सरदाना को जानिए, जिन्होंने गुरुग्राम में 271 करोड़ में खरीदा पेंटहाउस

Manav Sardana 271 Crore Deal: राजधानी दिल्ली से सटे गुरुग्राम में एक पेंटहाउस की डील ने रियल एस्टेट मार्केट में काफी ध्यान खींचा है. उघमी मानव सरदाना ने DLF के सुपर लग्जरी प्रोजेक्ट The dahlias में करीब 271 करोड़ रुपये का पेंटहाउस खरीदा है.इसे देश में अब तक हुई सबसे महंगी सिंगल होम प्रॉपर्टी डील्स में से एक बताया जा रहा है. ये प्रोजेक्ट गुरुग्राम के सेक्टर-54 में गोल्फ कोर्स रोड पर मौजूद है.

17,200 वर्ग फीट का पेंटहाउस

इस पेंटहाउस का सुपर एरिया करीब 17,200 वर्ग फीट है, जबकि इसका कारपेट एरिया लगभग 10,500 वर्ग फीट है. 271 करोड़ रुपये की डील के हिसाब से इसकी कीमत सुपर एरिया के आधार पर करीब 1.58 लाख रुपये प्रति वर्ग फीट और कारपेट एरिया के हिसाब से करीब 2.6 लाख रुपये प्रति वर्ग फीट बैठती है.

ये डील बताती है कि गुरुग्राम में लग्जरी घरों की कीमत किस लेवल तक पहुंच गई है. बड़े अपार्टमेंट और पेंटहाउस अमीर खरीदारों के बीच तेजी से पसंद किए जा रहे हैं.

यह भी पढ़ें- FSSAI Action: दुनिया की सबसे बड़ी शराब कंपनी पर FSSAI का एक्शन, वोदका और व्हिस्की का स्टॉक जब्त

कौन हैं मानव सरदाना?

मानव सरदाना दिल्ली NCR के सरदाना परिवार से आते हैं. इस परिवार का बिजनेस 100 साल से ज्यादा पुराना बताया जाता है.परिवार को खास तौर पर Imperial Auto Industries के लिए जाना जाता है. इसकी शुरुआत 1969 में मानव सरदाना के पिता SB सरदाना और जगजीत सिंह ने मिलकर की थी.

फरीदाबाद के पास ऑटोमोबाइल और ऑफ हाईवे सेक्टर के लिए fluid transmission products बनाती है. मानव सरदाना पहले कंपनी से जुड़े रहे हैं. बाद में ग्लोबल प्राइवेट इक्विटी फर्म Warburg Pincus ने कंपनी को अपने कब्जे में किया. सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक, सरदाना Imperial Auto Group से जुड़ी एक दर्जन से ज्यादा कंपनियों में डायरेक्टर हैं.

DLF The Dahlias की खासियत

DLF ने अक्टूबर 2024 में The Dahlias को लॉन्च किया था. ये गुरुग्राम के DLF Phase 5 में करीब 17 एकड़ में फैला प्रोजेक्ट है. इसमें करीब 420 अपार्टमेंट और पेंटहाउस हैं. यहां अपार्टमेंट की कीमत 100 करोड़ से 170 करोड़ रुपये तक है.

यह भी पढ़ें- Viral Videos से कैसे कमाएं पैसा? तेजी से बढ़ रही Clipping Economy

PTI के मुताबिक, DLF को इस प्रोजेक्ट से 40,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की उम्मीद है और 65% से ज्यादा यूनिट्स बिक चुकी हैं. DLF का The Camellias भी Golf Course Road को देश के सबसे महंगे रिहायशी इलाकों में पहचान दिला चुका है.