लाइक्स के लिए थार से खतरनाक स्टंट, गुरुग्राम मार्केट में मचा हड़कंप
Viral Video: वीडियो में काली थार मार्केट परिसर में घूमती दिखाई देती है. गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर मौजूद युवक वाहन को तेज गति से चला रहा है, जबकि उसका साथी दरवाजे से बाहर निकला हुआ है.
गुरुग्राम की सड़कों और बाजारों में सोशल मीडिया के लिए स्टंट करने का जुनून लोगों की सुरक्षा पर भारी पड़ता नजर आ रहा है. सेक्टर-56 की मार्केट से सामने आए एक वीडियो जो काफी वायरल हो रहा है. इस वीडियो में काली थार के जरिए ऐसी ही खतरनाक हरकत दिखाई दे रही है.
चलती गाड़ी से बाहर निकला युवक जिस तरह स्टंट करता नजर आया, उससे आसपास मौजूद लोगों के बीच डर का माहौल बन गया. इस मामले में पुलिस ने तीन युवकों को दबोचने के साथ महिंद्रा थार गाड़ी को भी जब्त कर लिया है.
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पार्किंग में तेज रफ्तार थार ने लोगों को डराया
वीडियो में काली थार मार्केट परिसर में घूमती दिखाई देती है. गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर मौजूद युवक वाहन को तेज गति से चला रहा है, जबकि उसका साथी दरवाजे और साइड वाले हिस्से से बाहर निकलकर स्टंट कर रहा है. बाजार जैसे भीड़भाड़ वाले स्थान पर हुई इस हरकत ने वहां मौजूद लोगों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए.
तेज म्यूजिक के बीच देर तक चलता रहा तमाशा
घटना के प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक यह वीडियो करीब दो दिन पुराना है. उनका कहना है कि थार काफी देर तक मार्केट में घूमती रही और चालक तेज रफ्तार में वाहन को मोड़ता रहा. गाड़ी के शीशे खुले हुए थे और अंदर तेज आवाज में संगीत बज रहा था. वाहन से युवक के इस तरह बाहर लटकने के कारण कई लोग वहां से अपनी गाड़ियां हटाते और रास्ता खाली करते नजर आए.
कुत्ते ने पीछा किया तो और बढ़ गया खतरा
स्टंट के दौरान स्थिति उस समय और जोखिम भरी हो गई, जब एक आवारा कुत्ता भौंकते हुए थार के साथ दौड़ने लगा. वीडियो में युवक वाहन से आधा बाहर निकला दिखाई देता है और कुत्ता काफी दूरी तक काटने के इरादे से उसके पीछे भागता नजर आता है. ऐसे में अगर युवक का संतुलन बिगड़ता तो वह सीधे सड़क पर गिर सकता था.
रील और लाइक्स के लिए जान जोखिम में
घटना का वीडियो किसी राहगीर ने रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर डाल दिया. इसके बाद यह मामला चर्चा में आ गया. सार्वजनिक स्थान पर इस तरह वाहन से स्टंट करने की वजह को लेकर सोशल मीडिया पर भी सवाल उठ रहे हैं.
ट्रैफिक नियम तोड़ने पर कार्रवाई का प्रावधान
अधिकारी ने बताया कि, इस मामले में पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. साथ ही स्टंटबाजी में प्रयुक्त थार गाड़ी को भी बरामद कर लिया गया है. पुलिस के मुताबिक, सार्वजनिक सड़क या बाजार में इस तरह वाहन चलाना और स्टंट करना नियमों का उल्लंघन है. लापरवाही से ड्राइविंग, लोगों की जान जोखिम में डालने और यातायात नियमों की अनदेखी जैसे मामलों में कार्रवाई की जा सकती है.