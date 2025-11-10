Delhi Blast पर अरविंद केजरीवाल की पहली प्रतिक्रिया, केंद्र सरकार से की बड़ी मांग
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने लाल किले के पास हुए धमाके पर पहली प्रतिक्रिया देते हुए केंद्र सरकार से बड़ी मांग की है.
आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लाल किले के पास हुए धमाके पर पहली प्रतिक्रिया दी है. ब्लास्ट को दुखद बताते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यह बहुत दुखद है.
सोशल मीडिया साइट एक्स पर अरविंद केजरीवाल ने लिखा कि लाल किले के पास हुए धमाके की खबर बेहद चिंताजनक है. बताया जा रहा है कि इसमें कुछ लोगों की जान भी गई है, ये बेहद दुखद है.
केंद्र सरकार से मांग करते हुए आप संयोजक ने लिखा कि पुलिस और सरकार को तुरंत इसकी जांच करनी चाहिए कि ये धमाका कैसे हुआ और क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं है. दिल्ली की सुरक्षा को लेकर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जा सकती.
15 लोगों को ले जाया गया अस्पताल
उधर, घटना के तुरंत बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से बात की. एनएसजी, एनआईए और फोरेंसिक विभाग की टीमें मौके पर पहुँच गईं. दिल्ली की घटना के संबंध में गृह मंत्री आईबी निदेशक के साथ लगातार संपर्क में हैं. समाचार एजेंसी ANI के अनुसार भारत सरकार के सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में हुए विस्फोट के बाद स्थिति का जायजा लिया है. उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बात की और स्थिति पर अपडेट लिया.
इन सबके बीच लोक नायक जय प्रकाश नारायण (एलएनजेपी) अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक ने बताया कि पंद्रह लोगों को लोक नायक अस्पताल लाया गया है. उनमें से आठ की अस्पताल पहुँचने से पहले ही मौत हो गई. तीन गंभीर रूप से घायल हैं. एक की हालत स्थिर है.
