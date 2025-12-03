हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली: जहरीली हवा के खिलाफ NSUI और सिटिजन्स ग्रुप का प्रदर्शन, राहुल राम भी हुए शामिल

दिल्ली: जहरीली हवा के खिलाफ NSUI और सिटिजन्स ग्रुप का प्रदर्शन, राहुल राम भी हुए शामिल

Delhi Air Pollution: देश की राजधानी में जहरीली हवा के खिलाफ एनएसयूआई और दिल्ली सिटिज़न्स ग्रुप ने सांस्कृतिक विरोध प्रदर्शन किया. जिसमें संगीत, कविता ने हवा में उड़ते प्रदूषण के खिलाफ आवाज बुलंद की.

By : अभिषेक नयन, दिल्ली | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 03 Dec 2025 09:44 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली-एनसीआर की दमघोंटू हवा ने लोगों को सड़कों और उतरने को मजबूर कर दिया है. राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर जंतर-मंतर पर बुधवार (3 दिसंबर) को एनएसयूआई और दिल्ली सिटिजन्स ग्रुप ने मिलकर एक अनोखा सांस्कृतिक विरोध प्रदर्शन किया. 

इसमें संगीत, रैप, कविता और स्ट्रीट आर्ट ने हवा में उड़ते प्रदूषण के खिलाफ आवाज बुलंद की. मंच पर कलाकारों और नागरिकों की एकजुटता ने साफ संकेत दिया कि, अब मामला सिर्फ पर्यावरण का नहीं, बल्कि सांस लेने के अधिकार का है.

जहरीली हवा के बीच संस्कृति बना विरोध का हथियार

एनएसयूआई और दिल्ली सिटिजन्स ग्रुप द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम सिर्फ एक विरोध नहीं था, बल्कि संस्कृति और कला के माध्यम से जन्म लेता नया जन-आंदोलन बन गया. रैपर्स ने धुएं से घिरी जिंदगी का दर्द सुनाया. कवियों ने हवा में मिले जहर को शब्दों में पिरोया और स्ट्रीट आर्टिस्ट्स ने अपनी कला से चेतावनी दी कि अगर अब भी नहीं जागे, तो दिल्ली का दम सचमुच घुट जाएगा.

राहुल राम भी प्रदर्शन में हुए शामिल

भारत के जाने-माने बेसिस्ट राहुल राम भी इस विरोध में शामिल हुए. उनकी प्रस्तुति ने माहौल में जो ऊर्जा भरी, उसने लोगों को यह एहसास कराया कि कला सिर्फ अभिव्यक्ति नहीं बल्कि सामाजिक बदलाव का एक सशक्त माध्यम है. भीड़ में मौजूद लोगों ने उन्हें सुनते हुए बार-बार कहा, अब ये आंदोलन रुकने वाला नहीं.

दिल्ली की हवा जहरीली

दिल्ली की हवा इतनी जहरीली हो चुकी है कि AQI लगातार 500 के पार बना हुआ है और PM2.5 स्तर WHO की अनुमेय सीमा से 50–100 गुना तक पहुँच चुका है. नतीजन बच्चे मास्क में भी हांफ रहे हैं, बुजुर्ग बेहोश होकर अस्पताल पहुंच रहे हैं. 

लाखों लोग दीर्घकालिक बीमारियों की जद में आ रहे हैं. चौंकाने वाली बात यह है कि इस भयावह स्थिति के बावजूद सरकारें न तो कोई आपातकालीन योजना लेकर आई हैं और न ही स्वच्छ हवा की ठोस दीर्घकालिक रणनीति.

यह हमारे जीवन का सवाल- NSUI अध्यक्ष वरुण चौधरी

विरोध के दौरान एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी ने कहा, "यह हमारे जीवन और हमारे भविष्य का सवाल है. संगीत और कला समाज को जगाने की ताकत रखते हैं. जब नागरिक और कलाकार साथ खड़े होते हैं, तो यह बताता है कि संकट कितना गहरा है." 

उन्होंने आगे कहा कि करोड़ों लोग जहर जैसी हवा में सांस ले रहे हैं. NSUI तब तक आंदोलन जारी रखेगी, जब तक स्वच्छ हवा और 50 से कम AQI को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता नहीं मिलती.

सरकार के सामने रखी ये तीन मुख्य मांगें

  • केंद्र और राज्य सरकार की संयुक्त आपातकालीन कार्ययोजना तुरंत लागू की जाए.
  • सभी प्रदूषण स्रोतों को नियंत्रण में लाने के लिए वैज्ञानिक आधार पर दीर्घकालिक स्वच्छ हवा रणनीति बने.
  • सांस लेने के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया जाए और AQI 50 या उससे कम सुनिश्चित किया जाए.

कार्यक्रम के अंत में उपस्थित नागरिकों ने सर्वसम्मति से फैसला लिया कि वे हर रविवार कला, संस्कृति और जनशक्ति के सहारे इस आंदोलन को आगे बढ़ाते रहेंगे, जब तक दिल्ली की हवा फिर से सांस लेने लायक नहीं हो जाती.

