हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली: चांदनी चौक के कायाकल्प की तैयारी तेज, रेखा गुप्ता सरकार ने उठाए ये बड़े कदम

दिल्ली: चांदनी चौक के कायाकल्प की तैयारी तेज, रेखा गुप्ता सरकार ने उठाए ये बड़े कदम

Delhi News: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने माना कि चांदनी चौक का विकास इसलिए ठप रहा है क्योंकि यहां एमसीडी, पीडब्ल्यूडी और दिल्ली पुलिस तीनों का अलग-अलग नियंत्रण है.

By : अभिषेक नयन, दिल्ली | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 20 Nov 2025 09:59 PM (IST)
Preferred Sources

पुरानी दिल्ली में हालिया आतंकी हमले के बाद सरकार ने चांदनी चौक और आसपास के इलाकों की उपेक्षित व्यवस्थाओं पर गंभीरता से ध्यान देना शुरू कर दिया है. वर्षों से फाइलों में दबे पुनर्विकास के प्रस्ताव अब फिर से गति पकड़ते दिख रहे हैं. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की उच्चस्तरीय बैठक में मौजूदा अव्यवस्थाओं से लेकर भविष्य की रूपरेखा तक, हर बिंदु पर गहन चर्चा हुई.

शाहजहांनाबाद पुनर्विकास निगम (एसआरडीसी), जिसे पुरानी दिल्ली के कायाकल्प के लिए करीब 17 साल पहले बनाया गया था, फिलहाल परामर्शदाता भर की भूमिका में सीमित है. विशेषज्ञों के अनुसार, अधिकारों की कमी इसे निष्प्रभावी बना रही है और कई सरकारी एजेंसियों की जिम्मेदारियों के टकराव ने हालात और उलझा दिए हैं.

'तीन एजेंसियों के बंटे दायित्व बने बाधा'

बैठक में मुख्यमंत्री ने माना कि चांदनी चौक का विकास इसलिए ठप रहा है क्योंकि यहां एमसीडी, पीडब्ल्यूडी और दिल्ली पुलिस — तीनों का अलग-अलग नियंत्रण है. जल्द ही एसआरडीसी का पुनर्गठन कर इसे अधिक अधिकार देने और विरासत संरक्षण विशेषज्ञों को शामिल करने की तैयारी है.

'पुरानी दिल्ली के सुनियोजित विकास को गति'

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि चांदनी चौक बाजार को व्यवस्थित और आकर्षक बनाने के लिए तेजी से काम हो. महिलाओं के लिए 'पिंक टॉयलेट' जैसे सुविधाजनक ढांचे विकसित करने पर भी जोर दिया गया. शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने सुझाव दिया कि पुनर्विकास में हेरिटेज संरक्षण में माहिर संस्थाओं की भागीदारी बढ़ाई जाए.

सांसद, मंत्री और सभी विभाग साथ बैठे

दिल्ली सचिवालय में हुई इस समीक्षा बैठक में सांसद प्रवीन खंडेलवाल, शहरी विकास मंत्री और एसआरडीसी, एमसीडी, पीडब्ल्यूडी, दिल्ली पुलिस सहित सभी प्रमुख विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे  बताया गया कि 2017 में भी पुरानी दिल्ली को 'हृदय योजना' में शामिल करने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया था, जिस पर अब फिर से नई उम्मीदें जताई जा रही हैं.

प्रदूषण पर कड़ा रुख, रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी तेज

बैठक में वायु प्रदूषण नियंत्रित करने की रूपरेखा पर भी चर्चा की गई. सरकार 40–60 फुट चौड़ी सड़कों पर धूल नियंत्रण बढ़ाने, मैकेनिकल रोड स्वीपर्स और एंटी-स्मॉग गन की तैनाती, बड़े निर्माण स्थलों पर सख्त सी एंड डी नियम लागू करने तथा खुले में बायोमास जलाने पर कड़ी कार्यवाही जैसे कदमों को तेज करेगी. पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि यह सिर्फ तात्कालिक कदम नहीं बल्कि दीर्घकालीन रणनीति है.

बैठक में आए अहम सुझाव

सांसद खंडेलवाल ने एसआरडीसी का नाम बदलकर 'इंद्रप्रस्थ पुनर्विकास निगम' करने और उसकी कमान मुख्यमंत्री को सौंपने का प्रस्ताव रखा. उन्होंने एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल के लिए अंतर-विभागीय सेल बनाने, बहुमंजिला पार्किंग, ई-रिक्शा प्रबंधन और नो-वेंडिंग जोन तय करने जैसे उपाय सुझाए. अधिकारियों ने बताया कि तीन घंटे चली बैठक में अवैध निर्माण, सीवर की समस्या, अतिक्रमण, अवैध पार्किंग और चांदनी चौक पर रिक्शों की भीड़ जैसी लंबे समय से लंबित समस्याओं पर भी विस्तार से चर्चा की गई.

Published at : 20 Nov 2025 09:59 PM (IST)
Tags :
Rekha Gupta DELHI NEWS CHANDNI CHOWK
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
रूस के Su-57 को मिला पहला ग्राहक, किस देश ने खरीदा 5वीं पीढ़ी का सबसे खतरनाक फाइटर जेट? रिपोर्ट में चौंकाने वाला दावा
रूस के Su-57 को मिला पहला ग्राहक, किस देश ने खरीदा 5वीं पीढ़ी का सबसे खतरनाक फाइटर जेट?
बिहार
नीतीश कैबिनेट में घोर परिवारवाद! RJD ने जारी कर दी लिस्ट, PM मोदी का क्यों किया जिक्र?
नीतीश कैबिनेट में घोर परिवारवाद! RJD ने जारी कर दी लिस्ट, PM मोदी का क्यों किया जिक्र?
क्रिकेट
टीम इंडिया का क्लीन स्वीप करने की तैयारी में दक्षिण अफ्रीका! कोच के बयान से भारतीय खेमे में खलबली मचनी तय
टीम इंडिया का क्लीन स्वीप करने की तैयारी में दक्षिण अफ्रीका! कोच के बयान से भारतीय खेमे में खलबली मचनी तय
बिजनेस
करोड़ों का कॉर्पस बनाने के लिए बस इतनी रकम करनी होगी इन्वेस्ट, जानें पूरा कैलकुलेशन
करोड़ों का कॉर्पस बनाने के लिए बस इतनी रकम करनी होगी इन्वेस्ट, जानें पूरा कैलकुलेशन
Advertisement

वीडियोज

Sandeep Chaudhary: क्या SIR ले रहा है BLO की जान? चौंकाने वाले खुलासे! |Gyanesh Kumar
Delhi Pollution: दिल्ली-NCR में रिकॉर्डतोड़ प्रदूषण, सांस लेना हुआ मुश्किल | AQI | CM Rekha Gupta
Bihar Politics: बनी सरकार, अब बनेगा विकसित बिहार? | Nitish Kumar | Chirag Paswan | NDA | New Cabinet
Gen-z Protest Nepal: नेपाल में फिर भड़की हिंसा...प्रशासन ने लगाया कर्फ्यू | Sushila Karki
मृदुल तिवारी ने तान्या मित्तल का किया पर्दाफाश | कौन है तान्या मित्तल का बॉयफ्रेंड? | नेट वर्थ | बिग बॉस 19
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
रूस के Su-57 को मिला पहला ग्राहक, किस देश ने खरीदा 5वीं पीढ़ी का सबसे खतरनाक फाइटर जेट? रिपोर्ट में चौंकाने वाला दावा
रूस के Su-57 को मिला पहला ग्राहक, किस देश ने खरीदा 5वीं पीढ़ी का सबसे खतरनाक फाइटर जेट?
बिहार
नीतीश कैबिनेट में घोर परिवारवाद! RJD ने जारी कर दी लिस्ट, PM मोदी का क्यों किया जिक्र?
नीतीश कैबिनेट में घोर परिवारवाद! RJD ने जारी कर दी लिस्ट, PM मोदी का क्यों किया जिक्र?
क्रिकेट
टीम इंडिया का क्लीन स्वीप करने की तैयारी में दक्षिण अफ्रीका! कोच के बयान से भारतीय खेमे में खलबली मचनी तय
टीम इंडिया का क्लीन स्वीप करने की तैयारी में दक्षिण अफ्रीका! कोच के बयान से भारतीय खेमे में खलबली मचनी तय
बिजनेस
करोड़ों का कॉर्पस बनाने के लिए बस इतनी रकम करनी होगी इन्वेस्ट, जानें पूरा कैलकुलेशन
करोड़ों का कॉर्पस बनाने के लिए बस इतनी रकम करनी होगी इन्वेस्ट, जानें पूरा कैलकुलेशन
बॉलीवुड
दुबई में दोनों बेटों और पति संग वेकेशन एंजॉय कर रही हैं गौहर खान, पहली बार फैंस को दिखाई फरवान की झलक
दुबई में फैमिली संग वेकेशन मना रही हैं गौहर, पहली बार फैंस को दिखाई दूसरे बेटे की झलक
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
ट्रेंडिंग
जींस-शर्ट पहनकर मंत्री बने दीपक प्रकाश, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा; जानें कौन हैं उपेंद्र कुशवाहा के बेटे
जींस-शर्ट पहनकर मंत्री बने दीपक प्रकाश, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा; जानें कौन हैं उपेंद्र कुशवाहा के बेटे
नौकरी
गुजरात में ग्रेजुएट्स के लिए निकली भर्ती, बिना इंटरव्यू मिल रही नौकरी
गुजरात में ग्रेजुएट्स के लिए निकली भर्ती, बिना इंटरव्यू मिल रही नौकरी
ENT LIVE
लालो गुजराती फिल्म रिव्यू: सबसे ज्यादा कलेक्शन, कंतारा का क्रेज प्रदर्शित करने वाली ये जादुई फिल्म
लालो गुजराती फिल्म रिव्यू: सबसे ज्यादा कलेक्शन, कंतारा का क्रेज प्रदर्शित करने वाली ये जादुई फिल्म
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के घर से मृदुल तिवारी के टॉप 5 मजेदार पल
बिग बॉस 19 के घर से मृदुल तिवारी के टॉप 5 मजेदार पल
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
Embed widget