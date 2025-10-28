हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRCloud Seeding: दिल्ली में वायु प्रदूषण के खिलाफ कृत्रिम बारिश कितनी कारगर? एक्सपर्ट्स से समझें

Cloud Seeding: दिल्ली में वायु प्रदूषण के खिलाफ कृत्रिम बारिश कितनी कारगर? एक्सपर्ट्स से समझें

Cloud Seeding in Delhi: दिल्ली सरकार के कृत्रिम बारिश परीक्षण को पर्यावरणविदों ने अल्पकालिक उपाय बताया है. उन्होंने कहा कि बिगड़ती वायु गुणवत्ता के मूल कारणों का समाधान नहीं होगा.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 28 Oct 2025 08:45 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली सरकार के कृत्रिम बारिश परीक्षण पर प्रतिक्रिया देते हुए पर्यावरण के जानकारों ने इसे अल्पकालिक उपाय बताया है. पर्यावरणविदों ने कहा है कि इससे प्रदूषण अस्थायी रूप से कम हो सकता है, लेकिन इससे राष्ट्रीय राजधानी की बिगड़ती वायु गुणवत्ता के मूल कारणों का समाधान नहीं होगा. दरअसल, दिल्ली सरकार ने आईआईटी-कानपुर के सहयोग से शहर के कुछ हिस्सों में कृत्रिम वर्षा कराने के लिए मंगलवार (28 अक्टूबर) को ट्रायल किया.

पर्यावरणविद विमलेंदु झा ने कहा, ‘‘बारिश से प्रदूषण कम हो सकता है, लेकिन यह केवल अस्थायी समाधान है, जो कुछ दिनों के लिए राहत दे सकता है. ऐसा हर बार नहीं किया जा सकता.’’ उन्होंने कहा कि सरकार को जमीनी स्तर पर प्रदूषण से निपटने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए.

कृत्रिम बारिश से मिट्टी और जल निकायों पर भी असर- एक्सपर्ट

विमलेंदु झा ने सवाल किया, ‘‘कृत्रिम बारिश से मिट्टी और जल निकायों पर भी असर पड़ता है क्योंकि इसके लिए सल्फर और आयोडाइड जैसे रसायनों का छिड़काव किया जाता है. इसके अलावा, यह तरीका शहर-विशिष्ट है, पड़ोसी राज्यों से आने वाले प्रदूषकों का क्या?’’

लेखिका और स्वच्छ वायु की वकालत करने वाली ज्योति पांडे लवकरे ने कृत्रिम बारिश परीक्षण की तुलना ‘स्मॉग टावर’ जैसे पिछले अल्पकालिक उपायों से की. उन्होंने कहा, ‘‘प्रदूषण कम करने का एकमात्र तरीका उत्सर्जन कम करना है, जिसके लिए कोई भी तैयार नहीं है. बादलों या हवा में रसायन मिलाना दिखावे के लिए है, वास्तविक बदलाव के लिए नहीं.’’ आगे कहा कि हाल के ताप विद्युत संयंत्रों के लिए उत्सर्जन मानदंडों को वापस लेने जैसे नीतिगत निर्णयों ने प्रदूषण नियंत्रण के प्रयासों को कमजोर कर दिया है.

'ऐसे विकल्पों को समाधान के रूप में नहीं देखना चाहिये'

एक अन्य पर्यावरणविद् कृति गुप्ता ने कहा कि ऐसे विकल्पों पर विचार किया जा सकता है, लेकिन इन्हें अपने आप में समाधान के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए. उन्होंने कहा, ‘‘हमें वैज्ञानिक परीक्षणों के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन उन्हें एकमात्र विकल्प के रूप में प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए. स्थायी सुधार के लिए नागरिक जागरूकता, निजी परिवहन का कम उपयोग, धूल के स्रोतों पर नियंत्रण और बेहतर अपशिष्ट प्रबंधन आवश्यक हैं.’’

वायु प्रदूषण से राहत दिलाने के लिए कृतिम बारिश का परीक्षण

दिल्ली को वायु प्रदूषण से राहत दिलाने की कोशिश के तहत मंगलवार को कृत्रिम बारिश का परीक्षण किया गया. पिछले हफ्ते भी बुराड़ी क्षेत्र में कृत्रिम बारिश के रसायन का छिड़काव करने के लिए विमान ने परीक्षण उड़ान भरी थी. इस दौरान सिल्वर आयोडाइड और सोडियम क्लोराइड यौगिकों का सीमित छिड़काव किया गया था. हालांकि, सफल कृत्रिम बारिश के लिए आवश्यक 50 फीसदी की तुलना में, वायुमंडलीय नमी का स्तर 20 फीसदी से भी कम होने के कारण यह प्रयास सफल नहीं हो सका.

Published at : 28 Oct 2025 08:44 PM (IST)
Tags :
Cloud Seeding DELHI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
कश्मीर, कारगिल और न LoC... अब सर क्रीक बना भारत-PAK के बीच नया मोर्चा, यहीं दहाड़ेंगे राफेल और सुखोई; टेंशन में शहबाज-मुनीर!
भारत-PAK के बीच नया मोर्चा बना सर क्रीक, यहीं दहाड़ेंगे राफेल और सुखोई; टेंशन में शहबाज-मुनीर!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में 46 IAS अधिकारियों का ट्रांसफर, अजय कुमार द्विवेदी बने रामपुर के DM, देखें लिस्ट
यूपी में 46 IAS अधिकारियों का ट्रांसफर, अजय कुमार द्विवेदी बने रामपुर के DM, देखें लिस्ट
इंडिया
Cyclone Montha Alert Live: चक्रवात मोंथा की लैंडफॉल प्रोसेस शुरू, 3-4 घंटे तक दिखेगा भीषण असर, आंध्र, ओडिशा समेत कई राज्यों में अलर्ट
चक्रवात मोंथा की लैंडफॉल प्रोसेस शुरू, 3-4 घंटे तक दिखेगा भीषण असर, आंध्र, ओडिशा समेत कई राज्यों में अलर्ट
साउथ सिनेमा
30-40 की उम्र हुई पार, फिर भी कुंवारे हैं ये साउथ स्टार्स, लिस्ट में शुमार खूबसूरत हसीनाओं के भी नाम
30-40 की उम्र हुई पार, फिर भी कुंवारे हैं ये साउथ स्टार्स, लिस्ट में कई हसीनाएं भी शामिल
Advertisement

