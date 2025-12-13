हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelhi AQI Today: दिल्ली में सुबह-सुबह विजिबिलिटी जीरो! एक बार फिर AQI 700 पार, ठंड से भी लोगों का बुरा हाल

Delhi AQI Today: दिल्ली में सुबह-सुबह विजिबिलिटी जीरो! एक बार फिर AQI 700 पार, ठंड से भी लोगों का बुरा हाल

Delhi AQI: दिल्ली में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है. कई इलाकों में AQI 750 के पार चला गया है. IMD के मुताबिक 18 दिसंबर तक तापमान में गिरावट नहीं होगी, इसलिए कड़ाके की ठंड का इंतजार अभी बाकी है.

By : नीतु कुमारी | Updated at : 13 Dec 2025 07:17 AM (IST)
Preferred Sources

देश की राजधानी इन दिनों ठंड और खतरनाक प्रदूषण की चपेट में है और ये खतरा एक बार फिर अपने चरम पर है. ऐसा इसलिए क्योंकि बीते 24 घंटों में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है. नई दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और आसपास के इलाकों में AQI 750 के पार दर्ज किया गया है, जबकि ठंड की तीव्रता फिलहाल उतनी नहीं बढ़ी है. यह स्थिति स्वास्थ्य, यातायात और रोजमर्रा की गतिविधियों के लिए गंभीर चुनौती बन गई है जिससे आम लोगों को काफी चुनौतियों का सामना कर ना पड़ रहा है.

दिल्ली-NCR में प्रदूषण का ताजा हाल

नई दिल्ली में पिछले कुछ दिनों तक 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं ने प्रदूषण को कुछ हद तक नियंत्रित रखा था, लेकिन अब हवाओं की गति घटकर करीब 8 किलोमीटर प्रति घंटे रह गई है. हवाएं धीमी होते ही प्रदूषण की परत एक बार फिर पूरे NCR में फैल गई है. चारों ओर धुंध और स्मॉग की चादर दिखाई दे रही है, जिससे आंखों में जलन और सांस संबंधी दिक्कतें बढ़ रही हैं. दिन के समय धूप तेज महसूस हो रही है, लेकिन ठंडी हवाएं लगभग गायब हैं. रात के समय हल्की ठंड बनी हुई है, हालांकि वह भी कड़ाके की सर्दी के स्तर तक नहीं पहुंची है.

AQI और तापमान के आंकड़े चिंताजनक

दिल्ली समेत NCR के कई शहरों में AQI बेहद खराब से गंभीर श्रेणी में पहुंच चुका है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार संसद मार्ग क्षेत्र में AQI 356 और अक्षरधाम इलाके में 419 दर्ज किया गया है. पूरे शहर की बात करें तो दिल्ली में अधिकतम तापमान करीब 22 डिग्री और न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा, जबकि AQI 713 तक पहुंच गया. नोएडा में तापमान 23 और 11 डिग्री के साथ AQI 766 दर्ज किया गया, गाजियाबाद में 23 और 10 डिग्री के साथ AQI 672 रहा. गुरुग्राम में AQI 416 और ग्रेटर नोएडा में 850 रिकॉर्ड किया गया. ये सभी आंकड़े शनिवार के हैं और बताते हैं कि हवा की गुणवत्ता आम लोगों के लिए लगातार जोखिम भरी बनी हुई है.

क्यों नहीं बढ़ेगी अभी सर्दी और आगे का पूर्वानुमान

भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 13 से 18 दिसंबर तक अधिकतम और न्यूनतम तापमान में खास बदलाव नहीं होगा. अधिकतम तापमान 25 डिग्री और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रह सकता है, जबकि हवाओं की गति में भी कोई बड़ी बढ़ोतरी नहीं दिख रही है. स्काईमेट वेदर के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक डॉ. महेश पलावत के मुताबिक पहाड़ों पर लगातार वेस्टर्न डिस्टरबेंस के कारण ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होगी, लेकिन मैदानी क्षेत्रों में हवाएं कमजोर बनी रहेंगी. इसी वजह से उत्तर भारत में प्रदूषण बढ़ रहा है और कोहरे के कारण यातायात प्रभावित हो रहा है. ऐसे में साफ है कि दिल्ली-NCR के लोगों को कड़ाके की सर्दी के लिए अभी और इंतजार करना होगा, जबकि प्रदूषण से राहत फिलहाल मुश्किल नजर आ रही है.

