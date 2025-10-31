हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCR2025 में अक्टूबर तक दिल्ली का AQI ‘गंभीर’ श्रेणी में नहीं, 8 साल में पहली बार हुआ ऐसा

2025 में अक्टूबर तक दिल्ली का AQI ‘गंभीर’ श्रेणी में नहीं, 8 साल में पहली बार हुआ ऐसा

Delhi AQI News: केंद्र सरकार की संस्था CAQM ने गुरुवार (31 अक्टूबर) को आंकड़े जारी करके जानकारी दी कि इस साल जनवरी से लेकर अक्टूबर तक एक भी दिन AQI 400 या उससे ज्यादा नहीं था.

By : शिवांक मिश्रा | Edited By: अजीत | Updated at : 31 Oct 2025 10:43 PM (IST)
राजधानी दिल्ली में पिछले 8 सालों इस साल पहला मौका है जब जनवरी से लेकर अक्टूबर तक एक भी दिन प्रदूषण स्तर 400 या उससे ज़्यादा गंभीर श्रेणी में दर्ज ना हुआ हो. भारत सरकार के Commission For Air Quality Management (CAQM) ने आज (31 अक्टूबर) को आंकड़े जारी करके जानकारी दी की. इस साल जनवरी से लेकर अक्टूबर तक एक भी दिन AQI 400 या उससे ज्यादा नहीं था.

जबकि पिछले साल और 2023 इसी समय शुरुआती 10 महीने में 3 दिन AQI 400 या उससे ज्यादा था. साल 2022 में एक दिन, 2021 में 6 दिन, 2020 में 2 दिन, 2019 में 9 दिन और 2018 में 7 दिन AQI जनवरी से अक्टूबर तक 400 या उससे ज्यादा के स्तर पर था.

आठ सालों में इस बार सबसे बेहतर दिल्ली की हवा

इसी तरह CAQM के मुताबिक कोविड के साल को अगर छोड़ दें जब लॉकडाउन के तहत पाबंदियां थी तो इस साल जनवरी से लेकर अक्टूबर तक आठ सालों में सबसे बेहतर प्रदूषण स्तर रिकॉर्ड हुआ. इस साल 10 महीने का औसत AQI 170 दर्ज किया गया जबकि पिछले साल इसी समय दिल्ली में 10 महीने का औसत प्रदूषण स्तर 184 था. AQI के अलावा दिल्ली में इस साल PM 2.5 औसत स्तर 72 µg/m3 रिकॉर्ड हुआ और ये भी साल 2020 को अगर छोड़ दें तो 8 सालों में सबसे कम है.

सितंबर से अक्टूबर के बीच दिल्ली में बदलता है मौसम

इसके अलावा CAQM ने जानकारी दी कि सितंबर से अक्टूबर के बीच दिल्ली-एनसीआर में मौसम बदल जाता है और मानसून की नमी वाली तेज़ हवाएं कमजोर पड़ने लगती हैं. साथ ही उनकी जगह सूखी और धीमी हवाएं चलने लगती हैं. ऐसे मौसम में हवा में हलचल कम होती है, जिससे धुआं और धूल फैल नहीं पाते और हवा में प्रदूषण बढ़ जाता है. 

प्रदूषण को रोकने के लिए उठाए जा रहे ठोस कदम

CAQM ने ये भी बताया कि दिल्ली-एनसीआर में हवा की गुणवत्ता सुधारने के लिए वह कई विभागों और एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रहा है और प्रदूषण को रोकने, नियंत्रित करने और कम करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं. साथ ही आने वाले दिनों में इन प्रयासों को और तेज किया जाएगा ताकि दिल्ली-एनसीआर की हवा को और साफ बनाया जा सके.

About the author शिवांक मिश्रा

शिवांक मिश्रा साल 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं और इस वक्त एबीपी न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट कार्यरत हैं. उनकी विशेषज्ञता साइबर सुरक्षा, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग और जनहित से जुड़े मामलों की गहन पड़ताल में है. कनाडा में खालिस्तानी आतंकियों के शरण मॉड्यूल से लेकर भारत में दवा कंपनियों की अवैध वसूली जैसे विषयों पर कई महत्वपूर्ण खुलासे किए हैं. क्रिकेट और फुटबॉल देखना और खेलना पसंद है.
Published at : 31 Oct 2025 10:42 PM (IST)
AQI DELHI NEWS
