दिल्ली में नवंबर के महीने में कितने दिन होगी बैंकों की छुट्टी, हॉलिडे लिस्ट हुई जारी

आज से नवंबर महीने की शुरुआत हो गयी है, और इस महीने कई बैंक छुट्टियां हैं. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने इस महीने होने वाली बैंक हॉलिडे की लिस्ट अपनी आधिकारिक वेबसाईट पर जारी कर दी है. यह लिस्ट राष्ट्रीय स्तर पर बैंकों के छुट्टियों की है, जिनमें राज्य स्तरीय छुट्टियां भी शामिल हैं. बात करें दिल्ली में इस महीने में बैंक छुट्टियों की तो, RBI की आधिकारिक बेवसाइट के अनुसार, नवंबर महीने में शनिवार और रविवार की रेगुलर छुटियों के अलावा महज एक त्योहारी छुट्टी है. जिन्हें मिला कर इस महीने दिल्ली में 08 दिन बैंक रहेंगे.

ऐसे में अगर आप बैंकिंग से जुड़े किसी काम के लिए बैंक जाने की योजना बना रहे हैं, तो बैंक छुट्टियों को ध्यान में रख कर ही बैंक से जुड़े कामों की प्लानिंग करें. तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर इस महीने कब-कब बैंकों की छुट्टियां रहने वाली हैं.

07 रेगुलर और 01 त्योहारी छुट्टी

02 नवंबर 2025- रविवार होने के कारण दिल्ली समेत देश भर के बैंकों में छुट्टी रहेगी.

05 नवंबर 2025- गुरुनानक जयंती के चलते दिल्ली समेत देश भर के बैंकों में अवकाश रहेगा.

08 नवंबर 2025- महीने का दूसरा शनिवार पड़ रहा है इस वजह से दिल्ली समेत पूरे देश में बैंक बंद रहेंगे.

9 नवंबर 2025- रविवार के कारण पूरे देश में बैंकों में अवकाश रहेगा.

16 नवंबर 2025- रविवार के कारण पूरे देश के बैंक बंद रहेंगे.

22 नवंबर 2025- महीने के चौथे शनिवार की वजह से देश भर में बैंकों में अवकाश रहेगा.

23 नवंबर 2025- रविवार के कारण देश भर के बैंक बंद रहेंगे.

30 नवंबर 2025- रविवार के कारण देश भर के बैंक में अवकाश रहेगा.

छुट्टियों के हिसाब से बनाएं प्लानिंग

इस तरह से दिल्ली में इस महीने कुल 08 दिन बैंक बंद रहेंगे. ऐसे में अगर आप परेशानियों से बचना चाहते हैं, तो इस लिस्ट के अनुसार ही अपने बैंक से जुड़े आवश्यक काम के निपटारे की योजना बनाएं. हालांकि, इन छुट्टियों के बीच आप एटीएम और ऑनलाइन बैंकिंग के जरिये ट्रांजेक्शन कर सकते हैं. बैंक की इन सेवाओं पर बैंकों की छुट्टियों का कोई असर नहीं पड़ेगा.