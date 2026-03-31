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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRCensus 2027: दिल्ली में कब शुरू होगी जनगणना, पूछे जाएंगे ये जरूरी सवाल, जानें सब कुछ

Census 2027: दिल्ली में कब शुरू होगी जनगणना, पूछे जाएंगे ये जरूरी सवाल, जानें सब कुछ

Delhi Census 2027: दिल्ली में पहला चरण 16 अप्रैल से लेकर 15 मई तक आयोजित किया जाएगा. वहीं दूसरा चरण दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में 16 मई से 15 जून तक आयोजित किया जाएगा.

By : फियाज उल मुस्तफा | Updated at : 31 Mar 2026 02:16 PM (IST)
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भारत में दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना दो चरणों में शुरू होनी जा रही है. देशभर में पहला चरण 1 अप्रैल से शुरू होगा.  देश की राजधानी दिल्ली में पहला चरण 16 अप्रैल से लेकर 15 मई तक आयोजित किया जाएगा. इसमें दिल्ली कैंट के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र होंगे. वहीं दूसरा चरण दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में आयोजित किया जाएगा. यह चरण 16 मई से 15 जून तक आयोजित होगा. 

16 अप्रैल 2026 से शुरू होकर यह प्रक्रिया 15 जून तक जारी रहेगी. पहली बार जनगणना डिजिटल रूप से आयोजित की जाएगी और पहली बार स्व-गणना का विकल्प भी उपलब्ध होगा. स्व-गणना एक सुरक्षित वेब-आधारित सुविधा है जिसके माध्यम से उत्तरदाता घर-घर सर्वेक्षण से पहले 16 भाषाओं में अपनी जानकारी ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं.

स्मार्टफोन के जरिए डेटा इकट्ठा करेंगे अधिकारी

गणनाकर्ता अपने स्मार्टफोन का उपयोग करके मोबाइल ऐप के माध्यम से सीधे डेटा इकट्ठा और जमा करेंगे. डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक प्रावधान किए गए हैं. देश भर में 2027 की जनगणना में 30 लाख से अधिक गणनाकर्ता, पर्यवेक्षक और अन्य अधिकारी शामिल होंगे.

यह 33 सवाल पूछेंगे गणनाकर्ता

  1. मकान नंबर क्या है?
  2. मुखिया का मोबाइल नंबर
  3. घर में गैस कनेक्शन है?
  4. रेडियो या ट्रांजिस्टर है?
  5. खाना पकाने का मुख्य ईंधन क्या है?
  6. लैपटॉप या कंप्यूटर आपके पास है?
  7. घर में टीवी मौजूद है?
  8. इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है या नहीं?
  9. कार, जीप, वैन में से आपके पास क्या है?
  10. मुख्य अनाज क्या है?
  11. टेलीफोन, मोबाइल, स्मार्ट फोन में से क्या है?
  12. साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल है या नहीं?
  13. भवन नंबर या जनगणना नंबर क्या है?
  14. मकान के फर्श में इस्तेमाल प्रमुख सामग्री. यानी कि फर्श सीमेंट का है, ग्रेनाइट है, मार्बल है?
  15. मकान के दीवार में क्या सामग्री इस्तेमाल की है?
  16. मकान की छत में क्या सामग्री इस्तेमाल की है?
  17. मकान का इस्तेमाल
  18. मकान की हालत
  19. परिवार क्रमांक
  20. परिवार के सदस्यों की संख्या कितनी है?
  21. परिवार के मुखिया का नाम क्या है?
  22. परिवार के मुखिया का लिंग क्या है?
  23. जाति, सामान्य, अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी कौन सी जाति से हैं?
  24. मकान के स्वामित्व की स्थिति क्या है?
  25. मकान में कमरों की संख्या कितनी है?
  26. विवाहित दंपतियों की संख्या कितनी है?
  27. पेयजल का सोर्स क्या है?
  28. पेयजल की उपलब्धता है या नहीं?
  29. बिजली का सोर्स क्या है?
  30. शौचालय की उपलब्धता है या नहीं?
  31. शौचालय का प्रकार क्या है?
  32. गंदे पानी की निकासी है या नहीं?
  33. स्नानघर की उपलब्धता है या नहीं?

इन सभी सवालों के जवाब गणनाकर्ता को घर के मुखिया द्वारा दिए जाएंगे. 

ये भी पढ़ें: UP PCS 2024 की टॉपर बनीं नेहा पांचाल, खुशी बयां नहीं कर पा रहे पति, बोले- 'हमेशा डर बना रहता है'

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 31 Mar 2026 02:16 PM (IST)
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DELHI NEWS Delhi Census 2027
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