देश की राजधानी दिल्ली में सोमवार (10 नवंबर) की शाम उस वक्त हड़कंप मच गया जब लाल किले मेट्रो स्टेशन के पास एक चलती कार में धमाका हो गया. घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई और तुरंत दिल्ली पुलिस, फॉरेंसिक टीम और बम निरोधक दस्ते मौके पर पहुंच गए. फिलहाल पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया है और जांच जारी है. आज सुरक्षा कारणों से लाल किला को अगले 3 दिनों के लिए बंद करने का फैसला किया है.

आज यातायात पर असर, नेताजी सुभाष मार्ग बंद

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने आम लोगों की सुरक्षा को देखते हुए आज (11 नवंबर) नेताजी सुभाष मार्ग के दोनों तरफ के रास्ते और सर्विस रोड को बंद कर दिया है. चट्टा रेल कट से लेकर सुभाष मार्ग कट तक किसी भी वाहन को जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

सुबह 6 बजे से अगले आदेश तक ये प्रतिबंध जारी रहेंगे. ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे वैकल्पिक रास्तों का उपयोग करें ताकि दिक्कत से बचा जा सके.

धमाके के बाद दिल्ली में हाई अलर्ट

धमाके के तुरंत बाद दिल्ली पुलिस ने सभी संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी है. आईजीआई एयरपोर्ट, इंडिया गेट, संसद भवन, और सीमाई इलाकों में चेकिंग कड़ी कर दी गई है. हर गाड़ी की जांच की जा रही है और पुलिस ने कहा है कि किसी भी संदिग्ध वस्तु या गतिविधि की सूचना तुरंत दें.

3 दिन के लिए लाल किला बंद

घटना के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने सुरक्षा कारणों से लाल किला को अगले 3 दिनों के लिए बंद करने का फैसला किया है. इस दौरान कोई पर्यटक या आम नागरिक परिसर में प्रवेश नहीं कर सकेगा. अधिकारियों का कहना है कि यह फैसला पूरी तरह एहतियातन लिया गया है, ताकि जांच और सुरक्षा इंतजाम में कोई दिक्कत न हो.

जांच में जुटी पुलिस और एजेंसियां

डीसीपी नॉर्थ राजा बंथिया ने कहा "यूएपीए, विस्फोटक अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई है. जांच शुरू हो गई है और दिल्ली पुलिस, एफएसएल, एनएसजी की कई विशेष टीमें घटनास्थल पर मौजूद हैं."

उनका कहना है कि "जांच में मदद के लिए हर संभव सबूत इकट्ठा कर रही हैं. जाँच अभी शुरुआती चरण में है. इस पर कोई भी टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी. एलएनजेपी में पोस्टमार्टम भी किए जा रहे हैं. 5 पोस्टमार्टम पहले ही हो चुके हैं. हाँ, हमारे पास एक या दो अज्ञात शव हैं. हम पहले ही 6 शवों की पहचान कर चुके हैं."