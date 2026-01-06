दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई हैं. यहां पर 11वीं में पढ़ने वाले 17 साल के एक छात्र की पीट पीटकर हत्या कर दी गई. हत्या का आरोप उसी के नाबालिग साथियों पर लगा है. इस मामले में पुलिस ने सभी 6 नाबालिग आरोपियों को हिरासत में लिया है.

मृतक छात्र क्लास-11 में पढ़ता था और इंद्रा कैंप का निवासी था. सोमवार, 5 जनवरी की शाम सोशल मीडिया पोस्ट पर हुए एक विवाद को लेकर आरोपियों ने उसे घेर लिया था. इसके बाद उसकी बेरहमी से पिटाई की गई.

इंस्टाग्राम पर कमेंट को लेकर हुआ था विवाद

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, मृतक छात्र ने एक आरोपी की इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर 'तू तो मेरा छोटा भाई है' कमेंट कर दिया था. यह बात आरोपी को पसंद नहीं आई थी. इससे नाराज होकर उसने अन्य 5 साथियों के साथ मिलकर छात्र को इतनी बुरी तरह से पीटा कि उसकी मौत हो गई.

शाम में हुई मारपीट, अगली सुबह छात्र ने तोड़ा दम

पुलिस को जांच में पता चला है कि छात्र को जमीन पर गिराकर उसे लात-घूंसों से मारा गया. उसके शरीर पर बेहद गंभीर चोटें आई थीं. गंभीर हालत में छात्र को लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल से GTB रेफर किया गया था. मंगलवार, 6 जनवरी की सुबह इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया. वहीं, यह भी बताया जा रहा है कि बीच-बचाव करने आए चश्मदीद के साथ भी मारपीट की गई है.

पुलिस ने FIR दर्ज कर 6 नाबालिगों को हिरासत में लिया

इस मामले में छात्र के परिजनों द्वारा शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की. वहीं, क्राइम टीम और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ता शुरू कर दी है. फिलहाल, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है और आगे की जांच जारी है.

