IND vs SA 2nd ODI Live Score: शुरू हुआ भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरा वनडे, यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा क्रीज पर मौजूद
India vs South Africa 2nd ODI Live Updates: यहां आपको भारत और दक्षिण अफ्रीका के दूसरे वनडे मैच का लाइव स्कोर और मुकाबले से जुड़े सभी अपडेट्स मिलेंगे.
भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरा वनडे रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में खेला जा रहा है. टीम इंडिया 20वीं बार वनडे में टॉस हार गई. मेहमान टीम के कप्तान टेम्बा बावुमा की वापसी हुई है, जिन्हे पिछले मैच में आराम दिया गया था. बावुमा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, उन्होंने कहा कि शाम को ओस गिरने से बल्लेबाजी आसान हो सकती है. दक्षिण अफ्रीका ने प्लेइंग 11 में 3 बाद किया है, भारत विनिंग टीम के साथ खेल रहा है.
भारत की प्लेइंग 11
यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, रुतुराज गायकवाड़, वाशिंगटन सुंदर, केएल राहुल (कप्तान, विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा.
दक्षिण अफ्रीका की प्लेइंग 11
एडन मार्क्रम, क्विंटन डी कॉक (विकेट कीपर), टेम्बा बावुमा (कप्तान), मैथ्यू ब्रीट्ज़के, टोनी डी ज़ोरज़ी, डेवाल्ड ब्रेविस, मार्को यानसेन, कॉर्बिन बॉश, केशव महाराज, नंद्रे बर्गर, लुंगी एनगिडी.
रांची में खेले गए पहले वनडे में भारतीय बल्लेबाजों ने खूब रन बनाए थे, कोहली ने शतक जड़ा था और रोहित शर्मा के साथ मिलकर शतकीय साझेदारी की थी. कोहली ने 135 रन बनाए थे. कप्तान केएल राहुल ने भी निचले क्रम में महत्वपूर्ण रन बनाकर टीम के स्कोर को 349 तक पहुंचाया था. दक्षिण अफ्रीकी टीम 17 रनों से मैच हार गई थी.
पिच रिपोर्ट
रांची से उलट रायपुर में गेंदबाजों को अधिक मदद मिल सकती है, यहां बल्लेबाजों को थोड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है. तेज गेंदबाजों को यहां अधिक मदद मिलेगी, इससे हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह का रोल नई गेंद से महत्वपूर्ण हो जाएगा. रोहित और यशस्वी को शुरुआत में संभलकर रहना होगा.
शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में एकमात्र वनडे मैच 2023 में भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया था, तब कीवी टीम 108 रनों पर ऑल-आउट हो गई थी. सिर्फ रोहित शर्मा थे, जिन्होंने अर्धशतक जड़ा था. यहां उछाल देखने को मिलेगा. लेकिन इन सबके बीच टॉस का रोल महत्वपूर्ण रहेगा.
बावुमा की वापसी संभव, विनिंग टीम के साथ उतर सकता है भारत
टेस्ट सीरीज के बाद टेम्बा बावुमा को पहले वनडे से आराम दिया गया था, जिनकी गैरमौजूदगी में एडन मार्क्रम ने कप्तानी संभाली थी. टीम इंडिया विनिंग टीम के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहेगी. पहले वनडे में हर्षित राणा ने नई गेंद से शानदार प्रदर्शन किया था, उन्होंने अपने पहले ही ओवर में 2 बड़े विकेट लिए थे. कुलदीप यादव ने 4 विकेट लिए थे, हालांकि रवींद्र जडेजा काफी महंगे साबित हुए थे. जडेजा ने 9 ओवरों में 66 रन लुटाए थे.
दक्षिण अफ्रीका की संभावित प्लेइंग इलेवन- एडन मार्क्रम, रयान रिकेल्टन, क्विंटन डी कॉक (विकेट कीपर), मैथ्यू ब्रीत्ज़के, टेम्बा बावुमा (कप्तान), डेवाल्ड ब्रेविस, मार्को यानसेन, कोर्बिन बॉश, प्रीनेलन सब्रेन, नंद्रे बर्गर, ओटनील बार्टमैन.
भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन- यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, वाशिंगटन सुंदर, केएल राहुल (विकेट कीपर और कप्तान), रवींद्र जडेजा, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा.
IND vs SA 2nd ODI Live Score: लुंगी एनगीडी का 10 गेंदों का ओवर
नंद्रे बर्गर के पहले ओवर में यशस्वी जायसवाल ने 2 चौके मारे, एक चौका वाइड से आया. पहले ओवर में कुल 14 रन बने. दूसरा ओवर लुंगी एनगीडी ने डाला, जिसकी शुरुआत ही उन्होंने लगातार 3 वाइड से की, इस ओवर में उन्होंने कुल 4 गेंदें डाली यानी ये ओवर 10 गेंदों में पूरा हुआ.
- भारत का स्कोर- 22/0 (2 ओवर)
- रोहित शर्मा- 1* (2)
- यशस्वी जायसवाल- 11* (10)
IND vs SA 2nd ODI Live Score: शुरू हुआ भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरा वनडे
यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा ने भारतीय पारी की शुरुआत की है. जायसवाल ने पहली गेंद पर चौके से शुरुआत की है.
