हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली की बेहतर शिक्षा का दावा बेनकाब? BJP बोली- संसद में पेश आंकड़ों ने खोली केजरीवाल की पोल

दिल्ली की बेहतर शिक्षा का दावा बेनकाब? BJP बोली- संसद में पेश आंकड़ों ने खोली केजरीवाल की पोल

Delhi News: संसद में पेश आंकड़ों के बाद दिल्ली के शिक्षा मॉडल पर नए सवाल खड़े हो गए हैं. भाजपा का दावा है कि बढ़ती फेल दर और ओपन स्कूल में गिरते दाखिलों ने सरकार के दावों की पोल खोल दी है.

By : अभिषेक नयन, दिल्ली | Updated at : 12 Dec 2025 03:00 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था लंबे समय से राजनीतिक बहस का केंद्र रही है. एक ओर अरविंद केजरीवाल सरकार अपने सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मॉडल का दावा करती रही है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी लगातार इसे खोखला बताती रही है. अब राज्यसभा में पूछे गए एक प्रश्न के जवाब में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी द्वारा पेश किए गए आंकड़ों ने इस विवाद को और तेज कर दिया है. दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का कहना है कि ये आंकड़े स्पष्ट रूप से साबित करते हैं कि केजरीवाल सरकार का शिक्षा मॉडल, चमकदार प्रचार भर है हकीकत नहीं.

कोविड काल में छात्रों का फेल होना और पढ़ाई छोड़ने की बढ़ती संख्या

कोविड काल में बड़ी संख्या में छात्र हुए फेल, हजारों ने छोड़ दी पढ़ाई दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने बताया कि कोविड अवधि के दो सालों—2020-21 और 2021-22 में नौवीं कक्षा में क्रमशः 31,541 और 28,548 छात्र फेल हुए. चौंकाने वाली बात यह रही कि इनमें से केवल 11,322 और 10,598 छात्रों ने ही ओपन स्कूल के माध्यम से अपनी पढ़ाई जारी रखी. बाकी 39,519 छात्रों ने शिक्षा ही छोड़ दी, जो दिल्ली के बेहतर शिक्षा मॉडल पर गंभीर सवाल खड़े करता है.

2022-23 और 2023-24 में बढ़ते फेलियर के आंकड़े

2022-23 में बढ़े फेल होने वाले छात्र, शिक्षा का ग्राफ फिर गिरा सचदेवा ने बताया कि 2022-23 में स्थिति और चिंताजनक रही. उस वर्ष कुल 88,421 छात्र नौवीं में फेल हुए, जिनमें से सिर्फ 29,436 छात्र ही ओपन स्कूल से आगे पढ़ पाए. शेष विद्यार्थियों की पढ़ाई बीच में ही रुक गई. दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि 2023-24, जब आतिशी मार्लेना शिक्षा मंत्री बनीं, नौवीं कक्षा में फेल होने वाले छात्रों की संख्या 1,01,344 तक पहुंच गई, जो अब तक का सबसे अधिक आंकड़ा है. इस विशाल संख्या में से केवल 7,794 छात्रों ने ओपन स्कूल में दाखिला लेकर पढ़ाई जारी रखी.

2024-25 की स्थिति और बीजेपी का आरोप

2024-25 में भी नहीं सुधरे हालात, हजारों छात्र पढ़ाई से हुए दूर सचदेवा ने आगे बताया कि 2024-25 में भी तस्वीर बदली नहीं. इस साल 70,296 छात्र नौवीं में फेल हुए, लेकिन उनमें से महज 11,974 ने ही आगे की पढ़ाई के लिए ओपन स्कूल का सहारा लिया. बाकी छात्र शिक्षा व्यवस्था से दूर होते चले गए. बेहतर रिज़ल्ट दिखाने के लिए नौवीं में फेल किया गया छात्रों को वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि बीजेपी पहले से कहती आ रही है कि केजरीवाल सरकार दसवीं का सर्वश्रेष्ठ परिणाम दिखाने के लिए नौवीं में बड़े पैमाने पर कमजोर छात्रों को फेल कर देती थी. उनका दावा है कि संसद में पेश किए गए आधिकारिक आंकड़े अब इस आरोप की पुष्टि करते हैं, और यह साबित करते हैं कि “दिल्ली मॉडल” की चमक, छात्रों की वास्तविक शैक्षिक स्थिति पर पर्दा डालने का एक तरीका था.

और पढ़ें
Published at : 12 Dec 2025 03:00 PM (IST)
Tags :
Delhi Education System Delhi Education Model DELHI NEWS Kejriwal Government Education
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Assam CM: हिमंत बिस्वा सरमा का मुस्लिमों पर बड़ा बयान! कहा- '10 हजार दे दो या 1 लाख ये मुझे वोट....'
हिमंत बिस्वा सरमा का मुस्लिमों पर बड़ा बयान! कहा- '10 हजार दे दो या 1 लाख ये मुझे वोट....'
बिहार
उपेंद्र कुशवाहा की बढ़ी टेंशन? इस विधायक ने खोला मोर्चा! 'जब नेतृत्व की नीयत…'
उपेंद्र कुशवाहा की बढ़ी टेंशन? इस विधायक ने खोला मोर्चा! 'जब नेतृत्व की नीयत…'
इंडिया
बैंकॉक में पकड़े गए लूथरा ब्रदर्स, भारत वापसी की प्रक्रिया तेज; इमरजेंसी सर्टिफिकेट जारी होने का इंतजार
बैंकॉक में पकड़े गए लूथरा ब्रदर्स, भारत वापसी की प्रक्रिया तेज; इमरजेंसी सर्टिफिकेट जारी होने का इंतजार
स्पोर्ट्स
भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट ने संन्यास से लिया यू-टर्न, 2028 ओलंपिक में फिर खेलेंगी!
भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट ने संन्यास से लिया यू-टर्न, 2028 ओलंपिक में फिर खेलेंगी!
Advertisement

वीडियोज

Gujarat Pull Collapse: गुजरात के वलसाड में पुल गिरने की भयानक तस्वीर आई सामने
Indigo Crisis: इंडिगो संकट पर DGCA की कार्रवाई ने पायलट के उड़ाए होश!, एक एक कर सब ससपेंड
थाईलैंड में पकड़े गए भगोड़े भाई, अब पुलिस के टॉर्चर से कैसे बचेंगे?
Trump का नया “Gold Card” धमाका! $1 Million में Green Card से भी Strong Residency
SGB ने फिर कर दिखाया! Gold Investment का असली Master | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Assam CM: हिमंत बिस्वा सरमा का मुस्लिमों पर बड़ा बयान! कहा- '10 हजार दे दो या 1 लाख ये मुझे वोट....'
हिमंत बिस्वा सरमा का मुस्लिमों पर बड़ा बयान! कहा- '10 हजार दे दो या 1 लाख ये मुझे वोट....'
बिहार
उपेंद्र कुशवाहा की बढ़ी टेंशन? इस विधायक ने खोला मोर्चा! 'जब नेतृत्व की नीयत…'
उपेंद्र कुशवाहा की बढ़ी टेंशन? इस विधायक ने खोला मोर्चा! 'जब नेतृत्व की नीयत…'
इंडिया
बैंकॉक में पकड़े गए लूथरा ब्रदर्स, भारत वापसी की प्रक्रिया तेज; इमरजेंसी सर्टिफिकेट जारी होने का इंतजार
बैंकॉक में पकड़े गए लूथरा ब्रदर्स, भारत वापसी की प्रक्रिया तेज; इमरजेंसी सर्टिफिकेट जारी होने का इंतजार
स्पोर्ट्स
भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट ने संन्यास से लिया यू-टर्न, 2028 ओलंपिक में फिर खेलेंगी!
भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट ने संन्यास से लिया यू-टर्न, 2028 ओलंपिक में फिर खेलेंगी!
साउथ सिनेमा
The Devil BO Day 1: 'द डेविल' ने की धमाकेदार शुरुआत, पहले ही दिन वसूला 50% बजट, दर्शन की बनी कोविड के बाद दूसरी सबसे बड़ी ओपनर
'द डेविल' ने की धमाकेदार शुरुआत, पहले ही दिन वसूल लिया 50% बजट, जानें- कलेक्शन
यूटिलिटी
हर दिन बचाएं 333 रुपये, बन जाएंगे 17 लाख, पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में मिलेगा भारी मुनाफा
हर दिन बचाएं 333 रुपये, बन जाएंगे 17 लाख, पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में मिलेगा भारी मुनाफा
ट्रेंडिंग
आशिक के साथ OYO पहुंच गई टीचर पत्नी, पति ने रंगे हाथ पकड़ कर दी धुनाई; वीडियो वायरल
आशिक के साथ OYO पहुंच गई टीचर पत्नी, पति ने रंगे हाथ पकड़ कर दी धुनाई; वीडियो वायरल
हेल्थ
ठंड में नीली पड़ जाती हैं कुछ लोगों के अंगुलियां, जानें शरीर में किस चीज की होती है कमी?
ठंड में नीली पड़ जाती हैं कुछ लोगों के अंगुलियां, जानें शरीर में किस चीज की होती है कमी?
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Review: Kapil Sharma की 'Dhurandhar' Comedy, Entertain होना है तो देख डालो
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Review: Kapil Sharma की 'Dhurandhar' Comedy, Entertain होना है तो देख डालो
ENT LIVE
Avatar: Fire And Ash का देवनागरी लोगो iconic बनारस घाट पर हुआ Launch | James Cameron की खास पेशकश
Avatar: Fire And Ash का देवनागरी लोगो iconic बनारस घाट पर हुआ Launch | James Cameron की खास पेशकश
ENT LIVE
Hrithik Roshan ने उठाए Aditya Dhar की ‘Dhurandhar’ की Politics पर सवाल
Hrithik Roshan ने उठाए Aditya Dhar की ‘Dhurandhar’ की Politics पर सवाल
Paisa LIVE
IPO Alert: Nephrocare Health IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription status
IPO Alert: Nephrocare Health IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription status
Paisa LIVE
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget