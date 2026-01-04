हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRकड़कड़डूमा हाउसिंग स्कीम में DDA ने बदला प्लान, ई-ऑक्शन फीका पड़ते ही अपनाया ये मॉडल

कड़कड़डूमा हाउसिंग स्कीम में DDA ने बदला प्लान, ई-ऑक्शन फीका पड़ते ही अपनाया ये मॉडल

DDA Karkardooma Housing Scheme: कड़कड़डूमा में डीडीए की टावरिंग हाइट्स स्कीम के पहले चरण में ई-ऑक्शन में कम रुचि के बाद, प्राधिकरण अब बचे फ्लैटों को 'पहले आओ-पहले पाओ' के आधार पर बेचेगा.

By : अभिषेक नयन, दिल्ली | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 04 Jan 2026 06:44 PM (IST)
Preferred Sources

पूर्वी दिल्ली के कड़कड़डूमा इलाके में स्थित डीडीए की बहुप्रचारित टावरिंग हाइट्स हाउसिंग स्कीम को पहले चरण में उम्मीद के मुताबिक खरीदार नहीं मिले. ई-ऑक्शन के प्रति कम दिलचस्पी के बाद अब प्राधिकरण ने रणनीति बदलते हुए बचे फ्लैट्स को सीधे बिक्री के लिए खोलने का फैसला किया है.

डीडीए की हाउसिंग स्कीम2026 के तहत पहले चरण में 1026 फ्लैट्स को ई-ऑक्शन के जरिए बेचने की योजना थी. लेकिन प्रक्रिया के दौरान करीब 200 फ्लैट्स पर कोई बोली तक नहीं लगी. कमजोर रिस्पॉन्स ने साफ कर दिया कि बाजार की नब्ज ई-ऑक्शन मॉडल से मेल नहीं खा रही है.

अब ‘पहले आओपहले पाओ’ के तहत मिलेगी खरीद की सुविधा

ई-ऑक्शन में ठंडे माहौल के बाद डीडीए ने बचे फ्लैट्स को फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के आधार पर बेचने का निर्णय लिया है. इसका उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा खरीदारों को आकर्षित करना और प्रोजेक्ट की बिक्री को गति देना है.

दूसरे चरण में 741 रेडी-टू-मूव सरीखे 2BHK फ्लैट्स

स्कीम के अगले चरण में कुल 741 फ्लैट्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं. सभी फ्लैट्स 2BHK कैटेगरी के हैं और आधुनिक शहरी जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किए गए हैं. आवेदन की पूरी प्रक्रिया डिजिटल रखी गई है. इच्छुक खरीदार डीडीए के आधिकारिक आवास पोर्टल के जरिए आवेदन कर सकेंगे. किसी भी तरह की ऑफलाइन प्रक्रिया नहीं होगी, जिससे पारदर्शिता और सुविधा दोनों सुनिश्चित की जा सके.

2,500 रुपये रजिस्ट्रेशन, 4 लाख की बुकिंग अमाउंट तय

फ्लैट के लिए आवेदन करते समय 2,500 रुपये का रजिस्ट्रेशन शुल्क देना होगा. इसके अलावा प्रत्येक फ्लैट की बुकिंग पर 4 लाख रुपये जमा करने होंगे. यह राशि रिफंडेबल नहीं होगी, लेकिन आवंटन होने पर फ्लैट की कुल कीमत में समायोजित कर दी जाएगी.

एक से अधिक फ्लैट्स के लिए भी कर सकते हैं आवेदन

डीडीए ने इस स्कीम में निवेशकों और बड़े परिवारों को भी अवसर दिया है. इच्छुक व्यक्ति एक से ज्यादा फ्लैट्स के लिए आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते वे तय शर्तों को पूरा करें.

निर्माण कार्य 90 फीसदी पूरा, जुलाई 2026 तक संभावित कब्जा

इन फ्लैट्स का निर्माण लगभग अंतिम चरण में है और 90 प्रतिशत काम पूरा किया जा चुका है. आवंटन के समय खरीदार को कुल कीमत का 75 प्रतिशत भुगतान करना होगा. बाकी 25 प्रतिशत राशि निर्माण पूर्ण होने और कब्जा सौंपने से पहले ली जाएगी.

सरकारी संस्थानों के लिए 107 फ्लैट्स रिजर्व

इस प्रोजेक्ट में 107 फ्लैट्स बल्क अलॉटमेंट के लिए अलग रखे गए हैं. इन पर केंद्र एवं राज्य सरकार के विभाग, विश्वविद्यालय, पीएसयू और स्वायत्त संस्थान आवेदन कर सकते हैं.

डिजिटल पोर्टल पर नजरें, DDA को बेहतर रिस्पॉन्स की उम्मीद

डायरेक्ट सेल मॉडल अपनाने के बाद डीडीए को भरोसा है कि इस बार खरीदारों की दिलचस्पी बढ़ेगी. कड़कड़डूमा जैसे उभरते रिहायशी क्षेत्र में यह स्कीम मिडिल क्लास और निवेशकों दोनों के लिए अहम मौका साबित हो सकती है.

