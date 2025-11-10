दिल्ली ब्लास्ट पर उदित राज ने की विवादित टिप्पणी, बाद में डिलीट किया पोस्ट

दिल्ली में हुए धमाके पर कांग्रेस नेता उदित राज ने विवादित टिप्पणी की है. एक्स पोस्ट में उन्होंने कहा कि अहम चुनाव के आस पास बॉम्ब ब्लास्ट जैसी घटना की आशंका रहती है. बड़े चुनाव में बड़ी घटना होती है जैसे पुलवामा. हालांकि बाद में उन्होंने अपना पोस्ट डिलीट कर दिया. बता दें कि दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के बाद खड़ी एक गाड़ी में सोमवार (10 नवंबर) की शाम को धमाका हो गया. इस धमाके से दिल्ली दहल सी गई.

11 की मौत, 30 लोग घायल

इस ब्लास्ट में 11 लोगों की मौत हो गई है और 30 लोग घायल हो गए हैं (खबर लिखे जाने तक). घायलों को दिल्ली की एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती किया गया. धमाके के बाद पूरी दिल्ली में हाई अलर्ट है. अन्य राज्यों में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है.





अब तक क्या पता चला?

लाल किला दिल्ली का वो इलाका है जहां अक्सर भीड़ रहती है. जांच एजेंसिया घटना के पीछे की वजह पता लगाने में जुटी हैं. न्यूज़ एजेंसी IANS ने दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक बताया कि लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए कार विस्फोट की शुरुआती जांच से पता चलता है कि विस्फोट कई लोगों को ले जा रहे एक वाहन के पिछले हिस्से में हुआ था. घटनास्थल पर कोई गड्ढा नहीं मिला है और पीड़ितों पर छर्रे या जलने के कोई निशान नहीं हैं. स्पेशल सेल और फोरेंसिक विशेषज्ञ कार के रजिस्ट्रेशन नंबर का पता लगाने के लिए वाहन के मलबे की जाँच कर रहे हैं.

दिल्ली पुलिस के कमिश्नर सतीश गोलचा ने बताया कि आज करीब 6 :52 मिनट पर एक धमाका हुआ. ये धमाका गाड़ी के अंदर हुआ. उन्होंने कहा कि एनआईए की टीम जांच कर ही है. उन्होंने बताया, "बयान आज शाम करीब 6.52 बजे एक धीमी गति से चल रही गाड़ी लाल बत्ती पर रुकी. उस गाड़ी में विस्फोट हुआ और विस्फोट की वजह से आस-पास की गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा. घटना में कुछ लोगों की मौत हुई है और कुछ घायल हुए हैं. स्थिति पर नज़र रखी जा रही है. गृहमंत्री से भी बात हुई है और समय-समय पर उनके साथ जानकारी साझा की जा रही है."