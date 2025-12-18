बुलंदशहर के थाना ककोड़ पुलिस की 10 हजार रुपये के इनामी बदमाश से मुठभेड़ हो गई. मुठभेड़ के दौरान बदमाश ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी. पुलिस की जवाबी कार्रवाई में पैर में गोली लगने की वजह से बदमाश घायल हो गया. पुलिस ने बदमाश के कब्जे से 1 तमंचा, कारतूस व 1 चोरी की बाइक भी बरामद की है. अपराधी का लंबा आपराधिक इतिहास है, उस पर जाली नोट छापने सहित आधा दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज है.

दरअसल, देर रात थाना ककोड़ थाना पुलिस दस्तूरा चौकी के पास संदिग्ध वाहन व व्यक्तियों की चैकिंग कर रही थी, तभी एक संदिग्ध बाइक सवार व्यक्ति झाझर की तरफ से आता हुआ दिखाई दिया. पुलिस टीम ने उसे रूकने का इशारा किया, जिस पर वह नही रुका और बाइक को तेजी से खुर्जा रोड की ओर भागने लगा.

पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश घायल

इसके बाद पुलिस ने जब उसका पीछा किया तो उसकी बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई. अपराधी ने खुद को घिरता पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश को पैर में गोली लगी. जिसके बाद पुलिस ने अपराधी को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया.

नकली नोट छापकर बाजार में चलाता था आरोपी

पुलिस के अनुसार, पकड़े गए अपराधी की पहचान सुनील कुमार उर्फ लेफ्टी निवासी ग्राम आजमपुर रूप मे हुई है. घायल बदमाश को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. बदमाश के कब्जे से अवैध असलहा, कारतूस, चोरी की बाइक बरामद हुई है. शातिर बदमाश अपने साथियों के साथ मिलकर प्रिन्टर से नकली नोट छापकर बाजार में चलाता था. इस सम्बन्ध में थाना खुर्जा नगर कोतवाली में बदमाश सुनील के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था.

अपराधी पर घोषित था 10 हजार रुपये का इनाम

वहीं एसएसपी बुलंदशहर ने अपराधी पर 10 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया. इस घटना से सम्बन्धित 3 अन्य बदमाशों को पूर्व मे गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है. गिरफ्तार शातिर बदमाश का लंबा आपराधिक इतिहास है, शातिर पर आधा दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज है.