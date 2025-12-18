नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी सहित अन्य के खिलाफ ईडी की चार्जशीट पर कोर्ट द्वारा सुनवाई से इनकार किए जाने के बाद दिल्ली की सियासत गरमा गई. दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेन्द्र यादव के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इसे सत्य की जीत बताते हुए मोदी-शाह सरकार पर बदले की राजनीति का आरोप लगाया और बीजेपी मुख्यालय के बाहर जमकर प्रदर्शन किया.

‘सत्यमेव जयते’ का संदेश और कांग्रेस का दावा

प्रदर्शन को संबोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने कहा कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है. कोर्ट के फैसले ने यह साबित कर दिया है कि मोदी सरकार की दुर्भावनापूर्ण और गैरकानूनी राजनीति अब बेनकाब हो चुकी है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ‘सत्यमेव जयते’ में विश्वास रखती है और यह फैसला उसी का प्रमाण है.

बीजेपी मुख्यालय की ओर मार्च, नारेबाजी और हिरासत

भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता हाथों में “मोदी झूठ की आंधी, सत्य सदा है गांधी” और “जब-जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है” जैसे नारे लिखी तख्तियां लेकर बीजेपी मुख्यालय की ओर बढ़े. प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने सख्ती दिखाई और देवेन्द्र यादव सहित कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर आईपी स्टेट पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां से बाद में सभी को छोड़ दिया गया.

वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी और आरोप-प्रत्यारोप

इस प्रदर्शन में दिल्ली कांग्रेस प्रभारी काजी निजामुद्दीन, अखिल भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष अल्का लांबा, एससी विभाग के राष्ट्रीय चेयरमैन राजेन्द्र पाल गौतम, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चौ. अनिल कुमार, पूर्व सांसद रमेश कुमार, पूर्व मंत्री हारुन यूसूफ, डॉ. नरेन्द्र नाथ, प्रो. किरण वालिया, डॉ. योगानन्द शास्त्री समेत कई वरिष्ठ नेता और संगठन पदाधिकारी शामिल रहे. जिला अध्यक्षों, पूर्व विधायकों और सैकड़ों कार्यकर्ताओं की मौजूदगी ने प्रदर्शन को और मजबूती दी.

देवेन्द्र यादव ने कहा कि बीजेपी शुरू से ही विपक्ष की आवाज को दबाने का काम करती रही है. नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी द्वारा दर्ज किया गया केस इतना कमजोर था कि कोर्ट ने उस पर सुनवाई से ही इनकार कर दिया. यह बीजेपी के लिए करारा जवाब है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस लगातार जिस प्रतिशोध की राजनीति की बात कर रही थी, कोर्ट के आदेश ने उसी पर मुहर लगा दी है. प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि बीजेपी राहुल गांधी की आवाज को दबाने के लिए हर हथकंडा अपना रही है, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता उनकी आवाज को बुलंद करने के लिए हर बलिदान देने को तैयार हैं. उन्होंने याद दिलाया कि राहुल गांधी उसी परिवार से हैं, जिसने देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है.

देवेन्द्र यादव ने स्पष्ट किया कि कोर्ट ने सुनवाई इसलिए नहीं की क्योंकि यह चार्जशीट किसी मनी लॉन्ड्रिंग के वैध आधार पर नहीं, बल्कि एक निजी शिकायत पर आधारित थी. स्पेशल जज ने साफ कहा कि ऐसे मामलों में सुनवाई संभव नहीं है. उन्होंने बताया कि 2014 से चले आ रहे इस मामले में न तो सीबीआई और न ही ईडी किसी को दोषी ठहरा पाई है.

उन्होंने आरोप लगाया कि सीबीआई ने वर्षों तक एफआईआर दर्ज नहीं की और ईडी भी लंबे समय तक ईसीआईआर दर्ज करने से बचती रही. बाद में बिना एफआईआर के ही जांच शुरू कर दी गई, जो पूरी प्रक्रिया को ही संदिग्ध बनाती है. यह सब बीजेपी सरकार के दबाव में किया गया. देवेन्द्र यादव ने कहा कि नेशनल हेराल्ड मामला पूरी तरह फर्जी है और इसे राजनीतिक प्रतिशोध के तहत गढ़ा गया है.