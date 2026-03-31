UP PCS 2024 की टॉपर बनीं नेहा पांचाल, खुशी बयां नहीं कर पा रहे पति, बोले- 'हमेशा डर बना रहता है'

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने रविवार (29 मार्च) की रात को पीसीएस 2024 की परीक्षा का रिजल्ट जारी किया. इन परिणामों में इस बार लड़कियों ने बाजी मारी है. पीसीएस 2024 के रिजल्ट में नेहा पांचाल ने पहला स्थान हासिल किया है.

नेहा पांचाल की इस कामयाबी पर उनके पति योगेंद्र शर्मा ने खुशी जाहिर की है. योगेंद्र ने नेहा की कामयाबी पर कहा कि बहुत खुशी है और आज बहुत अच्छा लग रहा है. उन्होंने आगे कहा कि मैं इतना खुश हूं जिसको बयां नहीं किया जा सकता.

'यह परीक्षा कठिनाइयों से भरी हुई होती है'

योगेंद्र शर्मा ने आगे कहा कि यह परीक्षा कठिनाइयों से भरी हुई होती है. जितने भी छात्र इस परीक्षा में सफल हुए हैं. उनमें से सभी ने किसी न किसी तरह की कठिनाई झेली है. उन्होंने बताया कि हमारा संघर्ष भी काफी लंबा रहा है. लेकिन अंत में सफलता मिलना सुखद अनुभव है.

#WATCH | Delhi | On his wife Neha Panchal securing Rank 1 in the UP PCS 2024 examination, Yogendra Sharma says, "I am happier than words can express... I believe that everyone who succeeded in this examination must have endured some form of hardship. Our own struggles were a long… https://t.co/P1V6UGW4on pic.twitter.com/UIN8XCbiw6 — ANI (@ANI) March 31, 2026

योगेंद्र ने कहा कि डर हमेशा बना रहता है. लिस्ट में नाम न होने के डर के बीच हमने जब चेक किया तो पहले स्थान पर नेहा का नाम था. योगेंद्र ने बताया कि नेहा का नाम पहले स्थान पर देखते ही वो खुशी बयां करने लायक नहीं थी. उन्होंने बताया कि उस वक्त हम लखनऊ में थे. मैं और नेहा दोनों ही रिजल्ट देखने के बाद बेहद खुश थे.

नेहा ने हासिल की पहली रैंक

वहीं, नेहा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वाकई यह बहुत अप्रत्याशित है. मैंने पहली रैंक का तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था लेकिन इतना सोचा था कि किसी भी तरह बस लिस्ट में नाम आ जाए. उन्होंने कहा कि यहां तक पहुंचने में परिवार ने भरपूर सपोर्ट किया.

नेहा ने बताया कि हर उम्मीदवार के अंदर डर बना रहता है. उन्होंने बताया कि उनका यूपीएससी में 2.3 अंकों से चयन रह गया था. नेहा ने कहा कि इसलिए डर लग रहा था कि इस बार भी कहीं ऐसा न हो जाए. नेहा ने बताया कि परिवार में सभी बहुत खुश हैं.

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