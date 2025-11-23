हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दिल्ली में दमघोटू हवा ने बढ़ाई परेशानी, स्कूलों में सभी खेल प्रतियोगिताएं अगले आदेश तक बंद

दिल्ली में दमघोटू हवा ने बढ़ाई परेशानी, स्कूलों में सभी खेल प्रतियोगिताएं अगले आदेश तक बंद

Delhi Air Pollution: बढ़ते प्रदूषण के बीच सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए स्कूलों और संस्थानों में आउटडोर खेल प्रतियोगिताएं अगले आदेश तक रोक दी हैं. यह फैसला सेहत को खतरे से बचाने के लिए लिया है.

By : अभिषेक नयन, दिल्ली | Updated at : 23 Nov 2025 01:43 PM (IST)
Preferred Sources

लगातार बिगड़ती वायु गुणवत्ता ने दिल्ली में फिर से हालात गंभीर कर दिए हैं. बच्चों की सेहत पर बढ़ते खतरे को देखते हुए दिल्ली सरकार के शिक्षा एवं खेल निदेशालय ने बड़ा कदम उठाया है. राजधानी के सभी स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों में होने वाली शारीरिक खेल प्रतियोगिताओं को अगले आदेश तक रोक दिया गया है. सरकार का कहना है कि यह फैसला पूरी तरह एहतियाती है, ताकि बच्चे जहरीली हवा में अनावश्यक जोखिम से बच सकें.

CAQM के निर्देशों के बाद लिया गया निर्णय

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) लगातार अलर्ट जारी कर रहा है. आयोग ने अपने लेटर में कहा कि नवंबर और दिसंबर में निर्धारित सभी खेल प्रतियोगिताओं को फिलहाल टाल दिया जाए, क्योंकि मौजूदा हालात बच्चों और खिलाड़ियों की सेहत के लिए खतरा बन सकते हैं. इसी के बाद दिल्ली सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सभी स्कूलों और संस्थानों को खेल गतिविधियाँ रोकने का आदेश जारी कर दिया.

सभी प्रकार के स्कूलों और संस्थानों पर लागू होगा आदेश

निदेशालय ने साफ कर दिया है कि यह आदेश दिल्ली सरकार के अधीन सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों पर लागू होगा. इसके अलावा NDMC, MCD, दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड के स्कूल, विश्वविद्यालय, कॉलेज और राजधानी के सभी मान्यता प्राप्त खेल संघों को भी निर्देश दिया गया है कि वे अगली सूचना तक कोई भी आउटडोर खेल प्रतियोगिता आयोजित न करें.

शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने कहा कि किसी भी संस्थान को किसी भी तरह की छूट नहीं दी जाएगी, क्योंकि यह फैसला बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया है.

बच्चों की सेहत को प्राथमिकता

दिल्ली सरकार का कहना है कि फिलहाल उनकी प्राथमिकता बच्चों और युवाओं की सेहत को बचाना है. लगातार बढ़ते AQI के कारण सांस लेने में दिक्कत, आंखों में जलन और एलर्जी जैसी समस्याएँ बढ़ रही हैं. ऐसे में आउटडोर खेल गतिविधियाँ बच्चों को और ज्यादा जोखिम में डाल सकती हैं.

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि जैसे ही प्रदूषण स्तर में सुधार होगा, हालात की समीक्षा की जाएगी और खेल प्रतियोगिताओं के नए शेड्यूल पर निर्णय लिया जाएगा. लेकिन अभी के लिए जरूरी है कि बच्चे सुरक्षित रहें और किसी भी तरह की शारीरिक परेशानी से बचें.

माता-पिता और स्कूलों से अपील

सरकार ने अभिभावकों और स्कूल प्रबंधन से अपील की है कि वे बच्चों को अनावश्यक रूप से बाहर न भेजें और इंडोर गतिविधियों को प्राथमिकता दें. साथ ही, बच्चों को मास्क पहनने, पानी अधिक पीने और भारी प्रदूषण वाले समय में बाहर जाने से बचने की सलाह दी गई है.

Published at : 23 Nov 2025 01:43 PM (IST)
AIR Pollution DELHI NEWS DELHI AIR POLLUTION
