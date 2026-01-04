दिल्ली: जहांगीरपुरी में दिनदहाड़े चाकूबाजी, नाम पूछकर हमला, इलाके में दहशत का माहौल

देश की राजधानी के उत्तर-पश्चिमी जिले का जहांगीरपुरी इलाका एक बार फिर अपराध की सुर्खियों में है. शुक्रवार, 2 जनवरी 2026 की दोपहर यहां सरेआम चाकूबाजी की एक रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात सामने आई. बदमाशों ने दिनदहाड़े दो युवकों को निशाना बनाया और उन पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर लहूलुहान कर दिया. इस घटना के बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है और सुरक्षा को लेकर स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है.

दिल्ली पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, दोपहर करीब 2:55 बजे पीसीआर कॉल नंबर 67 के माध्यम से चाकूबाजी की सूचना प्राप्त हुई. सूचना मिलते ही थाना जहांगीरपुरी की पुलिस टीम तत्काल ब्लॉक गली 1500 के पास मकान नंबर K-1531-32 के पास स्थित घटनास्थल पर पहुंची. पुलिस की प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ कि चार अज्ञात युवकों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है.

नाम पूछकर किया हमला

घायल युवकों ने अस्पताल में दिए अपने बयान में चौंकाने वाला खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि चारों हमलावर अचानक उनके पास आए और उनसे 'साहिल' नामक किसी युवक के बारे में पूछने लगे. जैसे ही हमलावरों को यह पुख्ता हुआ कि ये दोनों युवक इसी के-ब्लॉक के रहने वाले हैं, उन्होंने बिना किसी बहस के अचानक चाकू निकाल लिए और उन पर टूट पड़े.

घायलों की हालत गंभीर

इस हमले में 18 वर्षीय अंशु (निवासी K-1505) के दाहिने हाथ पर चाकू लगा है. वहीं, दूसरा घायल विमल (18 वर्ष, निवासी के-ब्लॉक झुग्गी) बुरी तरह जख्मी हुआ है. हमलावरों ने विमल के बाएं हाथ, पीठ के निचले हिस्से में दो बार और दाहिने ऊपरी हाथ पर बेरहमी से वार किए. दोनों घायलों को तत्काल नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें बेहतर इलाज के लिए एलएनजेपी (LNJP) अस्पताल रेफर कर दिया गया है.

पुलिस जांच और एफआईआर

जहांगीरपुरी पुलिस ने घायल अंशु का बयान दर्ज कर लिया है और आरोपियों के खिलाफ एफआईआर नंबर 02/26, धारा 109(1)/3(5) BNS के तहत मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और दावा किया जा रहा है कि आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा.