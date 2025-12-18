Dhurandhar की सक्सेस पर अक्षय खन्ना का आया रिएक्शन, 3 शब्दों में बयां की खुशी

सोशल मीडिया पर अक्षय खन्ना जमकर छाए हुए हैं. उनकी खूब तारीफ हो रही है और मीम्स बन रहे हैं. धुरंधर में उनकी परफॉर्मेंस देखकर लोग फैन हो गए हैं. रहमान डकैत बनकर उन्होंने बवाल काट दिया है. धुरंधर को मिल रहे प्यार को लेकर जहां बाकी कास्ट शुक्रिया अदा कर रही है वहीं अक्षय खन्ना ने पब्लिकली अभी तक कोई रिएक्ट नहीं किया है. अब धुरंधर के कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ने अक्षय खन्ना का फिल्म की सक्सेस पर रिएक्शन बताया है.

मुकेश ने हाल ही में मिस मालिनी को दिए इंटररव्यू में फिल्म की कास्टिंग के बारे में बात की. साथ ही अक्षय खन्ना की परफॉर्मेंस के लिए जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा- अक्षय खन्ना एक ऐसे एक्टर हैं,उनका अंदाज इतना अलग है कि वह कभी भी उधार लिया हुआ या कॉपी किया हुआ नहीं लगता. वो जो कुछ भी करते हैं, उसमें अपनापन लाते हैं और उसे इतने यकीन के साथ करते हैं कि आप उससे प्यार किए बिना नहीं रह सकते.

अक्षय ने तीन शब्दों में दिया रिएक्शन

मुकेश ने बताया कि उन्होंने फिल्म की सक्सेस के बाद अक्षय से बात की थी. उन्होंने कहा- 'आज सुबह, मैं उनसे बात कर रहा था और उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ा.उन्होंने सिर्फ कहा- हां, मजा आया. उन्हें पता है कि वह अपने काम में कितना प्यार डालते हैं. जब मैं कुछ बार सेट पर था तो मैंने उनका काम करने का तरीका देखा. वो अपनी ही दुनिया में रहते हैं. अपने आस-पास के माहौल को बहुत ध्यान से संभालते हैं. अपने सीन कई बार पढ़ते हैं और पूरी तरह तैयार रहते हैं. मुझे लगता है कि यही जादू फिर उनके काम में दिखता है.'

अक्षय के वीडियो हो रहे वायरल

बता दें धुरंधर की रिलीज के बाद से अक्षय खन्ना की गाने पर एंट्री वाला वीडियो खूब वायरल हो रहा है. हर कोई उसे शेयर कर रहा है और रील्स भी बना रहा है. अक्षय खन्ना के किरदार की जमकर तारीफ हो रही है.इतनी सक्सेस और तारीफ के बाद भी अक्षय एक दम शांत हैं. वो अपने अलीबाग वाले घर पर समय बिता रहे हैं. उन्होंने हाल ही में घर पर पूजा भी की थी.

