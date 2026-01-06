दिल्ली विधानसभा सत्र का दूसरा दिन, मंत्री आशीष सूद ने अरविंद केजरीवाल को लिखी चिट्ठी, की यह मांग

दिल्ली विधानसभा का आज (मंगलवार, 6 जनवरी) को दूसरा दिन है. इस बीच रेखा गुप्ता सरकार में मंत्री आशीष सूद ने आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखी है. यह पत्र कुछ समय पहले आई खबर के संबंध में है, जिसमें कहा गया था कि दिल्ली के सरकारी और प्राइवेट टीचर्स को आवारा कुत्तों की गिनती का काम सौंपा गया है. दिल्ली सरकार ने इस खबर का खंडन करते हुए आप पर अफवाह फैलाने का आरोप लगाया था.

मंत्री आशीष सूद ने अरविंद केजरीवाल को जो चिट्ठी लिखी है, उसमें यही अफवाह फैलाने का आरोप लगाते हुए कड़े शब्दों में निंदा की है. आशीष सूद ने लिखा है कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता से सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए. साथ ही, उन्होंने दिल्ली में आवारा कुत्तों की गिनती को भ्रामक बताया है.

आशीष सूद ने अरविंद केजरीवाल से क्या कहा?

आशीष सूद ने पत्र में लिखा है, "आपने सार्वजनिक रूप से यह आरोप लगाया था कि रेखा गुप्ता सरकार की ओर से टीचर्स को कुत्ते गिनने के आदेश दिए गए हैं. यह बात न केवल गलत थी, बल्कि अतार्किक भी थी. आपके पास मुख्यमंत्री होने का अनुभव है, ऐसे में आपके द्वारा दिए गए बयान गलतफहमी करार नहीं दिए जाते. यह साफ तौर पर सरकार के सुचारू क्रियान्वयन में बाधा डालने की कोशिश थी."

आशीष सूद ने कहा कि इस तरह की राजनीति अनावश्यक अशांति पैदा करती है, जनता के विश्वास को ठेस पहुंचाती है और शासन व्यवस्था को बाधित करती है. शिक्षा मंत्री के रूप में, मैं ऐसी गतिविधियों को बच्चों के कल्याण या विद्यालयों के कामकाज में बाधा डालने की अनुमति नहीं दे सकता और न ही दूंगा. साथ ही, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते, आप दिल्ली की जनता से दुष्प्रचार फैलाने के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगें.