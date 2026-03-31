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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRUP PCS 2024 की टॉपर बनीं नेहा पांचाल, खुशी बयां नहीं कर पा रहे पति, बोले- 'हमेशा डर बना रहता है'

UP PCS 2024 की टॉपर बनीं नेहा पांचाल, खुशी बयां नहीं कर पा रहे पति, बोले- 'हमेशा डर बना रहता है'

UP PCS 2024 Results: नेहा पांचाल की इस कामयाबी पर उनके पति योगेंद्र शर्मा ने खुशी जाहिर की है. योगेंद्र ने नेहा की कामयाबी पर कहा कि बहुत खुशी है और आज बहुत अच्छा लग रहा है.

By : फियाज उल मुस्तफा | Updated at : 31 Mar 2026 10:04 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने रविवार (29 मार्च) की रात को पीसीएस 2024 की परीक्षा का रिजल्ट जारी किया. इन परिणामों में इस बार लड़कियों ने बाजी मारी है. पीसीएस 2024 के रिजल्ट में नेहा पांचाल ने पहला स्थान हासिल किया है. 

नेहा पांचाल की इस कामयाबी पर उनके पति योगेंद्र शर्मा ने खुशी जाहिर की है. योगेंद्र ने नेहा की कामयाबी पर कहा कि बहुत खुशी है और आज बहुत अच्छा लग रहा है. उन्होंने आगे कहा कि मैं इतना खुश हूं जिसको बयां नहीं किया जा सकता.

'यह परीक्षा कठिनाइयों से भरी हुई होती है'

योगेंद्र शर्मा ने आगे कहा कि यह परीक्षा कठिनाइयों से भरी हुई होती है. जितने भी छात्र इस परीक्षा में सफल हुए हैं. उनमें से सभी ने किसी न किसी तरह की कठिनाई झेली है. उन्होंने बताया कि हमारा संघर्ष भी काफी लंबा रहा है. लेकिन अंत में सफलता मिलना सुखद अनुभव है. 

योगेंद्र ने कहा कि डर हमेशा बना रहता है. लिस्ट में नाम न होने के डर के बीच हमने जब चेक किया तो पहले स्थान पर नेहा का नाम था. योगेंद्र ने बताया कि नेहा का नाम पहले स्थान पर देखते ही वो खुशी बयां करने लायक नहीं थी. उन्होंने बताया कि उस वक्त हम लखनऊ में थे. मैं और नेहा दोनों ही रिजल्ट देखने के बाद बेहद खुश थे. 

नेहा ने हासिल की पहली रैंक

वहीं, नेहा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वाकई यह बहुत अप्रत्याशित है. मैंने पहली रैंक का तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था लेकिन इतना सोचा था कि किसी भी तरह बस लिस्ट में नाम आ जाए. उन्होंने कहा कि यहां तक पहुंचने में परिवार ने भरपूर सपोर्ट किया.

नेहा ने बताया कि हर उम्मीदवार के अंदर डर बना रहता है. उन्होंने बताया कि उनका यूपीएससी में 2.3 अंकों से चयन रह गया था. नेहा ने कहा कि इसलिए डर लग रहा था कि इस बार भी कहीं ऐसा न हो जाए. नेहा ने बताया कि परिवार में सभी बहुत खुश हैं.

ये भी पढ़ें: यूपी PCS में जनरल स्टोर वाले की बेटी ने रचा इतिहास! रायबरेली की अनन्या त्रिवेदी बनीं सेकंड टॉपर

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 31 Mar 2026 10:02 AM (IST)
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UPPCS UP NEWS UPPSC DELHI NEWS LUCKNOW NEWS
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