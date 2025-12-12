पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी पर उदित राज का निशाना, 'बीजेपी के बढ़ने की वजह...'

पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी के बयान पर कांग्रेस नेता उदित राज ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि दिल्ली, गुरुग्राम और कई दूसरी जगहों पर मैंने खुद देखा है कि जो मजदूर हिंदी नहीं जानते, जब वे बंगाली बोलते हैं, तो उन्हें बांग्लादेशी समझ लिया जाता है. उनका बहुत उत्पीड़न हो रहा है. ये पूरे देश में हो रहा है. इस तरह का माहौल बीजेपी ने पैदा किया है.

उन्होंने आगे कहा, ''जो भी लड़ाई हो वो लोकतांत्रिक तरीके से होनी चाहिए. गलत रूप से उन्हें परेशान किया जा रहा है. इसका मतलब हथियार उठाना नहीं है बल्कि लोकतांत्रिक और राजनीतिक तरीकों से जवाब देना चाहिए. मैं ममता बनर्जी से पूछता हूं कि वह बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट को क्यों नहीं बढ़ने देतीं हैं?''

Delhi: On West Bengal CM Mamata Banerjee’s statement, Congress leader Udit Raj says, "In Delhi, Gurugram, and many other places, I have personally seen that laborers who do not know Hindi, when they speak Bengali, are mistaken for Bangladeshis. They face severe harassment. BJP… pic.twitter.com/6gpavPcull — IANS (@ians_india) December 12, 2025

टीएमसी की हिंसा से BJP बढ़ रही- उदित राज

उदित राज ने ये भी कहा, ''लेफ्ट और BJP बढ़ी है तो उसका कारण आइडोलॉजिकल नहीं है. बंगाल में बीजेपी के बढ़ने की मेन वजह टीएमसी के द्वारा हिंसा करना है. लोग सुरक्षा के लिए गए हैं. तो ममता बनर्जी जी से मैं कहूंगा कि वो भी हिंदू-मुसलमान न करें. वो जानबूझकर करा रही हैं. मैं असंगठित कामगार कांग्रेस का राष्ट्रीय चेयरमैन हूं तो जब भी बंगाल की बात होती है तो कहते हैं कि टीएमसी वाले कांग्रेस के साथ मारपीट करते हैं.''

ममता बनर्जी ने SIR को लेकर केंद्र को घेरा

पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने SIR को लेकर केंद्र को घेरा है. उन्होंने महिलाओं से अपील करते हुए कहा कि अगर मतदाता सूची से उनके नाम हटाए जाते हैं तो वे अपने किचन के औजारों से लड़ें.

'अगर आपके नाम काटते हैं तो आपके किचन में औजार हैं'

ममता बनर्जी ने कहा, "अगर वे आपके नाम काटते हैं, तो आपके घर में औजार हैं? जिनका इस्तेमाल आप खाना बनाने के लिए करती हैं. क्या आप में हिम्मत है? अगर वे आपके नाम काटते हैं, तो आप उन्हें जाने नहीं देंगी ना. महिलाएं इस लड़ाई में आगे रहेंगी, और पुरुष उनके पीछे खड़े रहेंगे."