और पढ़ें
Published at : 03 Dec 2025 09:43 PM (IST)
Tags :
NSUI Delhi AQI AIR Pollution DELHI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
अंतरिक्ष के लिए भारत की बड़ी तैयारी, 2040 में चंद्रमा पर उतारेगा इंसान, संसद में सरकार ने और क्या बताया?
अंतरिक्ष के लिए भारत की बड़ी तैयारी, 2040 में चंद्रमा पर उतारेगा इंसान, संसद में सरकार ने और क्या बताया?
दिल्ली NCR
दिल्ली में ठंड बढ़ते ही रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची बिजली की डिमांड, 3 दिन में 4200 मेगावाट के पार
दिल्ली में ठंड बढ़ते ही रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची बिजली की डिमांड, 3 दिन में 4200 मेगावाट के पार
क्रिकेट
रायपुर में भी मैदान में घुसा विराट कोहली का फैन, फिर सिक्योरिटी ने लिया एक्शन; जानें क्या हुआ
रायपुर में भी मैदान में घुसा विराट कोहली का फैन, फिर सिक्योरिटी ने लिया एक्शन
इंडिया
मदनी के जिहाद वाले बयान पर गुस्से में आए गिरिराज सिंह, बोले- 'इनकी जरूरत नहीं, इस्लामिक देश भेज दो'
मदनी के जिहाद वाले बयान पर गुस्से में आए गिरिराज सिंह, बोले- 'इनकी जरूरत नहीं, इस्लामिक देश भेज दो'
Advertisement

वीडियोज

चुनाव करीब..Yogi सरकार को याद आए घुसपैठिए? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
मौलाना मदनी को जिहाद पसंद है !
'जिहाद' वाला पाठ फैलाएंगे फसाद?
कोयला खदान पर छिड़ा संग्राम, ग्रामीण ने पुलिस को खदेड़ा!
Bollywood News: बॉलीवुड गलियारों की बड़ी खबरें | KFH
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अंतरिक्ष के लिए भारत की बड़ी तैयारी, 2040 में चंद्रमा पर उतारेगा इंसान, संसद में सरकार ने और क्या बताया?
अंतरिक्ष के लिए भारत की बड़ी तैयारी, 2040 में चंद्रमा पर उतारेगा इंसान, संसद में सरकार ने और क्या बताया?
दिल्ली NCR
दिल्ली में ठंड बढ़ते ही रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची बिजली की डिमांड, 3 दिन में 4200 मेगावाट के पार
दिल्ली में ठंड बढ़ते ही रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची बिजली की डिमांड, 3 दिन में 4200 मेगावाट के पार
क्रिकेट
रायपुर में भी मैदान में घुसा विराट कोहली का फैन, फिर सिक्योरिटी ने लिया एक्शन; जानें क्या हुआ
रायपुर में भी मैदान में घुसा विराट कोहली का फैन, फिर सिक्योरिटी ने लिया एक्शन
इंडिया
मदनी के जिहाद वाले बयान पर गुस्से में आए गिरिराज सिंह, बोले- 'इनकी जरूरत नहीं, इस्लामिक देश भेज दो'
मदनी के जिहाद वाले बयान पर गुस्से में आए गिरिराज सिंह, बोले- 'इनकी जरूरत नहीं, इस्लामिक देश भेज दो'
बॉलीवुड
Year Ender 2025: बड़े बजट की इन फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर हाल रहा बेहाल, ऋतिक से लेकर सलमान तक की फिल्में हैं शामिल
बड़े बजट की इन फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर हाल रहा बेहाल, ऋतिक से लेकर सलमान तक की फिल्में हैं शामिल
न्यूज़
Explained: क्या वाकई सर्दियां प्यार का मौसम है, ठंड में पार्टनर की तलाश क्यों होती, कैसे '4 महीने का इश्क' परवान चढ़ता है?
Explained: क्या वाकई सर्दियां प्यार का मौसम है, ठंड में पार्टनर की तलाश क्यों होती, कैसे '4 महीने का इश्क' परवान चढ़ता है?
हेल्थ
Blood Formation Process: इंसान के शरीर में कैसे बनता है खून, इसमें हड्डियां कैसे करती हैं मदद?
इंसान के शरीर में कैसे बनता है खून, इसमें हड्डियां कैसे करती हैं मदद?
जनरल नॉलेज
अक्टूबर में भारत ने खरीदा 14.7 बिलियन डॉलर का सोना, जानें देश में किसने खरीदा सबसे ज्यादा गोल्ड?
अक्टूबर में भारत ने खरीदा 14.7 बिलियन डॉलर का सोना, जानें देश में किसने खरीदा सबसे ज्यादा गोल्ड?
ENT LIVE
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
ENT LIVE
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Embed widget