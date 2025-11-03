दिल्ली का नाम बदलने की मांग पर सियासत, कांग्रेस ने BJP पर लगाया मुद्दों से भटकाने का आरोप

दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल की उस मांग पर तीखी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उन्होंने दिल्ली का नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ हवाई अड्डा करने की बात कही थी. यादव ने इसे जनता के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की राजनीति बताया है.

देवेंद्र यादव ने कहा कि भाजपा सांसदों के पास दिल्ली की असल समस्याओं का कोई समाधान नहीं है, इसलिए वे बार-बार नाम बदलने जैसी बातों में जनता को उलझा रहे हैं.

उन्होंने कहा, “दिल्ली के लोग वायु प्रदूषण, पानी की किल्लत, ट्रैफिक, टूटी सड़कों और महंगाई जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं, लेकिन भाजपा नेता इन मुद्दों पर चुप हैं. जनता चाहती है समाधान, लेकिन भाजपा दिखावा कर रही है.”

यादव ने इसे भाजपा का “राजनीतिक एजेंडा” बताया और कहा कि सरकार विकास की बजाय भावनात्मक मुद्दों के सहारे राजनीति कर रही है.

कांग्रेस नेता ने बताया कि इतिहासकारों और विशेषज्ञों ने भी भाजपा सांसद की इस मांग को हास्यास्पद बताया है. उन्होंने कहा, “जो सांसद कभी दिल्ली की जहरीली हवा या यमुना की हालत पर आवाज नहीं उठाते, वे अब शहर का नाम बदलने में सक्रिय हैं. सरकारी अस्पतालों में संसाधनों की भारी कमी है, लेकिन भाजपा के किसी नेता ने उस पर एक शब्द तक नहीं बोला.”

भाजपा सरकार ने गरीबों की छत छीनी

देवेंद्र यादव ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि उन्होंने दिल्ली के हजारों गरीबों से उनकी छतें छीन लीं. उन्होंने कहा, “भाजपा की सरकार ने झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों पर बुलडोजर चलाया और उन्हें सड़कों पर ला दिया. ये वही लोग हैं जिन्होंने भाजपा पर भरोसा किया था.”

यादव ने आगे कहा कि दिल्ली पिछले कई सालों से कुशासन झेल रही है. केंद्र में मोदी सरकार और राज्य में केजरीवाल सरकार दोनों ने मिलकर जनता को ठगा है. उन्होंने कहा “बेघर, बेरोजगार और परेशान लोगों की मदद करने की बजाय भाजपा नेता नाम बदलने की राजनीति में उलझे हैं.”

वादों की सरकार, काम सिर्फ कागजों में

कांग्रेस अध्यक्ष ने भाजपा की “ट्रिपल इंजन सरकार” पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि पिछले आठ महीनों में भाजपा ने कोई ठोस काम नहीं किया. यादव ने कहा “चुनाव से पहले महिलाओं को 2500 रुपये और 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने का वादा किया गया था, लेकिन अब तक किसी को फायदा नहीं मिला. सबकुछ सिर्फ वादों में सीमित रह गया.”

उन्होंने यह भी जोड़ा कि दिल्ली सरकार ने शिक्षकों की भर्ती में उम्र सीमा घटाकर हजारों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है. यादव ने आरोप लगाया कि 30 साल की सीमा तय करके भाजपा और आम आदमी पार्टी ने बेरोजगार युवाओं के सपनों पर पानी फेर दिया.”

देवेंद्र यादव ने कहा कि भाजपा सांसद जानबूझकर विवाद खड़े कर रहे हैं ताकि जनता का ध्यान महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों से हटाया जा सके. उन्होंने कहा, “न जीएसटी दरों में कोई राहत दी, न पेट्रोल-डीजल के दाम कम किए गए. जनता महंगाई से त्रस्त है, लेकिन भाजपा के नेता नाम बदलने में व्यस्त हैं.”

यादव ने कहा कि केंद्र सरकार की नाकामियों को छिपाने के लिए ऐसे बयानों को उछाला जा रहा है.

देवेंद्र यादव ने याद दिलाया कि दिल्ली का असली विकास कांग्रेस के शासन में हुआ था. उन्होंने कहा, “इंदिरा गांधी के समय में गरीबों को प्लॉट दिए गए, मेट्रो और सड़कों का जाल कांग्रेस ने बिछाया. आज जिस दिल्ली में भाजपा राजनीति कर रही है, उसकी नींव कांग्रेस ने रखी थी.”

उन्होंने कहा कि भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों ने जनता से झूठे वादे किए और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया. यादव ने कहा, “दिल्ली को विकास की नहीं, संवेदनशील और जवाबदेह सरकार की ज़रूरत है.”