और पढ़ें
Published at : 04 Jan 2026 06:44 PM (IST)
Tags :
DDA Karkardooma DELHI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'एक दाढ़ी-टोपी वाला जिहादी और दूसरा कोट-पेंट वाला, दोनों का एक ही सपना', बांग्लादेश में हिंसा पर बरसीं तसलीमा नसरीन  
'एक दाढ़ी-टोपी वाला जिहादी और दूसरा कोट-पेंट वाला, दोनों का एक ही सपना', बांग्लादेश हिंसा पर बरसीं तसलीमा नसरीन  
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'दबदबा था दबदबा है और रहेगा, मैं इनका बाप हूं...', रितेश्वर महाराज के बयान पर भावुक हुए बृजभूषण सिंह
'दबदबा था दबदबा है और रहेगा, मैं इनका बाप हूं...', रितेश्वर महाराज के बयान पर भावुक हुए बृजभूषण सिंह
क्रिकेट
बांग्लादेश नहीं जाएगी टीम इंडिया? शेड्यूल का हो चुका एलान, फिर भी खतरे में दोनों देशों के बीच वनडे और टी20 सीरीज
बांग्लादेश नहीं जाएगी टीम इंडिया? शेड्यूल का हो चुका एलान, फिर भी खतरे में वनडे और टी20 सीरीज
बॉलीवुड
'मैं राज करने आई हूं, मुझे कोई नहीं रोक सकता...', 'धुरंधर' के गाने 'शरारत' को मिले 100 मिलियन व्यूज तो बोलीं आयशा खान
'मैं राज करने आई हूं', 'धुरंधर' के गाने 'शरारत' को मिले 100 मिलियन व्यूज तो बोलीं आयशा खान
Advertisement

वीडियोज

Dhurandhar के Uzair Baloch ने बताया: Aditya Sir’ ने Dhurandhar की script पर 5 साल मेहनत की
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ फिर जगा देशभक्ति का जज्बा, Sunny Deol, Varun Dhawan & Ahan Shetty का emotional touch
Khabar Gawah Hai: Ankita Bhandari Case...CBI जांच की मांग को लेकर देहरादून में सड़कों पर उतरी भीड़
'UP में Congress 403 सीट की तैयारी में हैं'- यूपी विधानसभा चुनाव के लेकर Imran Masood का बड़ा दावा
Nicolas Maduro की गिरफ्तारी पर China का बयान, 'UN के सिद्धांतों का उल्लंघन... तुरंत रिहा करें' | US
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'एक दाढ़ी-टोपी वाला जिहादी और दूसरा कोट-पेंट वाला, दोनों का एक ही सपना', बांग्लादेश में हिंसा पर बरसीं तसलीमा नसरीन  
'एक दाढ़ी-टोपी वाला जिहादी और दूसरा कोट-पेंट वाला, दोनों का एक ही सपना', बांग्लादेश हिंसा पर बरसीं तसलीमा नसरीन  
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'दबदबा था दबदबा है और रहेगा, मैं इनका बाप हूं...', रितेश्वर महाराज के बयान पर भावुक हुए बृजभूषण सिंह
'दबदबा था दबदबा है और रहेगा, मैं इनका बाप हूं...', रितेश्वर महाराज के बयान पर भावुक हुए बृजभूषण सिंह
क्रिकेट
बांग्लादेश नहीं जाएगी टीम इंडिया? शेड्यूल का हो चुका एलान, फिर भी खतरे में दोनों देशों के बीच वनडे और टी20 सीरीज
बांग्लादेश नहीं जाएगी टीम इंडिया? शेड्यूल का हो चुका एलान, फिर भी खतरे में वनडे और टी20 सीरीज
बॉलीवुड
'मैं राज करने आई हूं, मुझे कोई नहीं रोक सकता...', 'धुरंधर' के गाने 'शरारत' को मिले 100 मिलियन व्यूज तो बोलीं आयशा खान
'मैं राज करने आई हूं', 'धुरंधर' के गाने 'शरारत' को मिले 100 मिलियन व्यूज तो बोलीं आयशा खान
विश्व
5 मिनट में काबू, 2 घंटे में देश से बाहर...आधी रात को घर से कैसे उठाए गए मादुरो, जानें अमेरिका के ऑपरेशन की इनसाइड स्टोरी
5 मिनट में काबू, 2 घंटे में देश से बाहर...आधी रात को घर से कैसे उठाए गए मादुरो, जानें इनसाइड स्टोरी
विश्व
अमेरिकी कार्रवाई पर भड़के न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी, मादुरो की गिरफ्तारी को लेकर कह दी बड़ी बात
अमेरिकी कार्रवाई पर भड़के न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी, मादुरो की गिरफ्तारी को लेकर कह दी बड़ी बात
यूटिलिटी
फोन में दिख रहे हैं ये साइन तो समझ लो कहीं और से हो रहा कंट्रोल, जानें हैकिंग से बचने के टिप्स
फोन में दिख रहे हैं ये साइन तो समझ लो कहीं और से हो रहा कंट्रोल, जानें हैकिंग से बचने के टिप्स
शिक्षा
12वीं के बाद कैसे बन सकते हैं पायलट, पढ़ाई से लेकर ट्रेनिंग में कितना आता है खर्चा?
12वीं के बाद कैसे बन सकते हैं पायलट, पढ़ाई से लेकर ट्रेनिंग में कितना आता है खर्चा?
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Embed widget