वीडियोज

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: Dadi Sa की पानी पूरी पार्टी में झूमे Armaan और Abhira
IPO Alert: Orkla India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
अब तक Bigg Boss क्या है खास ? देखे बड़ी खबरें
Bihar Restaurant Incident:Bihar Restaurant Incident:चेकिंग के नाम पर धमकाना ... CCTV फुटेज में कैद हुई दारोगा की काली करतूत
SEBI का बड़ा फैसला! अब महिलाओं और Senior Citizen को निवेश पर Extra फायदा मिलेगा| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कश्मीर, कारगिल और न LoC... अब सर क्रीक बना भारत-PAK के बीच नया मोर्चा, यहीं दहाड़ेंगे राफेल और सुखोई; टेंशन में शहबाज-मुनीर!
भारत-PAK के बीच नया मोर्चा बना सर क्रीक, यहीं दहाड़ेंगे राफेल और सुखोई; टेंशन में शहबाज-मुनीर!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में 46 IAS अधिकारियों का ट्रांसफर, अजय कुमार द्विवेदी बने रामपुर के DM, देखें लिस्ट
यूपी में 46 IAS अधिकारियों का ट्रांसफर, अजय कुमार द्विवेदी बने रामपुर के DM, देखें लिस्ट
इंडिया
Cyclone Montha Alert Live: चक्रवात मोंथा की लैंडफॉल प्रोसेस शुरू, 3-4 घंटे तक दिखेगा भीषण असर, आंध्र, ओडिशा समेत कई राज्यों में अलर्ट
चक्रवात मोंथा की लैंडफॉल प्रोसेस शुरू, 3-4 घंटे तक दिखेगा भीषण असर, आंध्र, ओडिशा समेत कई राज्यों में अलर्ट
साउथ सिनेमा
30-40 की उम्र हुई पार, फिर भी कुंवारे हैं ये साउथ स्टार्स, लिस्ट में शुमार खूबसूरत हसीनाओं के भी नाम
30-40 की उम्र हुई पार, फिर भी कुंवारे हैं ये साउथ स्टार्स, लिस्ट में कई हसीनाएं भी शामिल
क्रिकेट
IND vs AUS: विराट हैं नंबर-1, ये रहे भारत-ऑस्ट्रेलिया टी20 मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, जानें रोहित का नंबर
विराट हैं नंबर-1, ये रहे भारत-ऑस्ट्रेलिया टी20 मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, जानें रोहित का नंबर
बिहार
बिहार चुनाव 2025 : जंगलराज के टैग से छुटकारा पाने के लिए महागठबंधन लाया नया प्लान, घोषणा पत्र में ये 19 अहम ऐलान
जंगलराज के टैग से छुटकारा पाने के लिए महागठबंधन लाया नया प्लान, घोषणा पत्र में ये 19 अहम ऐलान
यूटिलिटी
FD या RD में कहां मिलेगा ज्यादा मुनाफा? जानिए कौन सा निवेश आपके लिए रहेगा बेहतर सौदा
FD या RD में कहां मिलेगा ज्यादा मुनाफा? जानिए कौन सा निवेश आपके लिए रहेगा बेहतर सौदा
नौकरी
हेल्थ इंस्पेक्टर के हजारों पदों पर भर्ती, जानें कौन और कब तक कर सकते हैं अप्लाई
हेल्थ इंस्पेक्टर के हजारों पदों पर भर्ती, जानें कौन और कब तक कर सकते हैं अप्लाई
ABP NEWS
अभी तो हमने 10 % Yamuna को ठीक किया है 100 % बाकि है - Manoj Tiwari |Abp Shorts
अभी तो हमने 10 % Yamuna को ठीक किया है 100 % बाकि है - Manoj Tiwari |Abp Shorts
ABP NEWS
Nitish की सेहत पर Anant Singh का बड़ा खुलासा |Abp Shorts
Nitish की सेहत पर Anant Singh का बड़ा खुलासा |Abp Shorts
ABP NEWS
SIR के दूसरे चरण पर बोले Congress नेता Digvijaya Singh | Abp Shorts
SIR के दूसरे चरण पर बोले Congress नेता Digvijaya Singh | Abp Shorts
ABP NEWS
अपनी गलतियां बिना स्वीकार किये देश भर में लाना चाहते है वही प्रक्रिया | ABP sHORTS
अपनी गलतियां बिना स्वीकार किये देश भर में लाना चाहते है वही प्रक्रिया | ABP sHORTS
ABP NEWS
ITO घाट पर उगते हुए सूरज को Rekha Gupta ने दिया अर्घ्य | ABP NEWS SHORTS
ITO घाट पर उगते हुए सूरज को Rekha Gupta ने दिया अर्घ्य | ABP NEWS SHORTS
Embed widget