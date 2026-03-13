Delhi Weather: मार्च में पड़ रही मई वाली गर्मी! दिल्ली-NCR में इस दिन से बदल सकता है मौसम

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







मार्च के महीने में ही देश के कई हिस्सों में गर्मी ने तेज तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं. आम तौर पर साल के इन दिनों जितना तापमान होना चाहिए, उससे काफी ऊपर पहुंच गया है. बात अगर राजधानी दिल्ली की करें तो लोगों का कहना है कि मार्च महीने में ही मई-जून वाली गर्मी का एहसास होने लगा है.

वहीं मौसम विभाग (IMD) ने 12 से 18 मार्च 2026 के बीच कई राज्यों में हीटवेव और उमस भरी गर्मी का अलर्ट जारी किया है. हालांकि 14 मार्च से सक्रिय होने वाला पश्चिमी विक्षोभ उत्तर-पश्चिम भारत, खासकर दिल्ली-एनसीआर के मौसम में बदलाव ला सकता है.

कई राज्यों में हीटवेव का अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार पश्चिम और मध्य भारत के कई इलाकों में तापमान तेजी से बढ़ रहा है. इसके कारण कई जगहों पर लू चलने की स्थिति बन रही है और लोगों को दिन के समय तेज गर्मी का सामना करना पड़ सकता है. तापमान सामान्य से कई डिग्री अधिक रहने का अनुमान है.

विशेषज्ञों का कहना है कि मार्च के शुरुआती दिनों में ही इस तरह की गर्मी मौसम के असामान्य रुझान को दिखाती है. ऐसे में लोगों को दिन के समय धूप से बचाव और पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी गई है.

दिल्ली-एनसीआर में पश्चिमी विक्षोभ का असर

मौसम विभाग के अनुसार 14 से 16 मार्च के बीच एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है. इसके प्रभाव से दिल्ली-एनसीआर में आंशिक बादल छाने और हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है. इस बदलाव के कारण तापमान में थोड़ी गिरावट आ सकती है और लोगों को तेज गर्मी से राहत मिल सकती है. 13 मार्च को अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान लगाया गया है.

दिल्ली में अगले दो दिनों तक गर्मी

मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल अगले दो दिनों तक हल्की गर्मी बनी रह सकती है. हालांकि 15 मार्च के आसपास पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के बाद मौसम का मिजाज बदलने की संभावना है.

इस दौरान अधिकतम तापमान लगभग 30 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा सकता है. मौसम में बदलाव के बाद कुछ समय के लिए तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है और गर्मी से राहत मिल सकती है.

12 मार्च को सामान्य से काफी अधिक रहा तापमान

मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार गुरुवार को दिल्ली के कई मौसम केंद्रों पर तापमान सामान्य से काफी अधिक दर्ज किया गया. सफदरजंग वेधशाला में अधिकतम तापमान 35.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 6.9 डिग्री अधिक था, जबकि न्यूनतम तापमान 18.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.