चिकन तंदूरी से लेकर मटन रोगन जोश तक, दिल्ली सरकार के इवेंट्स के मेन्यू में क्या-क्या है?

दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने राजधानी में अपने ऑफिशियल इवेंट्स के लिए एक लंबा-चौड़ा मेन्यू तैयार किया है. इसमें चिकन तंदूरी और मटन रोगन जोश से लेकर पनीर टिक्का, दाल मखनी और गुलाब जामुन समेत कई अन्य चीजें शामिल हैं. DTTDC ने इस बारे में जानकारी दी है. यह मेन्यू दिल्ली टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (DTTDC) की सरकार के ऑफिशियल कार्यक्रमों के लिए आउटडोर कैटरर्स को पैनल में शामिल करने की योजना के तहत फाइनल किया गया है. जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर सचिवालय और मुख्यमंत्री सचिवालय के कार्यक्रम भी शामिल हैं.

DTTDC ने कहा, ''इसे लेकर एक टेंडर जारी किया किया गया है, जिसमें बिड जमा करने की आखिरी तारीख 23 जनवरी है. एक बार पैनल में शामिल होने के बाद, चुने गए कैटरर्स दिल्ली सरकार के किसी भी विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रमों के लिए सर्विस देंगे.'' कॉर्पोरेशन ने कहा कि विभाग अपने-अपने कार्यक्रमों के लिए अप्रूव्ड मेन्यू में से आइटम चुनने के लिए आजाद होंगे.

मेन्यू में शाकाहारी और मांसाहारी चीजों की बड़ी रेंज

दिल्ली टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने आगे बताया, ''कैटरिंग ऑप्शन में शाकाहारी और मांसाहारी चीज़ों की एक बड़ी रेंज शामिल है, जिसमें सलाद, सूप और स्नैक्स से लेकर पूरा लंच और डिनर बुफे तक शामिल है. पैक्ड शाकाहारी थाली की कीमत 290 रुपये प्रति व्यक्ति है, जबकि मांसाहारी थाली 325 रुपये में मिलती है. शाकाहारी सूप में टमाटर शोरबा, स्वीट कॉर्न सूप, क्रीम ऑफ़ मशरूम, बादाम सूप, लहसुन सूप और वेजिटेबल क्लियर सूप शामिल हैं, जबकि मांसाहारी ऑप्शन में चिकन क्लियर सूप, मुर्ग शोरबा, यखनी शोरबा और थाई चिकन सूप शामिल हैं.''

शाकाहारी स्नैक्स में क्या-क्या शामिल?

लिस्ट में शामिल शाकाहारी स्नैक्स में पनीर टिक्का, अचारी पनीर टिक्का, समोसा, वेज स्प्रिंग रोल, चीज रोल, फ्रेंच फ्राइज़ और ग्रिल्ड सैंडविच शामिल हैं. इसमें बताया गया है कि मांसाहारी स्नैक ऑप्शन में मटन सीक कबाब, बोटी कबाब, तंदूरी चिकन, चिकन सीक कबाब, चिली चिकन, चिकन मंचूरियन और फिश टिक्का शामिल हैं.

शाकाहारी और मांसाहारी मेन कोर्स में क्या-क्या?

इसके अलावा, DTTDC के अनुसार, शाकाहारी मेन कोर्स में नवरतन कोरमा, मलाई कोफ्ता, शाही पनीर, पनीर कोरमा, कढ़ी पकौड़ा, भिंडी कुरकुरी और दम आलू जैसे व्यंजन शामिल हैं, जबकि मांसाहारी व्यंजनों में मटन रोगन जोश, मटन कोरमा, चिकन बटर मसाला, चिकन स्टू, फिश फ्राई और गोअन फिश करी शामिल हैं. दाल मखनी, राजमा मसाला, दाल तड़का, चना मसाला और सांभर जैसी कई दाल और दाल की डिशेज़ को बासमती चावल, जीरा चावल, वेज पुलाव, लेमन राइस और फ्राइड राइस जैसे चावल के ऑप्शन के साथ लिस्ट किया गया है.

मेन्यू में मिठाइयों के अलावा पेय पदार्थ भी शामिल

इसमें बताया गया है कि इंडियन ब्रेड में नान, बटर नान, गार्लिक नान, रोटी, कुलचा, लच्छा पराठा और रुमाली रोटी शामिल हैं. मिठाइयों के लिए, डेज़र्ट ऑप्शन में गुलाब जामुन, जलेबी, रसमलाई और गाजर का हलवा से लेकर कुल्फी, रबड़ी, रसगुल्ला, राज भोग और चॉकलेट ट्रफल केक तक शामिल हैं. पेय पदार्थों में चाय, कॉफी, कहवा, लेमन टी, ताज़े जूस, मॉकटेल, शेक और एक मौसमी फलों का बार शामिल है.

लाइट टी की कीमत 80 रुपये से 115 रुपये के बीच

कॉरपोरेशन के अनुसार, मेहमानों की संख्या के आधार पर लाइट टी की कीमत प्रति व्यक्ति 80 रुपये से 115 रुपये के बीच रखी गई है. हाई टी वेजिटेरियन बुफे की कीमत प्रति व्यक्ति 330 रुपये से 575 रुपये के बीच है, जबकि नॉन-वेजिटेरियन हाई टी बुफे की कीमत 385 रुपये से 645 रुपये के बीच है. लंच या डिनर बुफे की कीमतें वेजिटेरियन मेन्यू के लिए 660 रुपये से 965 रुपये प्रति व्यक्ति और नॉन-वेजिटेरियन मेन्यू के लिए 880 रुपये से 1,265 रुपये प्रति व्यक्ति हैं.

फूड स्टॉल्स के लिए फिक्स्ड कीमतें तय

इसमें यह भी कहा गया है कि पैक्ड रिफ्रेशमेंट की कीमतें 150 रुपये प्रति व्यक्ति हैं, साथ ही अतिरिक्त स्नैक्स, डेज़र्ट और डिशेज़ के लिए अलग से कीमतें हैं. फ्रूट बार, जूस, मॉकटेल, चाट, पिज़्ज़ा, चाउमीन और आइसक्रीम देने वाले फूड स्टॉल्स के लिए फिक्स्ड कीमतें तय की गई हैं. इसमें बताया गया है कि अनुमानित कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू दो साल की अवधि के लिए 2 करोड़ रुपये तय की गई है, जिसमें प्रस्तावित पैनल 31 दिसंबर, 2027 तक वैलिड रहेगा, और DTTDC के अपने विवेक पर एक और साल के लिए एक्सटेंशन का प्रावधान है.

कॉल बेसिस पर कैटरिंग सेवाएं

कॉर्पोरेशन के मुताबिक कैटरिंग सेवाएं कॉल बेसिस पर दी जाएंगी और पूरे साल उपलब्ध होनी चाहिए. कैटरर्स को क्रॉकरी, कटलरी, यूनिफॉर्म, मसाले, सफाई का सामान और पर्याप्त मैनपावर, जिसमें शेफ, कैप्टन और वेटर शामिल हैं, की व्यवस्था करनी होगी.