और पढ़ें

About the author नीतु कुमारी

एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. झारखंड राइटर्स एसोसिएशन की पूर्व कवयित्री हैं. विषयों को सरलता में पिरोने का हुनर रखती हैं. खाली समय में आध्यात्म, समाजिक और संवेदनाओं की गहराइयों में डूबने का शौक है.
Read
Published at : 13 Dec 2025 07:17 AM (IST)
Tags :
Delhi AQI DELHI NEWS WEATHER UPDATE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'कर्नाटक को यूपी वाले रास्ते पर...', गृहमंत्री जी परमेश्वर के बुलडोजर एक्शन वाले बयान पर क्या बोले पी. चिदंबरम?
'कर्नाटक को यूपी वाले रास्ते पर...', गृहमंत्री जी परमेश्वर के बुलडोजर एक्शन वाले बयान पर क्या बोले पी. चिदंबरम?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में DM दुर्गा शक्ति नागपाल समेत 67 आईएएस अफसरों का प्रमोशन, 4 अधिकारी बने प्रमुख सचिव
यूपी में DM दुर्गा शक्ति नागपाल समेत 67 आईएएस अफसरों का प्रमोशन, 4 अधिकारी बने प्रमुख सचिव
इंडिया
'सोचना भी नहीं कोई मुझे डरा-धमका सकता है', पूर्व सांसद की याचिका पर सुनवाई करते हुए क्यों CJI को कहनी पड़ी यह बात?
'सोचना भी नहीं कोई मुझे डरा-धमका सकता है', पूर्व सांसद की याचिका पर सुनवाई करते हुए क्यों CJI को कहनी पड़ी यह बात?
बॉलीवुड
जब बॉलीवुड ने पर्दे पर उतारे असली गैंगस्टर्स, अक्षय खन्ना से विवेक ओबेरॉय तक दिखें दमदार रोल
जब बॉलीवुड ने पर्दे पर उतारे असली गैंगस्टर्स, अक्षय खन्ना से विवेक ओबेरॉय तक दिखें दमदार रोल
Advertisement

वीडियोज

Triumph Thruxton 400 Review | Auto Live #triumph
Royal Enfield Goan Classic 350 Review | Auto Live #royalenfield
Hero Glamour X First Ride Review | Auto Live #herobikes #heroglamour
जानलेवा बॉयफ्रेंड की दिलरूबा !
Toyota Land Cruiser 300 GR-S India review | Auto Live #toyota
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'कर्नाटक को यूपी वाले रास्ते पर...', गृहमंत्री जी परमेश्वर के बुलडोजर एक्शन वाले बयान पर क्या बोले पी. चिदंबरम?
'कर्नाटक को यूपी वाले रास्ते पर...', गृहमंत्री जी परमेश्वर के बुलडोजर एक्शन वाले बयान पर क्या बोले पी. चिदंबरम?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में DM दुर्गा शक्ति नागपाल समेत 67 आईएएस अफसरों का प्रमोशन, 4 अधिकारी बने प्रमुख सचिव
यूपी में DM दुर्गा शक्ति नागपाल समेत 67 आईएएस अफसरों का प्रमोशन, 4 अधिकारी बने प्रमुख सचिव
इंडिया
'सोचना भी नहीं कोई मुझे डरा-धमका सकता है', पूर्व सांसद की याचिका पर सुनवाई करते हुए क्यों CJI को कहनी पड़ी यह बात?
'सोचना भी नहीं कोई मुझे डरा-धमका सकता है', पूर्व सांसद की याचिका पर सुनवाई करते हुए क्यों CJI को कहनी पड़ी यह बात?
बॉलीवुड
जब बॉलीवुड ने पर्दे पर उतारे असली गैंगस्टर्स, अक्षय खन्ना से विवेक ओबेरॉय तक दिखें दमदार रोल
जब बॉलीवुड ने पर्दे पर उतारे असली गैंगस्टर्स, अक्षय खन्ना से विवेक ओबेरॉय तक दिखें दमदार रोल
क्रिकेट
शुभमन गिल को टी20 टीम में होना चाहिए या नहीं? ये क्या कह गए गुजरात टाइटंस के कोच आशीष नेहरा; जानें क्या बोले
शुभमन गिल को टी20 टीम में होना चाहिए या नहीं? ये क्या कह गए गुजरात टाइटंस के कोच आशीष नेहरा; जानें क्या बोले
यूटिलिटी
कमाई अच्छी है लेकिन बचत नहीं हो रही? तो फिर ये स्मार्ट तरीके अपनाएं
कमाई अच्छी है लेकिन बचत नहीं हो रही? तो फिर ये स्मार्ट तरीके अपनाएं
नौकरी
नैनीताल बैंक में नौकरी का सुनहरा मौका! 185 पदों पर भर्ती, आज शुरू हुए आवेदन
नैनीताल बैंक में नौकरी का सुनहरा मौका! 185 पदों पर भर्ती, आज शुरू हुए आवेदन
जनरल नॉलेज
ये थी इस साल की सबसे हाई प्रोफाइल शादी, हर इवेंट में पानी की तरह बहाया पैसा
ये थी इस साल की सबसे हाई प्रोफाइल शादी, हर इवेंट में पानी की तरह बहाया पैसा
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Review: Kapil Sharma की 'Dhurandhar' Comedy, Entertain होना है तो देख डालो
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Review: Kapil Sharma की 'Dhurandhar' Comedy, Entertain होना है तो देख डालो
ENT LIVE
Avatar: Fire And Ash का देवनागरी लोगो iconic बनारस घाट पर हुआ Launch | James Cameron की खास पेशकश
Avatar: Fire And Ash का देवनागरी लोगो iconic बनारस घाट पर हुआ Launch | James Cameron की खास पेशकश
ENT LIVE
Hrithik Roshan ने उठाए Aditya Dhar की ‘Dhurandhar’ की Politics पर सवाल
Hrithik Roshan ने उठाए Aditya Dhar की ‘Dhurandhar’ की Politics पर सवाल
Paisa LIVE
IPO Alert: Nephrocare Health IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription status
IPO Alert: Nephrocare Health IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription status
Paisa LIVE
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget