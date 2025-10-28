दिल्ली का रहने वाला आरोपी इंदौर से गिरफ्तार, लाखों की डकैती और बैंक फ्रॉड केस में था फरार

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 18 लाख की हथियारबंद डकैती और 30 लाख के बैंक फ्रॉड मामले में फरार आरोपी को मध्य प्रदेश के इंदौर से गिरफ्तार किया है. आरोपी इंदौर में रहकर बैंक डायरेक्ट सेलिंग एजेंट का काम कर रहा था.

पकड़े गए आरोपी की पहचान विकास जैन के रूप में हुई है जो दिल्ली के कोहाट एन्क्लेव और इंदौर के मोहता बाग में रहता था. आरोपी ने करोलबाग में 18 लाख की लूट की वारदात को अंजाम दिया था. क्राइम ब्रांच के मुताबिक आरोपी के खिलाफ पहले भी कई मुकदमे दर्ज हैं.

आरोपी के खिलाफ दर्ज है डकैती का मामला

दिल्ली पुलिस के मुतबिक विकास जैन पर दो गंभीर मामले दर्ज थे पहला 2013 में आदर्श नगर थाना क्षेत्र में हुई डकैती का जिसमें उसने एक कारोबारी पर गोली चलाकर 18 लाख और मोबाइल लूट लिया था.

दूसरा मामला करोल बाग थाने में दर्ज बैंक धोखाधड़ी का है जिसमें उसने जाली दस्तावेजों के जरिए 30 लाख का लोन हड़प लिया था. इन दोनों मामलों में जमानत मिलने के बाद वह फरार हो गया था और अदालत ने उसे घोषित अपराधी घोषित किया था.

दिल्ली पुलिस को मिली खुफिया जानकारी

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को ख़ुफ़िया सूचना मिली थी कि विकास जैन इंदौर के एरोड्रम इलाके में छिपा है. दिल्ली पुलिस की टीम ने टेक्निकल सर्विलांस की मदद से उसकी लोकेशन ट्रेस की और उसे घेराबंदी कर पकड़ लिया. आरोपी को दिल्ली लाकर अदालत में पेश किया गया.

पुलिस पूछताछ में पता चला कि जैन बीते दो साल से इंदौर में रह रहा था और अपनी पहचान छिपाने के लिए बैंकों के डायरेक्ट सेलिंग एजेंट के रूप में काम कर रहा था. उसने स्वीकार किया कि आर्थिक तंगी के कारण उसने अपराध का रास्ता चुना. दिल्ली पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि डकैती और फ्रॉड से मिली रकम कहां खर्च की गई और क्या वह अन्य मामलों में भी शामिल रहा है.