक्रेटरी ने बताया कि आखिर सिडनी में कैसे हुआ इलाज?
श्रेयस अय्यर की नहीं हुई कोई सर्जरी, BCCI सेक्रेटरी ने बताया कि आखिर सिडनी में कैसे हुआ इलाज?
ओटीटी
Maharani Season 4 Release Date: 'रानी भारती' के किरदार में फिर धमाल मचाने आ रही हुमा कुरैशी, जानें कब और कहां रिलीज होगी 'महारानी 4'
'महारानी 4' से धमाल मचाने आ रही हुमा कुरैशी, जानें-कब और कहां देख सकेंगे ये सीरीज
हेल्थ
हाई ब्लड प्रेशर की वजह से होती हैं दिल से जुड़ी ये 7 बीमारियां, गलती से भी न करें इग्नोर
हाई ब्लड प्रेशर की वजह से होती हैं दिल से जुड़ी ये 7 बीमारियां, गलती से भी न करें इग्नोर
जनरल नॉलेज
पावर स्लैप कॉम्पिटिशन में कितनी तेज मारना होता है थप्पड़, क्या इससे हो जाती है मौत?
पावर स्लैप कॉम्पिटिशन में कितनी तेज मारना होता है थप्पड़, क्या इससे हो जाती है मौत?
यूटिलिटी
कैसा रखें GMAIL का पासवर्ड, जो मजबूत हो और कभी न भूलें? हैकर भी न कर पाएं हैक
कैसा रखें GMAIL का पासवर्ड, जो मजबूत हो और कभी न भूलें? हैकर भी न कर पाएं हैक
ABP NEWS
अभी तो हमने 10 % Yamuna को ठीक किया है 100 % बाकि है - Manoj Tiwari |Abp Shorts
अभी तो हमने 10 % Yamuna को ठीक किया है 100 % बाकि है - Manoj Tiwari |Abp Shorts
ABP NEWS
Nitish की सेहत पर Anant Singh का बड़ा खुलासा |Abp Shorts
Nitish की सेहत पर Anant Singh का बड़ा खुलासा |Abp Shorts
ABP NEWS
SIR के दूसरे चरण पर बोले Congress नेता Digvijaya Singh | Abp Shorts
SIR के दूसरे चरण पर बोले Congress नेता Digvijaya Singh | Abp Shorts
ABP NEWS
अपनी गलतियां बिना स्वीकार किये देश भर में लाना चाहते है वही प्रक्रिया | ABP sHORTS
अपनी गलतियां बिना स्वीकार किये देश भर में लाना चाहते है वही प्रक्रिया | ABP sHORTS
ABP NEWS
ITO घाट पर उगते हुए सूरज को Rekha Gupta ने दिया अर्घ्य | ABP NEWS SHORTS
ITO घाट पर उगते हुए सूरज को Rekha Gupta ने दिया अर्घ्य | ABP NEWS SHORTS
Embed widget